Sức hút của phân khúc căn hộ ở TPHCM

Dân trí Nhu cầu tìm mua căn hộ ở TPHCM để an cư, đầu tư gia tăng và những sản phẩm pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín, tiện ích đủ đầy… chiếm ưu thế.

Giá bất động sản tăng

Dự án cao cấp Define của chủ đầu tư Capitaland vừa giới thiệu ra thị trường 88 căn hộ xa xỉ, trong đó căn hộ 3 phòng ngủ có giá khoảng 27 tỷ đồng/căn, căn 4 phòng ngủ chạm mốc 37- 40 tỷ đồng/căn, căn shophouse trên 80 tỷ đồng/căn, mức giá bình quân khoảng 125 triệu đồng/m2 vẫn được nhà đầu tư quan tâm, "xuống tiền".

Dự án Define - CapitaLand.

Hay như dự án cao cấp The Beverly (thuộc Vinhomes Grand Park), chủ đầu tư Vinhomes bung hàng cuối tháng 11 với mức giá khoảng 70 triệu đồng/m2. Thông tin từ các sàn giao dịch cho biết, một số giỏ đã không còn hàng để bán.

Dự án The Beverly - Vinhomes Grand Park.

Dự án Thảo Điền Green do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SIC đưa ra thị trường hơn 200 căn, giá bán được hệ thống môi giới chia sẻ vào khoảng 100 triệu/m2. Tương tự, giá căn hộ The MarQ (quận 1) hiện trung bình 170-210 triệu đồng/m2. Giá dự án The MarQ vào khoảng từ 9,3 tỷ/căn 1 phòng ngủ, từ 11,3 tỷ/căn 2 phòng ngủ… So với thời điểm mở bán năm 2019 với giá từ 120-140 triệu/m2, giá bán căn hộ này đã tăng qua từng đợt mở bán. Hiện, quỹ căn từ chủ đầu tư còn khoảng 90 căn.

Dự án Thảo Điền Green.

Tọa lạc tại vị trí đẹp ở quận 1, dự án căn hộ hạng sang Grand Marina Saigon rao bán với giá khởi điểm 423 triệu đồng/m2, được cho là có giá ngất ngưởng trên thị trường hiện nay.

Báo cáo mới nhất của DKRA Việt Nam về nguồn cung cho thấy, trong 2 tháng 10 và 11, TPHCM ghi nhận lượng căn hộ tung ra thị trường ở mức khiêm tốn, chỉ khoảng 371 căn tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.

Trước đó, CBRE Việt Nam dự báo, sẽ có hơn 6.000 căn hộ mở bán trong quý IV, giúp nguồn cung mới cả năm đạt khoảng 13.000 căn. Tổng số lượng căn bán được cả năm 2021 dự kiến đạt trên 12.000 căn, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 94%. Con số dự báo này đã sụt giảm khoảng 30% so với năm 2020, đây là mức thấp nhất trong 7 năm qua, và là năm thứ ba liên tiếp ghi nhận sự co hẹp nguồn cung.

Sự thiếu hụt nguồn căn hộ rơi vào quý cuối năm - là thời điểm để các chủ đầu tư bung hàng, người mua có nguồn tiền. Thêm vào đó, việc giãn cách kéo dài trong quý III đã khiến độ nén nhu cầu tăng đã phần nào đẩy giá căn hộ nhích lên.

Khách hàng "xuống tiền"

Nhiều dự án ở TPHCM và các tỉnh lân cận, mức độ thanh khoản sau dịch bệnh đã phục hồi và nóng trở lại, do một số nguyên nhân.

Thứ nhất, đây đều là dự án của chủ đầu tư uy tín, đã xây dựng được thương hiệu từ những dự án trước đó. Thứ hai, dự án có vị trí đắc địa, thuận lợi cho việc đi lại và đặc biệt là chính sách thanh toán. Điển hình như Vinhomes Grand Park hay Empire City đã có "thâm niên" ở TP Thủ Đức và xây dựng chất lượng tiện ích, dịch vụ được cư dân, khách hàng đánh giá cao.

Ngoài ra, chính sách thanh toán linh động, thích ứng nhanh với tình hình kinh tế gặp khó khăn, dịch bệnh cũng tạo được niềm tin với người mua. Như Vinhomes Grand Park có chính sách vay đến 80% giá trị căn nhà, hỗ trợ lãi suất 0 đồng trong 2 năm hay dự án MarQ cho vay đến 70%, ân hạn gốc lãi 2 năm, Thảo Điền Green cũng cho vay đến 70%, miễn phí 3 năm quản lý…

Ở góc độ người mua, do nhà đầu tư đã tích lũy lâu và trông chờ thời điểm cuối năm để đi săn nên "lực ngầm" vẫn rất lớn. Sau dịch, khách hàng có xu hướng tìm đến căn hộ cao cấp, an toàn và có hệ sinh thái sống chất lượng dù giá cả có nhỉnh hơn một chút

Bên cạnh đó, nguồn cung thị trường căn hộ gần đây khan hiếm nên nhiều người tranh thủ vì sợ bỏ lỡ cơ hội khi đà tăng giá vẫn diễn ra. Nhu cầu cao của thị trường đã kéo theo nhà đầu tư an tâm đổ tiền vào phân khúc căn hộ. Tuy nhiên, với việc giá cả đã thiết lập mặt bằng mới, người mua ngày càng tỉnh táo khi lựa chọn mua sản phẩm pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín dù giá cao hơn.

