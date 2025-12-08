Sức hút của dự án Celestine Westlake tại Tây Hồ Tây

Vị trí hiếm có tại Hồ Tây

Tọa lạc tại trung tâm Hồ Tây, nằm trên trục Võ Chí Công, Celestine Westlake sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất khu vực khi nằm giữa mạng lưới giao thông kết nối linh hoạt và hệ sinh thái tiện ích hoàn thiện.

Từ dự án, cư dân chỉ mất ít phút để tiếp cận các trục đường huyết mạch, dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm Ciputra, Hoàn Kiếm, Ba Đình, hay các tuyến đường dẫn ra sân bay Nội Bài, kiến tạo khả năng liên kết vùng nhanh chóng và thuận tiện.

Celestine Westlake sở hữu tầm nhìn “tam hoa” độc bản: Hồ Tây, sông Hồng và Ciputra. Mọi khung cảnh đều được thu trọn qua kính Low-E tràn viền chạm trần vừa mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng, vừa tạo nên sự đẳng cấp cho căn hộ.

Celestine Westlake sở hữu mặt tiền đắt giá trên đường Võ Chí Công (Ảnh: CĐT).

Từ tầm nhìn khoáng đạt hướng hồ đến những khoảng xanh rộng mở, cư dân sẽ cảm nhận sự đủ đầy khi chỉ mất khoảng vài phút di chuyển đến trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ, một trong những tổ hợp trung tâm thương mại lớn nhất của Thủ đô.

Với vị trí xứng tầm, nơi giao hòa giữa nhịp sống thịnh vượng và giá trị an cư bền vững, Celestine Westlake hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của phong cách sống tinh tế tại Hồ Tây.

Thiên đường mua sắm, tiện ích ngay dưới chân nhà (Ảnh: CĐT).

Thiết kế dành riêng cho giới tinh hoa Hà thành

Dự án gồm 2 tháp cao 23 tầng nổi và 4 tầng hầm, dự án cung cấp các căn hộ cao cấp, Duplex, Penthouse từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ 55.8m² đến 373.7m², chỉ 6 căn/ 1 sàn. Chủ đầu tư cho biết các căn hộ tại đây đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang bị kính Low-E tràn viền, chạm trầm, tối ưu hóa ánh sáng và không khí tự nhiên, phần lớn các căn hộ đều có view (tầm nhìn) Hồ Tây.

Ngoài ra, dự án sở hữu đại sảnh có trần cao 6m. Celestine Westlake có tổng 216 căn hộ với 238 chỗ đỗ xe ô tô - mỗi căn hộ được đảm bảo ít nhất 1 chỗ để xe ô tô, đây là lợi thế của dự án so với các sản phẩm tương đương trên thị trường.

Tiện ích đắt giá mang trọn vẹn trải nghiệm sống thượng lưu

Celestine Westlake còn được thiết kế với hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp phong phú, bao gồm: hệ thống bể bơi muối điện phân, phòng tập gym, spa, khu vui chơi, giải trí, khu trung tâm thương mại, hệ thống trường học quốc tế lân cận, công viên cây xanh và đường dạo bộ ven hồ… tất cả nhằm mang đến cho cư dân một không gian sống tiện nghi và thoải mái.

Bể bơi muối điện phân vô cực ngắm trọn thành phố (Ảnh: CĐT).

Không còn mùi clo khó chịu như ở hồ bơi truyền thống, bể bơi nước muối điện phân tại Celestine Westlake sử dụng công nghệ khử trùng hiện đại, bảo vệ làn da và mái tóc, giúp nâng tầm không gian tiện ích, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng theo chuẩn resort ngay tại nhà.

Hệ thống lọc nước đa tầng tại Celestine Westlake không chỉ giúp nước sinh hoạt đạt chuẩn cao, mà còn cho phép cư dân uống trực tiếp tại vòi. Công nghệ xử lý nước tiên tiến này giúp loại bỏ tạp chất, kim loại nặng và vi khuẩn, đảm bảo độ tinh khiết ở từng giọt nước, mang lại sự an tâm cho sức khỏe cả gia đình.

Celestine Westlake còn được trang bị hệ thống điện dự phòng theo chuẩn khách sạn 5 sao, giúp cư dân duy trì nhịp sống hiện đại mà không lo phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài.

Pháp lý minh bạch, bàn giao cao cấp

Dự án Celestine Westlake do Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam (VINAENCO) làm chủ đầu tư cùng với đội ngũ tư vấn kiến trúc sư DPA Singapore giàu kinh nghiệm.

Đại diện VINAENCO cho biết, các thủ tục pháp lý của dự án được triển khai đầy đủ, bao gồm giấy phép xây dựng, phê duyệt thiết kế và các hồ sơ liên quan đến quản lý chất lượng công trình. Điều này giúp gia chủ yên tâm nắm giữ tài sản theo thời gian, đồng thời đảm bảo quyền sử dụng và chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Ở giai đoạn bàn giao, các căn hộ được hoàn thiện với hệ nội thất liền tường từ những thương hiệu cao cấp: tủ bếp đồng bộ, thiết bị vệ sinh sang trọng, tủ quần áo âm tường, hệ thống đèn chiếu sáng tinh tế, điều hòa âm trần hiện đại... Tất cả góp phần kiến tạo một không gian sống tiện nghi và tinh tế ngay từ ngày đầu nhận nhà.

Đảm nhiệm vai trò phân phối, Công ty Nhà Ở Ngay Reco mang đến dịch vụ tư vấn - hỗ trợ chuyên nghiệp, giúp khách hàng tiếp cận thông tin dự án minh bạch, chính xác trong suốt quá trình tìm hiểu và giao dịch.

Tầm nhìn từ Celestine Westlake (Ảnh: CĐT).

Với vị trí trung tâm Tây Hồ và định hướng phát triển theo phân khúc cao cấp, Celestine Westlake không chỉ là nơi an cư mà còn là cơ hội đầu tư trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang phát triển. Dự án hứa hẹn sẽ góp phần nâng tầm giá trị khu vực Tây Hồ Tây, trở thành điểm đến cho những ai tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp, đậm bản sắc Tây Hồ giữa lòng Thủ đô.​

Celestine Westlake được kỳ vọng không chỉ là nơi ở, mà là không gian sống dành cho những chủ nhân xứng tầm.

