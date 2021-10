Sức hút của dòng sản phẩm căn hộ đa năng tại Vinhomes Ocean Park

Dân trí Đón đầu xu hướng đầu tư an toàn thời dịch, sự xuất hiện của dòng sản phẩm căn hộ biến hình một phòng ngủ +1 và căn hộ 2 phòng ngủ +1 tại Vinhomes Ocean Park hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng, nhà đầu tư.

Mẫu căn hộ hai phòng ngủ +1 tại Vinhomes Ocean Park.

Khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng của Covid-19, nhiều khách hàng và nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền đầu tư và bất động sản là một trong những kênh đầu tư an toàn. Có thể nói, dịch bệnh là phễu lọc để những dự án hay sản phẩm đầu tư an toàn, sinh lời bền vững tỏa sáng. Những sản phẩm bất động sản đầu tư chắc thắng, sinh lời bền vững luôn là lựa chọn của các nhà đầu tư.

Tại thị trường bất động sản Hà Nội, dòng sản phẩm Hero Product tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park ra mắt thị trường trong tháng 9, được khách hàng và giới đầu tư quan tâm nhờ sở hữu nhiều giá trị, tiềm năng phát triển trong tương lai.

Vị trí chiến lược tại thành phố phía Đông

Hạ tầng siêu kết nối là điểm sáng của Vinhomes Ocean Park với các công trình giao thông trọng điểm như quốc lộ 5 kéo dài, nút giao Cổ Linh, đại lộ Lý Thánh Tông, … Sau 3 năm ra mắt, Vinhomes Ocean Park trở thành tâm điểm của mạng lưới giao thông liên kết vùng, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông khu vực phía Đông.

Gia Lâm triển khai loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ, bất động sản Vinhomes Ocean Park hứa hẹn trở thành điểm sáng đầu tư trong tương lai (Ảnh: Vinhomes).

Sở hữu vị trí tâm điểm tại Vinhomes Ocean Park, sản phẩm căn hộ một phòng ngủ +1, hai phòng ngủ +1 được thừa hưởng những lợi thế kết nối thuận tiện, giúp cư dân có thể dễ dàng di chuyển trong nội khu và kết nối tới các khu vực trung tâm khác của thành phố.

Bên cạnh đó, với quy hoạch xây dựng 10 cây cầu bắc qua sông Hồng của Thành phố Hà Nội là giải pháp dài hạn, giúp giảm áp lực giao thông cho vùng lõi và rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Ocean Park đến các quận trung tâm thủ đô và các tỉnh thành lân cận. Nhà ga tuyến Metro số 8 nằm ngay trong đại đô thị góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Vinhomes Ocean Park trong tương lai.

Việc cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản và đồng bộ trở thành đòn bẩy giúp giá trị bất động sản tại Vinhomes Ocean Park nói chung và dòng sản phẩm căn hộ một phòng ngủ +1, hai phòng ngủ +1 trở thành điểm sáng đầu tư trong tương lai.

Mở ra làn sóng dịch chuyển cư dân về phía Đông Hà Nội

Sự phát triển nhanh chóng của khu vực phía Đông đã tạo nên một cuộc dịch chuyển dân cư từ khu vực trung tâm cũ (Old Town) sang trung tâm mới (New City), trong đó Vinhomes Ocean Park đóng vai trò kết nối.

Hơn 2 năm kể từ khi ra mắt, Vinhomes Ocean thu hút gần 28.000 cư dân chuyển về sinh sống, hàng nghìn ô cửa sáng đèn. Vinhomes Ocean Park trở thành biểu tượng cho một cuộc sống hiện đại, tiện nghi, và môi trường sống lý tưởng. Với hệ thống tiện ích từ giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm mua sắm sầm uất, hệ thống y tế hiện đại, mọi nhu cầu sống và thụ hưởng của cư dân Vinhomes Ocean Park được đáp ứng một cách trọn vẹn.

Vinhomes Ocean Park có gần 28.000 cư dân chuyển về sinh sống.

Bên cạnh đó, sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ, đẳng cấp cùng vị trí siêu kết nối tới các trung tâm kinh tế lớn như Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và các khu công nghiệp trọng điểm quy mô lớn… Vinhomes Ocean Park là lựa chọn của những chuyên gia nước ngoài, cư dân trí thức di chuyển đến đây sinh sống.

Với định hướng phát triển thành điểm đến du lịch không thể bỏ qua tại miền Bắc, tại Vinhomes Ocean Park đang dần hình thành mô hình kinh tế đêm sôi động, thu hút lượng lớn du khách đến thăm quan và trải nghiệm. Hòa mình vào những lễ hội đầy màu sắc, được thỏa sức mua sắm với hơn 200 shop dịch vụ ngay dưới chân tòa nhà hứa hẹn trở thành trải nghiệm khó quên của cư dân và du khách khi đến với Vinhomes Ocean Park.

Một phòng ngủ +1, hai phòng ngủ +1 - căn hộ đầu tư, đa tầng lợi ích

Với thiết kế "không gian +1", đây là đất diễn của những chủ nhân sáng tạo không gian sống. Tại đó, chủ nhân hoàn toàn có thể "biến hình" thành các khu vực chức năng: phòng đọc sách, bàn làm việc, thậm chí trở thành phòng ngủ extra với giường tầng nhỏ gọn…, đáp ứng mọi nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình hay những vị khách khó tính nhất. Ngoài ra, so với loại hình căn hộ thông thường, sự nâng cấp về không gian thiết kế giúp căn hộ một phòng ngủ +1, hai phòng ngủ +1 phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và có tính thanh khoản cao.

Sở hữu căn hộ biến hình hai phòng ngủ +1 dễ dàng hơn khi khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ vốn ban đầu, tương đương từ 222 triệu, hỗ trợ vay vốn đến 85% giá trị căn hộ, ân hạn gốc và lãi 0% hơn 2 năm. Bên cạnh đó là quà tân gia gồm gói nội thất trị giá 9% giá trị căn hộ, voucher mua xe Vinfast lên tới 200 triệu đồng, hỗ trợ phí dịch vụ và gói smarthome miễn phí.

Căn hộ biến hình 1 phòng ngủ +1 và căn hộ 2 phòng ngủ +1 phiên bản giới hạn giữa "vùng xanh an toàn" Vinhomes Ocean Park trở thành lựa chọn của khách hàng mua để ở và các nhà đầu tư.

