Sức hút của bất động sản mũi vịnh và tầm nhìn song thủy

Vì sao bất động sản mũi vịnh và song thủy hút khách?

Mỗi bờ vịnh trải dài thường chỉ có 1 - 2 mũi vịnh vươn ra biển lớn, đón nắng đón gió với không gian vô tận. Các bất động sản tại tọa độ độc tôn này luôn được săn đón bởi không gian nghỉ dưỡng khác biệt, giúp chủ nhân thưởng lãm trọn vẹn vẻ đẹp của vịnh biển thơ mộng ngay tại nhà.

Không chỉ vậy, với loạt lợi điểm nổi bật như tính khan hiếm, thanh khoản cao, triển vọng tăng trưởng lớn, tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn… bất động sản mũi vịnh còn được xem là kênh đầu tư.

Trên thế giới, có thể tham chiếu một số siêu dự án nổi tiếng án ngữ vị trí mũi vịnh như: One World Trade Center (New York), Marina Bay Sands (Singapore) hay Repulse Bay Tower (Hongkong)… tuy đắt đỏ nhưng là lựa chọn an cư nghỉ dưỡng của giới thượng lưu. Đơn cử Marina Bay Sands có 2.590 căn với giá thuê mỗi đêm khoảng 20 triệu đồng/phòng, song tỷ lệ lấp đầy thường đạt khoảng 97 - 98%.

Marina Bay Sands (Singapore) đắt giá tọa lạc tại vịnh Marina (Ảnh: The Aston Luxury Residence).

Tương tự, bất động sản song thủy với 2 "view" sông sâu, biển rộng cũng là một trong những phân khúc có số lượng giới hạn thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư.

Theo báo cáo năm 2019 của Knight Frank, giá trị của các dự án có một mặt hướng biển, sông hoặc hồ cao hơn những sản phẩm thông thường, lần lượt là 58,5%, 36,8% và 32,7%. Giá trị của những sản phẩm song thủy thường nhân lên gấp bội. Chẳng hạn tại Miami (Mỹ), 3 tòa nhà Trump Towers Miami nhìn trực diện ra sông Oleta và biển Sunny Isles; Tháp Epic Residences với góc "view" đổ ra vịnh lẫn sông Miami… có giá khoảng 1 - 5 triệu USD mỗi căn.

Tòa tháp Trump Towers Miami với tầm nhìn trực diện sông Oleta và biển Sunny Isles (Ảnh chụp vệ tinh từ Google).

Tại Việt Nam, bất động sản sở hữu vị trí mũi vịnh hoặc tầm nhìn song thủy cũng được giới thượng lưu ưa chuộng, hứa hẹn bứt phá hơn nữa trong tương lai với tốc độ tăng trưởng của người siêu giàu. Theo Knight Frank, đến năm 2026, cộng đồng sở hữu 1 triệu USD tăng 59%, trên 30 triệu USD sẽ tăng 26% so với năm 2021. Đặc biệt, trong năm 2022, dự kiến sẽ có hơn 25% tài sản của họ sẽ chảy vào lĩnh vực địa ốc.

Phân khúc căn hộ ven biển hạng sang sở hữu những yếu tố đắt giá trên như The Aston Luxury Residence, dự án nổi bật ở TP Nha Trang hiện nay với 3 block: Sol - Sea - Sand.

Block Sea (HH2) - Bất động sản song thủy nơi mũi vịnh Ngọc Nha Trang

Vịnh Nha Trang tựa như cánh cung vươn ra biển lớn, trong đó, điểm chốt chặn ngay chân cầu Trần Phú chính là mũi vịnh Ngọc - nơi tọa lạc của block Sea (HH2) thuộc dự án The Aston Luxury Residence. Án ngữ vị trí đắc địa, block Sea (HH2) không chỉ ôm quỹ đất còn lại của cung đường tỷ đô mà còn sở hữu hai tầm nhìn song thủy đẹp nhất vịnh Ngọc với 250m mặt tiền sông Cái và 100m mặt tiền cận biển, mở ra không gian sống khoáng đạt, bổ trợ cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của chủ sở hữu.

Phối cảnh 3D vị trí dự án

Cảm hứng vẻ đẹp thiên nhiên tiếp tục được đơn vị thiết kế nổi tiếng DKO (Australia) thể hiện xuyên suốt qua ngôn ngữ thiết kế TWO (Tide - Nhịp điệu bồng bềnh của thủy triều; Wave - Đường nét mềm mại uyển chuyển của sóng biển; Ocean - Sự bao la khoáng đạt của đại dương). Với TWO, dự án nhận giải thưởng "Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất" từ PropertyGuru Vietnam Property, đồng thời tô điểm cho phong vị chủ nhân và tượng trưng cho vẻ đẹp quyến rũ của thủ phủ du lịch Nha Trang.

Hơn nữa, là trung tâm của The Aston Luxury Residence, block Sea (HH2) được thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích của dự án như: 30 tiện ích đặc quyền trải dọc 6.000 m2, khu thương mại dịch vụ rộng 12.000 m2, 1.800m phố đi bộ trên không, 1.200m2 hồ bơi tràn vô cực, 2.000m2 công viên nội khu, Zen Garden, nhà hàng detox…

Toàn cảnh vịnh Ngọc Nha Trang nhìn từ hồ bơi tràn vô cực.

Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, song có rất ít bất động sản trải dài vị trí mũi vịnh, hướng song thủy hoặc có cả hai ưu thế ấy như block Sea (HH2). "Với lợi thế pháp lý, thời hạn sở hữu lâu dài cùng sự hậu thuẫn vững mạnh của Tập đoàn Danh Khôi - một trong những chủ đầu tư tiềm lực hàng đầu Việt Nam… block Sea (HH2) vừa là không gian để an cư, nghỉ dưỡng vừa là lựa chọn phù hợp để đầu tư sinh lời ngay thời điểm này", đại diện chủ đầu tư cho biết.