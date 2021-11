Sức hút căn hộ Altara Residences Quy Nhơn sắp bàn giao

Dân trí Căn hộ sắp bàn giao Altara Residences được nhiều người quan tâm bởi không mất thời gian chờ đợi, có thể kiểm chứng chất lượng công trình và thuận tiện trải nghiệm không gian sống.

Sức hút căn hộ sắp bàn giao

Quyết định mua căn hộ đang trong giai đoạn khởi công xây dựng hay sắp bàn giao phụ thuộc vào nhu cầu của từng gia đình. Tuy nhiên, với tâm lý "ăn chắc mặc bền", nhiều khách hàng thay vì chọn những căn hộ trên bản vẽ hay tưởng tượng tổ ấm của mình trên những ô đất trống thì vẫn dành sự ưu tiên đặc biệt cho các dự án đã hoàn thành hoặc chuẩn bị bàn giao.

Với những dự án này, khách hàng không chỉ được "nhìn tận mắt, sờ tận tay" kiểm chứng chất lượng công trình có đúng như cam kết ban đầu của chủ đầu tư hay không mà còn có thể đánh giá được môi trường sống, hệ thống tiện ích, dịch vụ,… để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho gia đình khi tìm kiếm chốn an cư, lạc nghiệp.

Dự án Altara Residences đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho cư dân trong tháng 11/2021.

Trong 3 tháng cuối năm, các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục đối mặt với thách thức do giá nhiều vật liệu như thép, cát, xi măng… ở mức cao. Theo số liệu từ Viện Kinh tế Xây dựng, mặc dù giá vật liệu xây dựng quý III/2021 đã bình ổn và có phần giảm nhẹ hơn so với quý II, nhưng so với cùng kỳ năm 2020, giá vật liệu xây dựng vẫn ở ngưỡng cao. Cụ thể, giá thép 17.124 - 23.130 đồng/kg, giá xi măng 1.180.000 - 1.730.000 đồng/tấn, giá cát 90.255 - 506.365 đồng/m3… Điều này đã tác động trực tiếp đến tiến độ và giá bán của các dự án nhà ở hình thành trong tương lai. Vì vậy chọn mua các dự án đã hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao là gợi ý khách hàng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư thời điểm này.

Altara Residences: Căn hộ hiện hữu - sẵn sàng bàn giao

Ngay từ khi mới ra mắt, Altara Residences Quy Nhơn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Đại diện chủ đầu tư cho biết, với tiến độ thi công được đẩy mạnh, Altara Residences được đánh giá là dự án đáng đầu tư bởi pháp lý minh bạch, sổ hồng lâu dài và có thể nhận nhà ngay.

Căn hộ Altara Residences được bố trí 1 - 2 phòng ngủ với tầm view đẹp, 100% hướng biển.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay mặt đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Altara Residences được thừa hưởng tiện ích đắt giá của Thành phố Quy Nhơn. Dự án cách biển Quy Nhơn chưa đầy 200 m; cách bến du thuyền, công viên Quảng trường 300 m; trong bán kính 3 km xung quanh dự án là hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm vui chơi, giải trí như: Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn, Đại học Quy Nhơn, chợ lớn Quy Nhơn,…

Ghé thăm dự án Altara Residences những ngày này, khách hàng sẽ được trực tiếp mục sở thị căn hộ của chính mình và trải nghiệm thực tế các dịch vụ tiện ích đã hiện hữu. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể dễ dàng hình dung ra không gian sống tương lai của gia đình mình, cách bố trí nội thất và chiêm ngưỡng tầm view về phía biển Quy Nhơn, khu du lịch mũi Tấn, Ghềnh Ráng Tiên Sa…

Đại diện chủ đầu tư Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn (thành viên của Tập đoàn Alphanam) cho biết, tất cả các căn hộ tại Altara Residences đều được bàn giao đầy đủ trang thiết bị liền tường tiêu chuẩn cao cấp bao gồm: cửa gỗ công nghiệp cao cấp cách âm, cách nhiệt; thiết bị bếp (máy hút mùi, bếp từ, vòi rửa - chậu rửa) thương hiệu Malloca; kính hộp phủ Low-E cao cấp; gạch ốp thương hiệu Prime... Nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, dự án còn được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cao cấp cùng hệ thống an ninh an toàn hiện đại đảm bảo giúp gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng cuộc sống.

Thiết kế căn hộ hiện đại, thông minh tối ưu diện tích và công năng sử dụng.

Bên cạnh đó, điểm cộng của dự án còn là số lượng thang máy lớn với 6 thang phục vụ 479 căn hộ, trong đó có 2 thang thoát hiểm, đảm bảo điều kiện di chuyển cho cư dân nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống 2 tầng hầm gửi, sảnh đón tiếp sang trọng lịch sự cũng như các dịch vụ tiện ích nội khu nổi bật khác như: bể bơi ngoài trời, Rooftop Bar, khu trung tâm thương mại,… cũng đã hoàn thiện hứa hẹn sẽ mang đến cuộc sống chuẩn "một bước xuống phố" cho cư dân tương lai.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án hội tụ nhiều giá trị sống nhưng có giá cạnh tranh, chỉ với mức tài chính từ 1,5 tỷ/căn đã có thể sở hữu ngay căn hộ tuyệt đẹp và nhận nhà ở ngay. Mua nhà thời điểm này khách hàng sẽ được hỗ trợ vay miễn lãi 70% giá trị căn hộ trong 12 tháng. Đặc biệt, khách hàng thanh toán sớm còn được hưởng chiết khấu tới 5% giá trị căn hộ.

Sự kiện bàn giao đợt 1 dự án Altara Residences Quy Nhơn

Thời gian: Tháng 11/2021

Địa chỉ: Dự án Altara Residences, 76 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Đăng ký tham dự sự kiện: Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty Cổ phần VIREX

Hotline: 093 635 1579

Trường Thịnh