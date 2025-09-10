Sự kiện hợp tác triển khai kinh doanh dự án khu đô thị Đại Sơn Mountain Side

Ba dấu mốc hợp tác chiến lược - Nền tảng vững chắc cho sự phát triển

Tâm điểm của sự kiện là lễ ký kết ba thỏa thuận hợp tác chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết đồng hành của các bên trong việc triển khai dự án Khu đô thị Đại Sơn Mountain Side.

Phát biểu tại dự án, ông Nguyễn Hoài Bắc - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn, chủ đầu tư Khu đô thị Đại Sơn cho biết: “Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác chiến lược cùng chiến dịch bán hàng lần này sẽ tạo nên sức bật cho dự án Khu đô thị Đại Sơn Mountain Side, đồng thời mang đến giá trị gia tăng bền vững, di sản truyền đời cho khách hàng và nhà đầu tư”.

Sự kiện quy tụ gần 500 chuyên viên kinh doanh, đại diện ngân hàng, các sàn liên kết từ Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh (Ảnh: CĐT).

Tại sự kiện, chủ đầu tư Đại Sơn ký kết hợp tác với ngân hàng Vietcombank, MB. Theo đó, Vietcombank và MB sẽ hỗ trợ khách hàng vay vốn khi sở hữu sản phẩm tại Đại Sơn Mountain Side. Đây là minh chứng cho năng lực tài chính của chủ đầu tư, đồng thời tạo dựng niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư về tính minh bạch của dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư Đại Sơn cũng ký kết hợp tác với đơn vị phát triển kinh doanh Core Realty. Sự đồng hành giữa hai đơn vị hứa hẹn mang đến chiến lược kinh doanh - marketing bài bản, hiệu quả và chuyên nghiệp. Core Realty cam kết phân phối độc quyền dự án, đảm bảo tính minh bạch trong quá trình triển khai, góp phần lan tỏa sức hút của Đại Sơn Mountain Side trên thị trường bất động sản.

Nhằm liên kết hệ thống sàn phân phối tại sự kiện, Core Realty tiếp tục ký kết hợp tác với 14 hệ thống các sàn liên kết bao gồm: Tiến Phát Land, Xhomes, Nam Anh HD, TP Land 88, Thống Nhất Invest, Đất Việt Group, BĐS Lê Thông, Goci, Lis Holding, Grand VN, Grand Ocean Land, Tân Kỷ Nguyên, BĐS Hùng Dương, Trung tâm khoa học Công nghệ Địa lý môi trường Việt Nam tạo nên mạng lưới bán hàng rộng khắp. Hàng trăm chuyên viên kinh doanh sẽ trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng, khẳng định sức hút vượt trội của dự án từ giai đoạn đầu ra mắt.

Chủ đầu tư Đại Sơn và Core Realty ký kết hợp tác phát triển kinh doanh dự án Khu đô thị Đại Sơn Mountain Side (Ảnh: CĐT).

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Core Realty đã ra mắt gần 500 "chiến binh" bằng chương trình đào tạo chuyên sâu về chủ đầu tư và dự án Khu đô thị Đại Sơn Mountain Side. Chương trình kick-off lấy cảm hứng từ vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, giúp đội ngũ kinh doanh đưa các sản phẩm chất lượng của Đại Sơn Mountain Side đến với khách hàng.

“Đây là chiến dịch bán hàng trọng điểm, mang tính chiến lược, nhằm giới thiệu những sản phẩm giới hạn đến các chủ nhân tinh hoa - những người đang tìm kiếm không gian sống đẳng cấp và cơ hội đầu tư sinh lời bền vững”, đại diện Core Realty chia sẻ.

Đại Sơn Mountain Side - Biểu tượng sống xanh giữa lòng đô thị

Tọa lạc tại vị trí chiến lược trên tuyến Quốc lộ 18, thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng, dự án Đại Sơn Mountain Side được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của phong cách sống hiện đại, xanh và đẳng cấp tại khu vực phía Bắc.

Với tổng quy mô 35,07ha, dự án được quy hoạch bài bản, hướng đến sự hài hòa giữa không gian sống và tiện ích đô thị. Đại Sơn Mountain Side cung cấp 163 lô biệt thự với mật độ xây dựng chỉ 15% và dành 85% diện tích còn lại cho cây xanh và các công trình tiện ích nội khu tại dự án, đáp ứng nhu cầu sở hữu bất động sản cao cấp của các chủ nhân tinh hoa.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị Đại Sơn Moutain Side (Ảnh: CĐT).

Điểm nổi bật của dự án nằm ở pháp lý minh bạch. Đây là yếu tố then chốt giúp dự án tạo dựng niềm tin trên thị trường ngay từ giai đoạn đầu triển khai.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Đại Sơn Mountain Side còn được định vị là khu đô thị mang giá trị sống xanh và tiện ích toàn diện. Dự án sở hữu mạch nước ngầm với nguồn nước sạch tự nhiên, kết hợp hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như công viên cây xanh, khu thể thao, trung tâm thương mại, trường học và các dịch vụ cộng đồng, tạo nên môi trường sống lý tưởng cho cư dân mọi lứa tuổi.

Với định hướng phát triển trở thành khu đô thị kiểu mẫu, Đại Sơn Mountain Side không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cấu trúc theo hướng tập trung vào giá trị thực và pháp lý minh bạch.