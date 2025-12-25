Ströman: Giải pháp giảm rò rỉ với định vị “bền bỉ chất Đức”

Giới kỹ sư thường ví ống nhựa như mạch máu của công trình, bởi chỉ cần một lỗi nhỏ như rò rỉ, nghẹt dòng hoặc vỡ áp lực cũng có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng. Một vết thấm tưởng chừng vô hại có thể lan rộng trong vài ngày, làm hỏng tường, trần và lớp hoàn thiện.

Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chất lượng, Ströman được nhiều nhà thầu và chủ đầu tư lựa chọn nhờ triết lý phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn Đức cùng khả năng thích nghi với điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Ströman được nhiều nhà thầu và chủ đầu tư lựa chọn nhờ triết lý phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn Đức (Ảnh: Ströman).

Bốn trụ cột tạo nên giải pháp toàn diện cho thị trường Việt Nam

Từ chiến lược sản phẩm đến quy trình sản xuất, Ströman xây dựng giá trị của mình trên 4 trụ cột gồm chất lượng Đức, hệ sinh thái đồng bộ, niềm tin tích lũy và khả năng ứng dụng linh hoạt theo điều kiện vận hành thực tế. Bốn yếu tố kết hợp tạo thành hệ giải pháp toàn diện, đáp ứng nhu cầu của các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp.

Trụ cột đầu tiên của Ströman nằm ở tiêu chuẩn chất lượng của Đức vốn được đánh giá cao trong ngành vật liệu xây dựng quốc tế. Với công nghệ và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, hệ ống Ströman hướng đến việc giảm tối đa nguy cơ rò rỉ trong vòng 50 năm sử dụng.

Những công trình đã sử dụng Ströman trở thành minh chứng thực tế cho chất lượng (Ảnh: Ströman).

Điểm thứ hai tạo lợi thế cạnh tranh cho Ströman xuất phát từ hệ sinh thái đồng bộ. Theo dữ liệu nội bộ từ nhiều nhà thầu, việc sử dụng đồng bộ một hệ sinh thái có thể giúp tốc độ thi công tăng khoảng 30% do giảm thời gian căn chỉnh, giảm thử áp nhiều lần và hạn chế sai số ở các điểm chuyển tiếp.

Điều này đặc biệt quan trọng với các dự án yêu cầu tiến độ cao như chung cư cao tầng, khu phức hợp hay nhà phố thương mại.

Niềm tin được tích lũy từ thực tế vận hành

Niềm tin thị trường không thể xây dựng chỉ bằng thông điệp bởi yếu tố quyết định nằm ở sự ổn định khi vận hành trong thời gian dài. Những công trình đã sử dụng Ströman trở thành minh chứng thực tế cho chất lượng.

Một nhà thầu tại TPHCM cho biết sau khi thử nghiệm Ströman tại một dự án nhà phố quy mô lớn, đơn vị này tiếp tục sử dụng cho 2 dự án tiếp theo vì không ghi nhận sự cố trong giai đoạn bảo hành, tạo niềm tin cho nhà thầu lẫn chủ đầu tư.

Việt Nam có sự phân hóa lớn về môi trường, từ khí hậu đến địa chất và thói quen sử dụng. Điều này hình thành nhiều yêu cầu kỹ thuật khác nhau đối với hệ đường ống. Một giải pháp chất lượng cho thị trường cần thích ứng tốt với điều kiện vận hành đa dạng.

Ströman phát triển vật liệu theo hướng phù hợp với khí hậu nhiệt đới và các tác nhân áp lực cao. Tính chịu nhiệt, chống tia UV và chống ăn mòn được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của cả công trình dân dụng lẫn công nghiệp.

Ströman phát triển vật liệu theo hướng phù hợp với khí hậu nhiệt đới và các tác nhân áp lực cao (Ảnh: Ströman).

Một kỹ sư trưởng tại một dự án khu đô thị phía Đông TPHCM cho biết hệ thống ống sử dụng vật liệu chất lượng cao giúp tỷ lệ sự cố giảm mạnh và chi phí bảo trì hàng năm thấp hơn đáng kể so với các dự án cùng quy mô sử dụng vật liệu phổ thông, do đó, chỉ cần hạn chế được một sự cố rò rỉ âm tường cũng đủ bù lại phần chênh lệch giá ban đầu của vật liệu.

Thực tế vận hành tại nhiều dự án lớn cho thấy vật liệu xây dựng, bao gồm hệ thống ống, thường chiếm một phần nhỏ trong tổng giá trị xây dựng. Tuy nhiên, chi phí sửa chữa một sự cố rò rỉ, đặc biệt khi xảy ra âm trần hoặc âm tường, có thể vượt gấp 20-30 lần giá trị vật liệu ban đầu.

Lựa chọn một hệ thống ống đáng tin cậy đồng nghĩa với việc đặt nền móng cho sự an toàn và lợi nhuận dài hạn của dự án. Ströman không chỉ mang đến sản phẩm mà là một giải pháp bảo hiểm rủi ro kỹ thuật trong 50 năm.