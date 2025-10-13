Sống xanh trong khu đô thị Phước Đông New City

Xu hướng an cư xanh

Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng quý IV/2024 của Batdongsan.com.vn cho thấy, 86% người tham gia khảo sát quan tâm đến bất động sản xanh và 94% sẵn sàng chi trả cao hơn 5-10% để sở hữu không gian sống bền vững, trong lành.

Theo Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WorldGBC), các công trình đạt chuẩn xanh hoặc dự án cải tạo xanh có thể giúp gia tăng giá trị tài sản hơn 9%.

Bất động sản xanh còn mang đến loạt lợi ích như giảm tiêu thụ năng lượng, cắt giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm nước, bảo tồn tài nguyên và cải thiện chất lượng không khí. Quan trọng hơn, không gian sống xanh còn giúp cư dân nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tăng năng suất lao động và thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng.

Thị trường đang bước vào kỷ nguyên mà giá trị “an cư xanh” tác động đến quyết định mua nhà và giá trị của bất động sản. Vì vậy, các dự án bất động sản hiện đại đang thay đổi tư duy phát triển, đầu tư bài bản và hướng đến những giá trị sống xanh, bền vững.

Dự án nhà phố được bao phủ nhiều mảng xanh (Ảnh: Minh Phú Land).

Theo đó, Phước Đông New City (khu dân cư Thuận Lợi, Trảng Bàng) tiên phong theo mô hình đô thị hiện đại, sống xanh - chữa lành. Với vị trí trung tâm KCN Phước Đông, Phước Đông New City nổi bật với triết lý phát triển đô thị gắn liền với thiên nhiên, hướng tới nhóm cư dân ưu tiên chất lượng sống trong hành trình an cư bền vững.

Dự án dần thành hình, chủ đầu tư cho biết, trong tương lai, Phước Đông New City sẽ được ưu tiên nhiều mảng xanh (Ảnh: Minh Phú Land).

Phước Đông New City ưu tiên nhiều mảng xanh nội khu

Lối vào khu đô thị được ôm trọn bởi một mảng xanh tươi mát rộng lớn. Phước Đông New City dành nhiều diện tích cho mảng xanh, là khu dân cư được phê duyệt xây dựng giữa trung tâm khu công nghiệp năng động. Không chỉ dừng ở việc trồng cây, khái niệm xanh tại đây được thể hiện qua tư duy quy hoạch.

Lối vào khu đô thị được ôm trọn bởi mảng xanh rộng lớn (Ảnh: Minh Phú Land).

Phước Đông New City sở hữu công viên trung tâm rộng 1.500m² và chuỗi đường dạo bộ, khu thể thao ngoài trời đã được xây hoàn thiện.

Các phân khu được bố trí khoa học, tối đa hóa khả năng tiếp cận ánh sáng và gió tự nhiên, giảm tiêu thụ năng lượng nhân tạo. Hồ cảnh quan không chỉ làm đẹp mà còn điều hòa vi khí hậu, hạn chế hiệu ứng “đảo nhiệt” thường gặp tại đô thị công nghiệp. Điều này giúp cư dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt đồng thời nâng cao chất lượng sống.

Các tiện ích nội khu trong dự án (Ảnh: Minh Phú Land).

Phước Đông New City không chỉ tạo dựng chỗ ở, mà còn kiến tạo một cộng đồng sống xanh, văn minh và gắn kết. Hệ thống tiện ích nội khu được phát triển với triết lý “3 trong 1”: sống - làm việc - giải trí.

Hộ gia đình có thể yên tâm với hệ thống trường học các cấp được quy hoạch trong khu đô thị, liền kề trung tâm thương mại, siêu thị và khu dịch vụ, hồ bơi, gym...

Phước Đông New City dễ dàng kết nối đến các tiện ích (Ảnh: Minh Phú Land).

Cư dân không cần di chuyển xa vẫn được đáp ứng nhu cầu giáo dục, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và giải trí. Tất cả tạo nên một vòng tròn khép kín của cuộc sống hiện đại, trong đó yếu tố xanh đóng vai trò trung tâm.

Dự án nằm tại vị trí đắc địa của Trảng Bàng (Ảnh: Minh Phú Land).

Mức giá bán 1,9 tỷ đồng cho 1 căn hoàn thiện, nội thất cơ bản, có sổ hồng như Phước Đông New City thu hút nhà đầu tư.

Người mua chỉ cần trả trước 579 triệu đồng là được nhận nhà. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay 70-80%, thời gian đến 30 năm, ân hạn gốc 24 tháng.

Trong giai đoạn 2 của dự án, chủ đầu tư Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG và đơn vị phát triển Công ty CP đầu tư địa ốc Minh Phú còn áp dụng nhiều chính sách bán hàng ưu đãi với tổng mức chiết khấu lên đến 15%; cam kết thuê lại 7-9 triệu đồng/tháng/căn trong 12 tháng, để người mua tối ưu dòng tiền trong lúc “tận hưởng” bất động sản xanh sinh lời.

