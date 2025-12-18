Sống trọn vẹn mỗi ngày tại Rivea Residence

Khi tiện ích tiêu chuẩn khách sạn hòa vào không gian sống

Điểm khác biệt của Rivea Residences nằm ở cách dự án đưa tiêu chuẩn tiện ích khách sạn hạng sang vào đời sống thường nhật.

Rivea Residences sở hữu hệ tiện ích được “đo ni đóng giày” cho cư dân tinh hoa (Ảnh: CĐT).

Sảnh đón tại Rivea Residences là điểm khởi đầu của trải nghiệm đó. Không gian được thiết kế theo phong cách khách sạn 5 sao, với trần cao gần 9m, vật liệu hoàn thiện tinh tuyển và ánh sáng được tiết chế tinh tế. Đây không chỉ là nơi đón tiếp, mà còn là khoảng chuyển nhẹ nhàng, giúp cư dân gác lại mệt mỏi sau một ngày làm việc, tách mình khỏi nhịp ồn ào bên ngoài trước khi trở về không gian riêng tư.

Tiếp nối sảnh đón là hệ lounge đa năng - không gian linh hoạt cho những cuộc gặp gỡ, làm việc hay thư giãn. Dù là một buổi tiếp khách, cuộc trò chuyện thân mật hay khoảnh khắc lặng yên bên trang sách, mọi trải nghiệm đều diễn ra trong bầu không khí sang trọng, ấm cùng và thảnh thơi.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dành trọn 4 tầng tiện ích, phân bổ đan xen và hài hòa giữa các tầng, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân ngay trong nội khu. Hệ tiện ích đa dạng mang đến sự đa tầng cảm xúc, dẫn dắt trải nghiệm, tái tạo thân - tâm - trí, đồng thời hình thành không gian cộng đồng gắn kết bền chặt các thế hệ.

Tầng 6 dự án là các không gian chăm sóc sức khỏe và thư giãn được bố trí theo chuỗi logic, xoay quanh khả năng phục hồi thể chất và tinh thần. Trung tâm là bể bơi 4 mùa trong nhà dài 50m, ứng dụng công nghệ điện phân muối. Chuỗi tiện ích tiếp nối gồm khu sauna, bể sục jacuzzi và các chòi nghỉ thư giãn, tạo thành một hành trình vận động - thả lỏng - hồi phục trọn vẹn.

Cổng chào Thác Hào Quang tại Rivea Residences (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh chăm sóc thể chất, Rivea Residences dành không gian cho những cư dân thích sự riêng tư với phòng gym private (riêng tư), thư viện, phòng học cho cả người lớn và trẻ em, cùng khu co-working và meeting room (khu vực phòng họp và làm việc chung). Việc tích hợp các không gian này trong cùng tòa nhà giúp cư dân linh hoạt chuyển đổi giữa làm việc, học tập và nghỉ ngơi, mà không cần rời khỏi tòa nhà.

Các tiện ích giải trí được phát triển theo hướng chọn lọc, đề cao tính riêng tư. Rạp chiếu phim private, phòng golf 3D private, party room (phòng tiệc) tổ chức sự kiện, bar garden, business lounge (phòng chờ thương gia) phục vụ những nhóm nhỏ hay các cuộc gặp gỡ chất lượng. Đây là cách tiếp cận quen thuộc của các khu resort cao cấp, nhưng còn khá hiếm trong các dự án nhà ở nội đô.

Bài toán thiết kế cũng được đầu tư đồng bộ để hoàn thiện trải nghiệm sống. Hệ kính hộp Low-E 2 lớp full-height chạm trần giúp cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng và duy trì sự yên tĩnh cho căn hộ. Mô hình an ninh 5 lớp kiểm soát từ cổng chính đến sảnh tháp và cửa căn hộ, kết hợp công nghệ nhận diện thông minh, đảm bảo an toàn 24/7.

Ngoài ra, 12 thang máy hạng sang tốc độ cao vận hành êm ái, giảm thời gian chờ đợi, cùng hệ thống 4 tầng hầm đỗ xe thông minh quy mô lớn, đảm bảo mỗi căn hộ đều có chỗ đỗ xe riêng - một lợi thế đáng kể trong bối cảnh hạ tầng nội đô ngày càng quá tải.

Dòng chảy thiên nhiên dẫn lối cho chất sống tinh khiết

Rivea Residences phát triển cảnh quan và không gian xanh như một phần không thể tách rời của chất lượng sống. Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE. Tổng thể kiến trúc và cảnh quan dự án lấy cảm hứng từ những dòng chảy: khi mạnh mẽ, dứt khoát như thác đổ; khi mềm mại, uyển chuyển như con sông uốn mình trong đô thị.

Bốn tầng cảnh quan được kiến tạo như dòng chảy của một thác nước, khởi nguồn từ “suối nguồn” trong lành ở tầng thấp, nhẹ nhàng dẫn lối cư dân qua những lớp không gian xanh, mặt nước và ánh sáng đan xen. Trên tầng mái khối đế, các hoạt động tĩnh như vườn thiền - yoga, vườn ánh sáng và vườn thư giãn mở ra khoảng lặng, nơi mỗi cư dân có thể chậm lại, lắng nghe chính mình và tìm lại sự cân bằng sau nhịp sống bận rộn.

Bể bơi 4 mùa trong nhà ứng dụng công nghệ điện phân muối tại dự án (Ảnh: CĐT).

Lên cao hơn, tầng 19 là không gian sinh hoạt cộng đồng cho gia đình đa thế hệ với khu vui chơi trẻ em, khu giải trí trong nhà với bóng bàn, billiards, phòng co-working, vườn chơi cờ và vườn Thông Thái. Những không gian này được thiết kế để các thành viên trong gia đình dễ dàng tương tác và gắn kết cùng nhau nhưng vẫn giữ được sự thoải mái và riêng tư cần thiết.

Trải nghiệm cảnh quan được nâng lên tại tầng 35, nơi Cầu Khởi Nguyên kết nối hai tòa tháp, tạo nên dấu ấn kiến trúc thi vị. Trên cao, các không gian như điểm check-in (chụp ảnh) La Bàn Di Sản, khu cắm trại trên mây, sân golf mini, đài ngắm sao, vườn BBQ và vườn thảo mộc được sắp đặt như một công viên giữa tầng không.

Trong tổng thể hệ tiện ích khép kín, bộ sưu tập duplex The Rey Edition được định vị như một đặc quyền dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa. Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích chung, mỗi căn duplex còn sở hữu những giá trị riêng hiếm có, từ hồ bơi riêng, khu vườn riêng, không gian sống thông tầng đến tầm nhìn độc đáo, qua đó hoàn thiện trọn vẹn mô hình “resort tại gia” mà Rivea Residences theo đuổi.