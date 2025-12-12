Sống tĩnh tại giữa phố - chuẩn sống mới của giới thượng lưu Hà thành

Trong bối cảnh đó, GIA22 - GIA by KITA xuất hiện như một dấu ấn hiếm có tại Tây Hồ Tây: một không gian được kiến tạo dành riêng cho những người hiểu giá trị của sự bình yên giữa phồn hoa.

Wellness Living - chuẩn mực sống mới của giới siêu giàu toàn cầu

Trong nhiều nền văn hóa, nhiều người tìm thấy hạnh phúc ở sự tĩnh tại tinh tế. Người Nhật theo đuổi "ikigai", người Bắc Âu gìn giữ "hygge", người Thụy Điển trân trọng tinh thần vừa đủ của "lagom". Khi đô thị ngày càng vận hành gấp gáp, con người càng khao khát tìm lại một nhịp sống chậm để có thể cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Sự dịch chuyển trong tư duy sống diễn ra mạnh mẽ nhất ở nhóm tinh hoa. Theo The Wealth Report 2024 của Knight Frank, 68% giới siêu giàu toàn cầu sở hữu tài sản từ 30 triệu USD lựa chọn nơi sống riêng tư, không đại chúng hóa. Sự riêng tư không còn đơn thuần là yếu tố an toàn, mà trở thành điều kiện để tái thiết sự cân bằng: một nơi không bị cuốn vào những vòng xoáy ồn ào, một không gian đủ tĩnh để con người lắng nghe chính mình.

GIA22 xuất hiện như một dấu ấn hiếm có tại Tây Hồ Tây: một không gian được kiến tạo dành riêng cho những người hiểu giá trị của sự bình an giữa phồn hoa (Ảnh: CĐT).

Xu hướng này cũng dẫn đến sự bùng nổ của wellness real estate - phân khúc bất động sản chú trọng chất lượng sống tinh thần, tính kết nối với thiên nhiên và khả năng phục hồi của cư dân. Theo báo cáo mới công bố vào tháng 6/2025 của Global Wellness Institute, dự báo mức tăng trưởng của thị trường bất động sản wellness toàn cầu hàng năm trong giai đoạn tiếp theo sẽ đạt 15,2%, đưa thị trường đạt quy mô khoảng 1.114 tỷ USD vào năm 2029.

Tại Việt Nam, nhất là Hà Nội, một thế hệ khách hàng mới đang định hình. Nếu trước đây, tài sản hữu hình là biểu tượng thành công, thì ngày nay, giới thượng lưu Hà Nội đang hướng đến những giá trị vô hình: trải nghiệm sống, không gian riêng tư, sự bình an nội tại.

“Tĩnh” vì thế trở thành chuẩn mực mới: không phải tách mình khỏi phố thị, mà là khả năng làm chủ nhịp sống, tìm được nơi tái tạo năng lượng và cân bằng cảm xúc. Tuy nhiên, phần lớn các khu đô thị cũ tại Hà Nội đang đối mặt với hạn chế: mật độ xây dựng cao, thiếu mảng xanh, quỹ đất không còn khả năng phát triển. Chính khoảng trống này tạo cơ hội cho một lớp dự án mới - những không gian có khả năng tái định nghĩa chuẩn sống wellness cho giới tinh hoa Thủ đô.

GIA22 - chốn tĩnh tại giữa phồn hoa Tây Hồ Tây

Nằm trong trung tâm mở rộng của Hà Nội, GIA22 - GIA by KITA là một trong những dự án hiếm hoi đạt được sự cân bằng giữa cảnh quan, kiến trúc và chất sống tinh tế. Nơi đây sẽ là lời đáp dành cho những ai tìm kiếm sự tĩnh tại giữa một Hà Nội ngày càng chuyển động.

GIA22 sở hữu một vị trí hiếm có khi tọa lạc liền kề lõi Ciputra - khu đô thị quốc tế đã định hình với cộng đồng cư dân tinh tuyển và quy hoạch chuẩn mực. Dự án tiếp giáp trục xanh sông Hồng, thừa hưởng nguồn sinh khí trong lành cùng tầm nhìn thoáng rộng hiếm thấy tại lõi trung tâm mở rộng.

Lợi thế cận kề công viên 65ha mang đến cho GIA22 một “lá phổi xanh” quy mô hàng đầu Tây Hồ Tây - giá trị mà ít dự án nào tại Hà Nội có thể sở hữu. Từ đây, cư dân kết nối nhanh chóng qua các trục giao thông quan trọng như Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng hay Nguyễn Văn Huyên, rút ngắn thời gian di chuyển đến Hồ Tây, Ba Đình, Cầu Giấy và sân bay Nội Bài.

Hài hòa với lợi thế cảnh quan, kiến trúc của GIA22 được phát triển theo triết lý tôn vinh ánh sáng, gió và những khoảng thở tự nhiên. Dòng biệt thự 3 tầng - 1 hầm - 1 tum tinh giản nhưng sang trọng, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thư thái ngay từ cấu trúc thiết kế.

Khoảng lùi rộng, mật độ thấp và không gian mở đón nắng, đón gió giúp mỗi căn trở thành một “ốc đảo tĩnh tại” riêng tư. Nội thất theo tinh thần quiet luxury (sự xa xỉ thầm lặng) - tinh tế, kín đáo nhưng có chiều sâu, đề cao sự vừa đủ và chất liệu sống trọn vẹn, hướng đến những chủ nhân hiểu rõ giá trị của sự bình yên.

Hệ tiện ích tại GIA22 cũng được kiến tạo theo triết lý “hướng nội”, tựa như những mạch nguồn tự nhiên nuôi dưỡng thân - tâm - trí. Đường dạo bộ uốn lượn như dòng chảy mềm mại, phù hợp cho những buổi sớm thong dong.

Quảng trường ánh sáng mang đến không gian kết nối ấm áp nhưng không ồn ã. Cùng với đó là các khu cộng đồng riêng tư dành cho những cư dân đồng điệu, nơi năng lượng an tĩnh được nuôi dưỡng và lan tỏa một cách tự nhiên. Tất cả hợp thành một chỉnh thể sống yên bình mà sâu lắng - nơi sự tĩnh tại không phải là tách biệt, mà là nghệ thuật sống cân bằng trong lòng đô thị.

Trong một Hà Nội chuyển động không ngừng, GIA22 trở thành biểu tượng mới của phong cách sống quiet luxury. GIA22 - GIA by KITA không chỉ kiến tạo một chốn an cư cho những cư dân tinh hoa mà còn định hình một tiêu chuẩn sống mơ ước: tĩnh giữa nhịp đô thị, an nhiên giữa phồn hoa.