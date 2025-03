Sống, nghỉ dưỡng theo phong cách Nhật tại Hải Phòng

Về nhà để "sạc" đầy bình an

Giữa lòng thành phố đảo Vinhomes Royal Island, bộ đôi phân khu The Miyabi và The Komorebi mang đến những gam màu sống động bằng cách đan xen nhiều lớp cảnh quan và tiện ích theo chuẩn Nhật, được kiến tạo bởi kiến trúc sư (KTS) tài hoa Kengo Kuma và đội ngũ cộng sự.

Nếu như The Miyabi tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp bốn mùa Nhật Bản thông qua công viên chủ đề Zen Garden đã hiện hữu thì The Komorebi lại mở ra không gian lý tưởng để vun đắp hạnh phúc và sức khỏe với bộ đôi công viên sinh thái Youth Garden, đại công viên Ikigai Park.

Dạo bước giữa công viên xanh mát, cư dân được chào đón bởi vườn thiền tĩnh lặng, hồ cá Koi trong veo, con đường rải sỏi dẫn lối qua những chòi nghỉ nhuốm màu hoàng hôn. Tất cả đều được thiết kế theo kiến trúc Nhật Bản, với vẻ đẹp của sự tối giản và ngăn nắp đầy ý nhị. Mỗi căn biệt thự đều được bao bọc bởi thiên nhiên, với "vườn Nhật trước mặt, biển mặn sau nhà" - nơi gia chủ có thể tận hưởng khoảnh khắc thư thái trong sự riêng tư.

Mọi chi tiết tại The Miyabi và The Komorebi đều được thiết kế theo kiến trúc Nhật Bản.

Là doanh nhân đã quen với nhịp sống bận rộn, anh Dương Quang Minh (Hải Phòng) cho biết, từ khi chuyển về The Miyabi, mỗi ngày anh đều có thể tận hưởng sự thư thái. Đứng trước bờ biển cát trắng mịn, nước xanh biếc ngay sau nhà, anh trầm trồ tán thưởng: "Hóa ra hoàng hôn trên biển đẹp nhất là khi bạn không cần vội vã rời đi. Tại The Miyabi, từ mỗi ngóc ngách trong ngôi biệt thự được thiết kế đầy tinh tế đến những khoảng xanh tươi mát của biển xanh và công viên nội khu, mỗi người đều có thể tìm thấy sự cân bằng, an yên".

Mỗi biệt thự tại The Miyabi và The Komorebi đều sở hữu bãi tắm nước biển riêng tư sau nhà.

Cũng giống anh Quang Minh, nhiều khách hàng chọn The Miyabi và The Komorebi làm chốn đi về vì triết lý sống chậm và tận hưởng sâu mà hai phân khu này mang lại.

Ngày 15/3, hai căn nhà mẫu đơn lập và song lập The Miyabi ra mắt và đón khách tham quan. Với việc bố trí nội thất duy mỹ và thời thượng, bộ đôi hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm chân thực cho những cư dân tương lai của "đảo thượng lưu".

Sống đa trải nghiệm với những đặc quyền theo chuẩn Nhật

Không chỉ sở hữu không gian sống tinh tế, thư thái, các chủ nhân danh giá của The Miyabi và The Komorebi còn có đặc quyền nghỉ dưỡng, tận hưởng tiện ích suốt 365 ngày/năm.

Nổi bật nhất là dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khoáng nóng Onsen theo chuẩn Nhật tại Ikigai Wellness Center. Mỗi mùa trong năm, Ikigai Wellness Center sẽ sử dụng một loại khoáng nóng riêng biệt, được tuyển chọn từ các vùng khoáng danh tiếng nhất Nhật Bản. Đó là Onsen Kiềm từ Gero, tỉnh Gifu cho mùa xuân trong trẻo; Onsen Soda từ Nyuutou, tỉnh Akita giúp mùa hè thêm sảng khoái; Onsen Muối Glauber dịu dàng như mùa thu từ Kusatsu, tỉnh Gunma và Onsen Clorua từ Hakone Shichi, tỉnh Kanagawa cho cơ thể luôn ấm áp vào mùa đông.

Công viên Ikigai nổi bật với Ikigai Wellness Center mang lại đặc quyền tận hưởng khoáng nóng Onsen và chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật cho cư dân.

Cư dân có thể thả mình trong bể bơi nước mặn muối điện phân ngoài trời hay đắm chìm trong làn khoáng nóng massage thủy lực giúp xua tan mọi căng thẳng. Không gian yoga và thiền khoáng đạt giúp tâm hồn được chữa lành. Từng chi tiết tại đây đều là dấu ấn của sự chỉn chu, mang đến đặc quyền thư giãn và tái tạo năng lượng mà không phải ai cũng có thể chạm tới.

Nối dài chuỗi trải nghiệm cho cư dân The Miyabi và The Komorebi là hệ sinh thái tiện ích đang không ngừng mở rộng tại Vinhomes Royal Island.

Sau Vinpearl Horse Academy, Vinpearl Golf Hải Phòng, Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên hay mới đây nhất là bến du thuyền cao cấp Royal Marina khai trương kỹ thuật, thêm nhiều tiện ích mới sắp cán đích ngay trong năm 2025. Trong đó, VinWonders Vũ Yên với Safari dự kiến khai trương giai đoạn 1 vào ngày 26/4. Tiếp đó, Vincom Mega Mall dự kiến mở cửa từ tháng 8.

Hạ tầng kết nối cũng được thăng hạng khi cầu Hoàng Gia gần như đã hoàn thiện, chuẩn bị hợp long vào ngày 15/3 và thông xe vào tháng 8, rút ngắn khoảng cách giữa Vinhomes Royal Island và trung tâm Hải Phòng chỉ còn 5 phút di chuyển.

Hệ tiện ích, hạ tầng hoàn thiện không chỉ mang lại trải nghiệm sống thuận tiện, đẳng cấp cho cư dân mà còn là đòn bẩy gia tăng giá trị cho các căn biệt thự.