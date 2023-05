Sốc với số lãi của công ty địa ốc bí ẩn mua lại The EverRich 2 từ Phát Đạt

Vốn điều lệ 7.700 tỷ đồng, lãi 1,4 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư Big Gain cách đây không lâu có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, có vốn điều lệ 7.700 tỷ đồng, trụ sở tại quận 1, TPHCM.

Theo đó, năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với mức 1,6 tỷ đồng của năm 2021.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 7.661,2 tỷ đồng, tương đương mức 7.659,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021.

Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 0,572 lần. Như vậy nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 tương ứng là 4.382,2 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả cuối năm 2021 là 0,61 lần, do đó nợ phải trả tương đương mức 4.672,4 tỷ đồng.

Từ những dữ liệu này có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp này ghi nhận cuối năm 2022 là 12.043,4 tỷ đồng, tăng 0,58% so với mức 12.332,1 tỷ đồng cuối năm 2021.

Với mức lãi khiêm tốn, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp chỉ ở mức 0,019% của cuối năm 2022 và 0,025% vào cuối năm 2021.

Dư nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu của Big Gain không đổi và ở mức 0,509 qua 2 năm

Theo dữ liệu từ HNX, trong năm 2021, doanh nghiệp địa ốc phát hành 4 lô trái phiếu tổng trị giá 3.900 tỷ đồng với lãi suất 11%/năm với kỳ hạn 3-4 năm.

Mô hình dự án The EverRich 2 (Ảnh: Phát Đạt).

Mối liên hệ với Phát Đạt và Sunshine

Thông tin về kết quả đợt phát hành lô trái phiếu BGICH2125004 với tổng mệnh giá 900 tỷ đồng cho thấy mục đích của Big Gain là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình dự án đầu tư. Cụ thể, doanh nghiệp dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành để thanh toán nghĩa vụ với Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn theo hợp đồng tổng thầu, thiết kế, tư vấn và thi công xây dựng công trình.

Tài sản bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu này là tài sản và quyền tài sản tại dự án Khu nhà ở cao tầng Phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM (triển khai cùng chủ đầu tư hiện tại của dự án) và toàn bộ quyền tài sản của tổ chức phát hành phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng tổng thầu và các phụ lục.

Tài sản bảo đảm trên cũng được sử dụng để bảo đảm cho các trái phiếu do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Đỉnh chào bán riêng lẻ với tổng mệnh giá 3.300 tỷ đồng vào quý I và quý II/2021 và trái phiếu do Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Sunshine chào bán riêng lẻ với tổng mệnh giá 3.300 tỷ đồng trong quý II năm 2021.

Một điều đáng chú ý là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Big Gain là bà Đỗ Thị Định. Người này có tên trùng với Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán: SSH).

Bà Đỗ Thị Định là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Big Gain (Ảnh chụp màn hình).

Dự án này được nhắc đến nói trên có tên thương mại là The EverRich 2, trước đó được phát triển bởi Công ty cổ phần Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR). Năm 2021, tập đoàn này chuyển nhượng lại dự án để thanh toán các khoản trái phiếu, nợ vay phát sinh tại ngân hàng.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Phát Đạt cho thấy trong năm doanh nghiệp ghi nhận phải trả ngắn hạn từ hợp đồng hợp tác đầu tư dự án The EverRich 2 và The EverRich 3 là 5.547,4 tỷ đồng. Cụ thể, vào ngày 31/12/2021 tổng số tiền từ nhóm công ty Phát Đạt nhận được từ Big Gain là 4.557,4 tỷ đồng (dự án The EverRich 2) và Dynamic là 990,1 tỷ đồng (dự án The EverRich 3).

Năm 2021, Phát Đạt nhận góp vốn tới hơn 5.000 tỷ đồng từ các đối tác hợp tác đầu tư (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó ngày 26/12/2017, Phát Đạt đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư có thời hạn 5 năm với Big Gain tại dự án The EverRich 2.

Hàng tồn kho tại dự án The EverRich 2 tại thời điểm cuối năm và đầu năm 2021 ở mức 3.603,8 tỷ đồng. Dự án này cùng toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ các dự án này đã được thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng để bảo lãnh cho các khoản vay của các đối tác kinh doanh của nhóm công ty.

Thông tin về dự án The EverRich 2 và Big Gain trên báo cáo tài chính năm 2021 của Phát Đạt (Ảnh chụp màn hình).

Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, Phát Đạt đang trong quá trình hoàn thiện các yêu cầu theo quy định của Nhà nước để đủ điều kiện chuyển nhượng phần còn lại của dự án theo Hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký kết với Big Gain.