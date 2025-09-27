Sở hữu căn hộ hạng sang cạnh cụm trường quốc tế hàng đầu Đà Nẵng

Trọn vẹn nhịp sinh hoạt, con trẻ phát triển toàn diện

Theo điển tích xưa, mẹ của Mạnh Tử đã ba lần dọn nhà để tìm kiếm một môi trường sống tốt nhất cho con. Cuối cùng, bà chọn định cư gần trường học và chính nơi đây đã giúp Mạnh Tử trở thành một triết gia lỗi lạc. Câu chuyện “Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà” đến nay vẫn là minh chứng cho tầm quan trọng của môi trường sống đối với sự hình thành nhân cách và trí tuệ của một người.

Từ hai tháp Mira và Embassy của khu phức hợp hạng sang Regal Complex, cư dân dễ dàng kết nối đến cụm trường học quốc tế hàng đầu Đà Nẵng (Ảnh: Regal Group).

Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh chọn sống cạnh trường học quốc tế bởi lợi ích kép, tái tạo năng lượng cho cha mẹ, cha mẹ được tiết kiệm hàng trăm giờ di chuyển mỗi năm. Khoảng thời gian này được dùng để nghỉ ngơi, làm việc hiệu quả hơn hoặc, quan trọng nhất, là dành trọn vẹn cho con cái.

Trẻ cũng không phải chịu đựng những chuyến đi dài mệt mỏi, loại bỏ được nguồn căng thẳng tiềm ẩn từ giao thông. Thời gian tiết kiệm được giúp con có thêm giờ để nghỉ ngơi, theo đuổi sở thích cá nhân, hoặc đơn giản là học tập tốt hơn với tinh thần sảng khoái nhất. Một tuổi thơ được sống chậm rãi, không vội vã là nền tảng của sự phát triển vững vàng.

Regal Complex nằm ngay gần khu vực giáo dục quốc tế, cách trường KinderWorld Đà Nẵng, (Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng) chưa đến 100m, mang lại sự tiện lợi tối đa cho các gia đình có con em theo học tại trường (Ảnh: Website trường).

Môi trường sống của trẻ là yếu tố hình thành nên nhân cách và tư duy. Sống gần trường quốc tế, con trẻ được tiếp xúc với một cộng đồng tinh anh đa văn hóa, nơi giao lưu với bạn bè và gia đình đến từ nhiều quốc gia. Điều này giúp trẻ hình thành tư duy cởi mở, tự tin và khả năng giao tiếp toàn cầu ngay từ sớm.

Cùng với đó, được học tập và sinh hoạt trong môi trường chất lượng cao, nơi đề cao giá trị đạo đức và tinh thần kỷ luật quốc tế, trẻ sẽ phát triển nhân cách tốt đẹp, biết ơn và có trách nhiệm với xã hội.

Regal Complex cách trường Trường Quốc tế APU 5 phút di chuyển, giúp việc đưa đón con em theo học tại đây nhanh chóng và dễ dàng (Ảnh: Website trường).

Hơn nữa, lựa chọn một ngôi nhà gần trường quốc tế còn là một quyết định đầu tư thông minh. Những khu vực này thường có hạ tầng phát triển, giao thông thuận lợi và an ninh tốt, an toàn cho trẻ. Xung quanh đó, các tiện ích từ trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng đến khu vui chơi đều sẵn có, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Regal Complex - Cơ hội để trẻ học gần, chơi vui và phát triển toàn diện

Sở hữu căn hộ hạng sang tại Regal Complex không chỉ là một quyết định về bất động sản, mà là một chiến lược đầu tư vào tương lai của con trẻ. Vị trí đắc giá ngay cạnh cụm trường quốc tế hàng đầu Đà Nẵng như trường KinderWorld, Trường Quốc tế APU giúp con trẻ phát triển trọn vẹn và tự tin trở thành công dân toàn cầu.

Sống gần trường không chỉ giúp trẻ tiết kiệm thời gian di chuyển, mà còn tạo điều kiện để các em được sống trong một cộng đồng đa văn hóa, giao thoa ngôn ngữ lý tưởng với sự hiện diện của các chuyên gia và giáo viên quốc tế. Đây cũng là khu vực hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, an ninh tốt.

Từ Regal Complex, cư dân dễ dàng kết nối đến các điểm đến các tiện ích khu vực lân cận cũng như kết nối đến các điểm giải trí hàng đầu của Đà Nẵng như biển Non Nước, bãi tắm Mỹ Khê, hay di chuyển thuận tiện đến phố cổ Hội An trên tuyến đường ven biển thơ mộng.

Trung tâm thương mại thế hệ mới ngay tại khối đế hội tụ những thương hiệu tinh tuyển, trải nghiệm mua sắm, không gian ẩm thực - giải trí đa dạng sẽ là điểm hẹn mới của các thành viên gia đình giới thượng lưu tại Regal Complex và khách du lịch (Ảnh: Regal Group).

Với khái niệm ngôi nhà là trường học đầu tiên, Regal Complex còn đầu tư bài bản vào hệ thống tiện ích nội khu thông minh, dành riêng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ cư dân nhí.

Khu vui chơi sáng tạo giúp trẻ vui chơi an toàn, khuyến khích trẻ vận động và phát huy tối đa khả năng sáng tạo, kết nối bạn bè. Không gian đọc với nguồn sách phong phú, giúp trẻ rèn luyện thói quen đọc sách, mở mang tri thức và hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử.

Đầu tư vào giáo dục không chỉ là cho riêng con, mà còn là tiếp nối sứ mệnh gia đình. Sự thuận tiện của vị trí Regal Complex giúp con trẻ có một lộ trình phát triển liền mạch, từ giáo dục đến môi trường sống. Trẻ được lớn lên trong sự an toàn và tiện nghi, tạo điều kiện tốt nhất để tập trung vào việc học tập và phát triển bản thân.

Sự phát triển trọn vẹn là chìa khóa giúp thế hệ tương lai trở thành người có ích cho xã hội, tiếp tục sứ mệnh kiến tạo những giá trị tinh hoa cho đời, là giá trị mà giới thượng lưu hướng tới.