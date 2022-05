Sở hữu biệt thự Grand Mercure Hoi An với chính sách ưu đãi

Covid-19 qua đi càng khiến nhu cầu được đi du lịch và nghỉ dưỡng là thiết yếu và xứng đáng đối với những người đã làm việc chăm chỉ và ổn định cuộc sống. Bắt nguồn từ phương Tây, trào lưu "ngôi nhà thứ hai" cho phép chủ nhân sở hữu một không gian yên tĩnh, riêng tư, tách ra khỏi những ồn ào bộn bề phố thị nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cho bản thân để nghỉ ngơi bên bạn bè, gia đình và tiện lợi khai thác kinh doanh.

Ở Việt Nam, Savills nhận xét, trào lưu này thậm chí còn trở thành cơn sốt gắn liền với bất động sản siêu sang và thường tập trung tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Nam… Với tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh, các biệt thự triệu đô nằm trên bờ biển là phân khúc đầu tư ưa thích của giới nhà giàu Việt Nam.

Grand Mercure Hoi An tọa lạc trên vị trí hiếm hoi còn sót lại bên bãi biển An Bàng.

Thương hiệu cá nhân của giới thượng lưu được chú trọng xây dựng từ cách ăn mặc, chi tiêu mang bản sắc riêng. Một căn biệt thự hòa mình vào thiên nhiên và đón gió biển trong lành, mà vẫn đầy đủ những tiện ích tiện nghi 5 sao là một cách thể hiện đẳng cấp. Đẳng cấp tầm nhìn kinh doanh còn được thể hiện ở việc tài sản đó mang lại lợi ích kép: Vừa để nghỉ ngơi thư giãn vừa vẫn có thể sinh lời cao.

Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư và khách du lịch nước ngoài nhờ những lợi thế du lịch đa dạng, trong đó có những bờ biển cát trắng tinh khôi nhiều lần được xếp hạng nằm trong số những bãi biển đẹp nhất hành tinh, hay các di sản thế giới như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, cố đô Huế.

Kể từ tháng 3/2022, Việt Nam đã bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế trở lại và sau đó ít ngày đã khai hội Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh". Đúng thời điểm này, dự án biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand Mercure Hoi An tọa lạc trên khu đất vàng ven biển còn sót lại ở khu vực Hội An được chủ đầu tư mở bán với những chính sách thuận lợi đã thu hút giới đầu tư.

Cơ hội sở hữu bất động sản thượng lưu nhờ chính sách ưu đãi

Một bên giáp mặt đường Lạc Long Quân - tuyến đường ven biển nối Đà Nẵng và Hội An, mặt kia trải dài trên bãi biển An Bàng - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, Grand Mercure Hoi An có tổng diện tích 7ha. Nằm ngay cửa ngõ vào Hội An, đây là một trong số vị trí đắc địa ven biển còn sót lại.

Grand Mercure Hoi An bao gồm tổ hợp khách sạn 5 sao và khu biệt thự mặt biển. Không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp được thiết kế hài hòa giữa truyền thống bản địa và phong cách Địa Trung Hải, lại được vận hành theo những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới chính là sự bảo chứng cho chất lượng sản phẩm.

Phòng ngủ master được trau chuốt đến từng chi tiết, thể hiện gu thẩm mỹ đẳng cấp của chủ nhân.

Dự án có 118 căn biệt thự mặt biển sang trọng. Các căn biệt thự tại Grand Mercure Hoi An được trau chuốt kỹ lưỡng để từng đường nét, chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng và tinh tế, thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Cùng với hướng trực diện đón ánh bình minh đầu tiên từ biển, mỗi biệt thự có bể bơi riêng được bố trí hài hòa với sân vườn rộng, nội thất cao cấp mang phong cách Đông Dương độc đáo cùng hệ thống tiện nghi hiện đại được chăm chút tỉ mỉ.

Grand Mercure Hoi An còn mang đến một hệ sinh thái đặc quyền về tiện ích nội khu như bể bơi Natural Silk dài gần 300m, sky bar, vườn thượng uyển trên cao… Tất cả do Tập đoàn Accor - thương hiệu khách sạn danh tiếng hàng đầu thế giới quản lý vận hành.

Chủ đầu tư cho biết, để sở hữu biệt thự thượng lưu ở Grand Mercure Hoi An, khách hàng chỉ cần tự thanh toán 15% giá trị là đã có thể khai thác kinh doanh theo tỷ lệ chia sẻ doanh thu 50-50.

Trong 85% giá trị biệt thự còn lại, khách hàng có thể vay ngân hàng 50%, 35% giá trị còn lại có thể được thanh toán bằng chính nguồn thu từ khai thác kinh doanh trong 5 năm.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ nhận ngay 15 đêm nghỉ/năm và ưu đãi 45 đêm/năm cho những trải nghiệm tuyệt vời tại không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế bên bờ biển An Bàng.

Đơn vị phát triển dự án, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD cho biết, công ty chủ động đưa ra những chính sách bán hàng đặc biệt ưu đãi để thể hiện mong muốn chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư quan tâm sở hữu dòng biệt thự biển cấp cao này.