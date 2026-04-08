Số hóa xây dựng, Viettel Construction đặt mục tiêu phủ 3.321 ngôi nhà

Con số này không chỉ phản ánh kế hoạch kinh doanh, mà nằm trong chiến lược phủ xã, phường trọng điểm trên toàn quốc - cách tiếp cận thị trường theo địa bàn, thay vì từng công trình đơn lẻ.

Ngành xây dựng phục hồi, nhu cầu xây dựng dân dụng tăng nhanh

Thị trường xây dựng Việt Nam đang ghi nhận sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng. Theo Vietnam Report, gần 90% doanh nghiệp cho biết số lượng dự án trúng thầu gia tăng, hơn 84% ghi nhận số dự án triển khai thực tế tăng so với năm trước. Giá trị tăng thêm của ngành đạt mức tăng trưởng 9,62% - cao nhất trong vòng 5 năm.

Ở phân khúc dân dụng, nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ tiếp tục gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các khu vực đô thị hóa nhanh, khu phân lô và tái định cư. Sự hình thành các cụm dân cư mới tạo ra nguồn cầu lớn, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế của mô hình thi công truyền thống.

Bùng nổ số lượng công trình và bài toán cần giải của Viettel Construction (Ảnh: Viettel Construction).

Phần lớn công trình vẫn do các đội thầu nhỏ lẻ đảm nhận, thiếu quy trình chuẩn và công cụ kiểm soát, dẫn đến phát sinh chi phí, sai lệch vật tư và chậm tiến độ. Khi số lượng công trình tăng nhanh, những bất cập này không còn mang tính cá biệt, mà ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai trên diện rộng.

Số hóa thúc đẩy chuyển dịch mô hình xây dựng

Trong bối cảnh đó, công nghệ đang trở thành yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi trong ngành xây dựng. Các nền tảng quản lý số cho phép theo dõi tiến độ, kiểm soát vật tư và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai nhiều công trình tại các địa bàn khác nhau một cách đồng thời.

Chia sẻ về định hướng này, ông Đặng Văn Chung - Phó tổng giám đốc Viettel Construction cho biết doanh nghiệp xác định công nghệ là nền tảng để mở rộng quy mô. Khi dữ liệu được số hóa xuyên suốt từ thiết kế, cung ứng đến thi công, doanh nghiệp có thể kiểm soát tiến độ, chi phí và chất lượng theo thời gian thực, đồng thời triển khai trên diện rộng mà vẫn đảm bảo tính minh bạch và đồng nhất.

Việc số hóa không chỉ dừng ở hỗ trợ vận hành mà còn tạo tiền đề để chuyển từ mô hình thi công đơn lẻ sang tổ chức triển khai nhiều công trình cùng lúc - yêu cầu ngày càng rõ khi thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng.

Phủ xã, phường - hướng tiếp cận theo địa bàn

Trên nền tảng đó, mục tiêu 3.321 ngôi nhà được Viettel Construction triển khai theo chiến lược phủ xã, phường trọng điểm - nơi nhu cầu xây dựng đang hình thành rõ nét. Thay vì phát triển dàn trải, doanh nghiệp tổ chức triển khai theo cụm địa bàn, tập trung vào các khu dân cư, khu phân lô, khu tái định cư, qua đó tối ưu hiệu quả thi công và kiểm soát chất lượng.

Cách tiếp cận này giúp tạo mật độ công trình đủ lớn tại từng khu vực, từ đó nâng cao hiệu quả điều phối nguồn lực và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình thi công.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Viettel Construction phát triển đồng bộ năng lực trên ba trụ cột, gồm nhân sự, công nghệ và kinh nghiệm triển khai. Doanh nghiệp hiện có mạng lưới hơn 11.000 nhân sự trên toàn quốc, cùng hệ thống quản lý công trình số hóa giúp kiểm soát xuyên suốt từ vật tư, khối lượng đến tiến độ, đồng thời hỗ trợ điều phối theo thời gian thực.

Viettel Construction phát triển đồng bộ giữa nhân sự, công nghệ và kinh nghiệm triển khai để hiện thực hóa mục tiêu (Ảnh: Viettel Construction).

Kinh nghiệm triển khai hàng nghìn công trình dân dụng trong những năm gần đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong giai đoạn tăng trưởng mới của ngành, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở năng lực thi công, mà ở khả năng tổ chức triển khai trên quy mô lớn. Mục tiêu 3.321 ngôi nhà vì vậy không đơn thuần là chỉ tiêu số lượng công trình mà phản ánh cách Viettel Construction tiếp cận thị trường - lấy công nghệ làm nền tảng và địa bàn làm đơn vị triển khai, hướng tới mở rộng thị trường xây dựng dân dụng một cách bền vững.