Siêu dự án sông Hồng: Chủ đầu tư muốn “nới” đất tái định cư lên hơn 2.000ha

Liên danh Đại Quang Minh, Vạn Phú - Giảng Võ, Thaco, T&T Group và Hòa Phát vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, đề xuất sớm xác định quy mô, ranh giới các khu đô thị tái định cư phục vụ công tác di dân, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm ven sông Hồng.

Trước đó, liên danh đã nhiều lần làm việc với thành phố, đề xuất bố trí quỹ đất tái định cư tại các khu vực Mê Linh, Bát Tràng, Lĩnh Nam, Hồng Hà và Thư Lâm cho các hộ dân chịu ảnh hưởng.

Tại cuộc họp rà soát tiến độ các dự án lớn, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã cơ bản thống nhất phương án lựa chọn các địa điểm tái định cư tại Long Biên, Lĩnh Nam và Thư Lâm.

Một đoạn sông Hồng qua Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Trên cơ sở kết luận này và kết quả khảo sát thực tế, liên danh đề xuất cụ thể ba khu tái định cư chính.

Vị trí thứ nhất được đề xuất xây dựng khu đô thị phục vụ tái định cư tại phường Long Biên (khu bãi sông Long Biên - Cự Khối), với quy mô khoảng 465 ha. Phạm vi ranh giới khu đất có phía đông và phía bắc giáp đê tả sông Hồng; phía tây và phía nam giáp các khu dân cư hiện hữu và khu bãi Long Biên - Cự Khối.

Vị trí thứ hai nằm trên địa bàn phường Lĩnh Nam, có quy mô khoảng 325ha. Khu đất có phía tây và tây bắc giáp đê hữu Hồng; phía đông giáp ngõ 253 phố Thúy Lĩnh và cảng Khuyến Lương; phía nam giáp kênh tiêu trạm bơm Yên Sở.

Vị trí thứ ba thuộc xã Thư Lâm, được nghiên cứu tổng thể với quy mô khoảng 1.415ha, trong đó giai đoạn 1 liên danh đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và giải phóng mặt bằng ngay để phục vụ tái định cư với diện tích khoảng 912ha. Phạm vi ranh giới khu đất thuộc khu vực Quy hoạch phân khu đô thị E2-3 và Quy hoạch phân khu đô thị phía đông xã Thư Lâm.

Theo liên danh nhà đầu tư, 3 khu đô thị trên dự kiến triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT, đồng thời là các dự án thành phần thuộc tổng thể dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, phù hợp với chủ trương đầu tư đã được UBND TP phê duyệt.

Liên danh kiến nghị thành phố sớm có văn bản thống nhất về quy mô, ranh giới các khu đất, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp hoàn thiện thủ tục để có thể triển khai giải phóng mặt bằng và lập quy hoạch chi tiết 1/500 trong thời gian sớm nhất.