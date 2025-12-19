SGO Group khởi công dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu thế hệ mới tại Quảng Ninh

Góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cùng Chính phủ với mục tiêu ít nhất 1 triệu căn

Trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy chương trình phát triển nhà ở xã hội (NOXH) giai đoạn 2021–2030 với mục tiêu ít nhất 1 triệu căn, lễ khởi công SGO We City Hạ Long cho thấy sự nhập cuộc của Quảng Ninh và doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa chủ trương của Nhà nước.

Lễ khởi công Dự án NOXH SGO We City Hạ Long.

Lễ khởi công được tổ chức tại dự án thuộc quần thể khu đô thị SGO La Emera Hạ Long, phường Hà Tu (TP Hạ Long cũ), với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu, gồm lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đại diện các sở, ban, ngành, cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Ông Phạm Hồng Biên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh - phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo địa phương nhấn mạnh, quá trình đô thị hóa nhanh cùng sự bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và kinh tế đã khiến nhu cầu nhà ở tại Quảng Ninh tăng cao. Trong khi đó, mặt bằng giá bất động sản liên tục leo thang đang tạo ra rào cản lớn đối với nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao việc hệ sinh thái đầu tư SGO Group chủ động đồng hành cùng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển NOXH, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Về phía chủ đầu tư, đại diện SGO Group bày tỏ các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác hoàn thiện cơ chế, pháp lý và thủ tục đầu tư, qua đó giúp dự án sớm đủ điều kiện triển khai theo đúng quy định.

Đại diện SGO Group cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng tiệm cận nhà ở thương mại, với hệ thống tiện ích đồng bộ hiện đại và môi trường sống xanh, văn minh.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 18.000 căn NOXH. SGO We City Hạ Long vì thế được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu này, tạo tiền đề cho các dự án NOXH tiếp theo.

SGO We City Hạ Long – mô hình nhà ở xã hội kiểu mẫu thế hệ mới tại vịnh di sản

SGO We City Hạ Long được quy hoạch bài bản với quy mô gồm 4 tòa nhà cao 18 tầng và 1 tầng hầm thông, trong đó có 3 tòa NOXH và 1 tòa nhà ở thương mại, cung cấp gần 1.500 căn hộ ra thị trường, với tổng mức đầu tư xấp xỉ 1.800 tỷ đồng.

SGO We City Hạ Long sở hữu lợi thế vị trí khi nằm trong khu đô thị cao cấp SGO La Emera Hạ Long.

Dự án sở hữu lợi thế nổi bật khi nằm trong quần thể khu đô thị cao cấp SGO La Emera Hạ Long; tọa lạc trên trục đường bao biển 6 làn xe Hạ Long – Cẩm Phả, một trong những tuyến giao thông đẹp và giàu giá trị bậc nhất miền Bắc. Không gian “lưng tựa núi, mặt hướng vịnh” mang lại lợi thế vượt trội về cảnh quan, khí hậu và chất lượng sống – điều hiếm gặp đối với các dự án NOXH thông thường.

Không chỉ giải quyết bài toán về số lượng nhà ở, SGO We City Hạ Long được định hướng phát triển theo mô hình NOXH kiểu mẫu thế hệ mới, văn minh, hiện đại và thông minh, góp phần nâng chuẩn NOXH tại địa bàn tỉnh.

Điều đó được thể hiện qua hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như bể bơi, phòng gym, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, công viên và cảnh quan xanh, bên cạnh đó là hàng trăm tiện ích cao cấp trong quần thể khu đô thị SGO La Emera Hạ Long. Từ dự án, cư dân mất 5 - 10 phút di chuyển để tiếp cận chợ, trung tâm thương mại, trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm hành chính công của tỉnh…

Ngay trong ngày khởi công, dự án đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ người dân đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ninh. Nhiều người dân đã chủ động tìm hiểu thông tin và thủ tục đăng ký mua NOXH, phản ánh sức hút của dự án cũng như nhu cầu thực tế đang ở mức cao.

SGO We City Hạ Long là dự án mở đầu cho dòng sản phẩm NOXH kiểu mẫu thế hệ mới mang thương hiệu SGO We City của SGO Group. Sau dự án này, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục triển khai chuỗi dự án NOXH SGO We City tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh… cho thấy định hướng phát triển bài bản, gắn với mục tiêu an sinh xã hội bền vững.

