Sếp địa ốc hiến kế giúp chống đầu cơ đất, chỉ ra tin vui cho BĐS du lịch

Chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.

3 vấn đề lớn của thị trường bất động sản

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tự Minh, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư IMG, cho rằng bản chất của việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản mà Chính phủ đang quan tâm nằm ở 3 vấn đề.

Thứ nhất là chống đầu cơ đất.

Theo ông, hiện nay, việc đầu cơ đất và lũng đoạn thị trường bất động sản đang ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam. Người dân mua đất chờ thời cơ tăng giá, khiến một bộ phận lực lượng sản xuất "nằm ngủ" không phát huy tác dụng, rất phí phạm.

Kinh nghiệm của các nước là dùng thuế để điều chỉnh sự đầu cơ. Ông lấy ví dụ doanh nghiệp hiện có dự án ở Australia, mỗi năm phải nộp thuế đất 2%. Giá đất là do cơ quan thuế định giá hằng năm một cách độc lập. Mỗi năm, đơn vị này phải đóng thuế đất 700.000-800.000 USD khi chưa thực hiện dự án. Năm nay, chính quyền địa phương quyết định tăng mức thuế này lên 4%.

"Nếu Việt Nam thực hiện chính sách này thì chỉ có những người thật sự làm dự án mới dám giữ đất và khi giữ đất thì phải làm dự án rất nhanh. Biện pháp này không chỉ chống đầu cơ đất mà còn giúp cho Bộ Tài chính có một nguồn thu lớn", ông Minh chia sẻ.

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị Ban soạn thảo Luật Đất đai bổ sung và áp dụng mức thuế 2% thuế đất hằng năm và áp dụng thuế lũy tiến khi các khu đất không đưa vào kinh doanh, không sinh lời, giống như nước ngoài đang thực hiện.

Thứ hai là chính sách điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước. Ông cho rằng đã tới lúc giảm lãi suất trung hạn xuống dưới 10%/năm, cụ thể là xoay quanh 8,5%/năm cộng trừ như 2 năm trước đây, vì với lãi suất trung hạn trên 10% thì không có nền kinh tế nào khỏe mạnh.

Lãi suất này tại các nước là 3-5%/năm. Còn ở Việt Nam, lãi suất 5-6 tháng trước khoảng 12-14%/năm. Các doanh nghiệp không muốn vay, không dám vay và khách hàng mất niềm tin vào thị trường bất động sản, họ dồn tiền cho lĩnh vực khác.

Ông Lê Tự Minh, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư IMG (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Ông cũng đề xuất nên có biện pháp không cho hoặc hạn chế các doanh nghiệp bất động sản tham gia ngân hàng và ngược lại. Bởi vì các doanh nghiệp tham gia cả 2 lĩnh vực này huy động vốn xã hội chủ yếu cho chính doanh nghiệp mình và ít có tác dụng với xã hội, thậm chí tạo nên những tài phiệt lũng đoạn nền kinh tế.

Thứ ba là tháo gỡ vướng mắc pháp lý và xử lý hành chính.

Khó khăn nhất hiện nay của các doanh nghiệp bất động sản là pháp lý chứ không phải vấn đề ngân hàng. Pháp lý có sự chồng chéo, cùng một vấn đề, một quy định nhưng nhiều cách hiểu, cấp thực thi không thực hiện và không dám làm, chủ yếu là cấp địa phương.

"Lệ làng" ở nhiều nơi rất to, không làm cũng không sao và các doanh nghiệp rất cơ cực", đại diện doanh nghiệp phản ánh.

Ông lấy ví dụ tại doanh nghiệp khi giao việc kèm mốc hoàn thành (deadline), cán bộ sai deadline mà không có lý do chính đáng, không được cấp trên đồng ý điều chỉnh thì sẽ bị phạt hoặc chuyển công tác. Tuy nhiên cán bộ nhà nước có chậm hoặc không làm cũng không sao. Thất thoát do chậm trễ tiến độ lớn hơn thất thoát do tham ô.

Do đó, ông kiến nghị nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp lý để cán bộ yên tâm làm việc. Cần có nghị định rõ ràng về việc phân quyền và trách nhiệm của các cấp, trong đó quy định rõ: nội dung hoàn thành, thời gian hoàn thành, trách nhiệm nếu để quá hạn.

Lãnh đạo công ty cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư cho phép các doanh nghiệp Việt Nam được áp dụng Điều 44.3 Luật Đầu tư và Điều 126 Luật Đất đai, kéo dài thời hạn thuê đất hoặc cho doanh nghiệp được trả tiền đất 70 năm để các khu công nghiệp có đủ độ dài của thời hạn, đủ sức hấp dẫn đối tác thuê đất. Việc này vừa đúng luật vừa tăng thêm nguồn thu cho địa phương.

Chủ tịch Sun Group: Tín hiệu rất vui cho bất động sản du lịch

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường cho biết, sự ra đời của Nghị quyết thực sự cần thiết và đã đi vào cuộc sống.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá cao Nghị định số 10/2023 và số 35/2023 của Chính phủ. Nghị định số 10/2023 đã tháo gỡ được rất nhiều pháp lý liên quan đến các công trình xây dựng gắn với đất sử dụng vào mục đích thương mại, cụ thể ở đây là các condotel, biệt thự nghỉ dưỡng.

Nghị định số 35 bổ sung một số điều thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng đã tăng cường phân cấp thẩm quyền cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thẩm định báo cáo khả thi, quyền thẩm định thiết kế xây dựng… Do đó rút ngắn rất nhiều các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Hiện Sun Group tập trung vào lĩnh vực bất động sản du lịch. Ông Trường cho biết có 2 chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có tác động rất tích cực.

Thứ nhất là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam mới được thông qua, ngày 15/8 mới có hiệu lực.

Tuy nhiên, do công tác truyền thông, rất nhiều đối tác, cơ sở lưu trú đã dự đoán tăng trưởng của du lịch trong 5 tháng cuối năm rất cao. 7 tháng đầu năm Việt Nam đón khoảng 6,6 triệu lượt khách quốc tế, khoảng 83% kế hoạch 8 triệu lượt khách.

Thứ hai là việc khởi công, khánh thành một loạt hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các vùng du lịch. Điều này tạo lực đẩy, thúc đẩy phát triển bất động sản, các ngành dịch vụ, thương mại.

"Vừa rồi tôi đến Phan Thiết, hầu như các khách sạn, nhà hàng kín chỗ vào những dịp cuối tuần. Đấy là tín hiệu rất vui cho bất động sản du lịch và du lịch nói chung", ông phát biểu.

Đại diện tập đoàn nêu 3 đề xuất tới Chính phủ. Thứ nhất, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng danh sách được miễn thị thực cho các thị trường như châu Âu, Ấn Độ.

Thứ hai, Bộ Giao thông vận tải thúc đẩy, tăng cường cấp thêm các slot chuyến bay quốc tế để đưa khách thị trường trọng điểm về Việt Nam.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường phân cấp thẩm quyền hơn nữa hoặc kiến nghị Quốc hội phân cấp thẩm quyền đối với các lĩnh vực, thí điểm ở một số địa phương về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trong lĩnh vực xây dựng, phân cấp thẩm quyền về thiết kế cơ sở, điều chỉnh quy hoạch cục bộ… và tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, cấp phép đối với lĩnh vực bất động sản.