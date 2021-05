Sắp ra mắt The Metrolines - dự án siêu kết nối với những lợi thế độc đáo chưa từng có

Dân trí Những ngày gần đây, giới đầu tư đang xôn xao trước thông tin Vinhomes sắp ra mắt dự án được phát triển theo mô hình như các thành phố quốc tế - The Metrolines.

Nằm trong lòng đại đô thị quốc tế Vinhomes Smart City (Hà Nội), giữa giao lộ vàng của 3 tuyến metro trọng yếu, The Metrolines sắp ra mắt hứa hẹn là trở thành điểm đến lý tưởng cho cư dân toàn cầu chọn làm nơi sinh sống tại Việt Nam.

Vinhomes Smart City - đại đô thị quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến phía Tây trở thành trung tâm phát triển sôi động nhất Thủ đô là do vị trí kết nối dễ dàng với các trung tâm hành chính, giáo dục kèm theo hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Nằm giữa trung tâm mới của Thủ đô, Vinhomes Smart City hưởng trọn khả năng kết nối vùng hoàn hảo của phía Tây. Cư dân chỉ mất khoảng 7 phút đi xe trên Đại lộ Thăng Long - tuyến đường rộng 140 m đẹp nhất Việt Nam - để tới Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Đại đô thị cũng kết nối chặt chẽ với một loạt tuyến đường huyết mạch như đường Lê Trọng Tấn, đường 70, đường Vành đai 2, Vành đai 3, dễ dàng di chuyển tới các khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc hay trung tâm Mỹ Đình, nơi tập trung rất nhiều chuyên gia nước ngoài đang làm việc.

Khu đô thị rộng tới hơn 280ha này còn nằm ở giao lộ của 3 tuyến metro trọng điểm đi qua dự án và 2 trạm dừng nội khu. Theo đó, tuyến metro số 5, 6 và 7 đi qua dự án trong tương lai sẽ giúp người dân dễ dàng di chuyển đến khu vực xung quanh. Lợi thế này cũng góp phần tăng giá trị cho dự án bởi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những dự án nhà ở hoặc khu chung cư nằm cạnh hệ thống tàu điện sẽ có giá trị trung bình cao hơn khu vực khác.

Một trong những điểm nổi bật của Vinhomes Smart City chính là hệ thống tiện ích đồng bộ. Rộng tới 280ha, song mật độ xây dựng nơi đây chỉ 14,7% - thấp kỷ lục trong các dự án bất động sản. Phần còn lại, Vinhomes Smart City dành trọn cho các tiện ích, ấn tượng nhất là bộ 3 công viên liên hoàn rộng 16,3ha chạy dọc khu đô thị như Công viên Trung tâm Central Park với hồ nước xanh mát rộng 4,2ha và bãi cát trắng, Công viên Zen Park rộng 6,1ha và Công viên Thể thao Sportia trang bị hơn 1.000 chức năng tập...

Tại đây, cư dân có thể trải nghiệm một cuộc sống vui - sống khỏe - sống chất khi bước xuống chân tòa nhà đã có thể tham gia các hoạt động như tập gym, khiêu vũ, chạy bộ, đạp xe, bơi, tập aeobic, chèo thuyền kayak, nướng BBQ...

Vinhomes Smart City là đại đô thị quốc tế đầu tiên tại Hà Nội rộng tới 280ha sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp

Nơi đây còn có hệ thống trường học liên cấp từ mầm non tới đại học, bệnh viện đa khoa quốc tế, trung tâm thương mại quy mô lớn nhất hệ thống..., đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân từ sống xanh - sống sạch đến sống vui - sống khỏe - sống chất.

Đại đô thị phía Tây Hà Nội này hiện đang là nơi sinh sống của cả ngàn người nước ngoài, chủ yếu là các gia đình chuyên gia đang làm việc tại Hà Nội, đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Có thể khẳng định, Vinhomes Smart City đang được kiến tạo để trở thành đại đô thị quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

The Metrolines - dự án siêu kết nối nằm giữa tâm điểm Vinhomes Smart City

Không chỉ thừa hưởng vị trí đắc địa của Vinhomes Smart City, The Metrolines ghi điểm bởi vị trí nằm giữa tâm điểm của "tam giác vàng" 3 tuyến metro.

Nghiên cứu thị trường bất động sản London (Anh) cho thấy, giá thuê nhà theo tháng hay tuần ở các vị trí gần nhà ga metro có giá cao hơn khoảng 10-25% so với các khu vực xa nhà ga. Ở Châu Á, các nghiên cứu vào năm 2009 tại Bangkok, Thái Lan cho thấy, thị trường bất động sản đã tăng nguồn cung gấp 5 lần tại các khu vực tuyến tàu điện trên cao đi qua. Nghiên cứu gần đây nhất tại thành phố Thượng Hải chỉ ra cứ mỗi mét gần ga tàu hơn giá nhà tăng thêm khoảng 152 Nhân dân tệ/m2.

Giá bất động sản nằm trong khoảng cách đi bộ đến ga tàu điện ngầm hoặc đường sắt gần nhất tăng hơn 7,5% so với các vị trí khác. Đối với Khu dân cư, giá trị đất tăng trung bình 11,3% trong phạm vi 500m tính từ tuyến metro. Đặc biệt, nếu có thêm các khu thương mại, mức tăng trung bình lên tới 18,1%. Trên thế giới, những dự án sở hữu siêu kết nối của 3 tuyến metro như The Metrolines là vô cùng hiếm hoi.

The Metrolines - dự án sắp ra mắt sở hữu vị trí siêu kết nốt giữa giao điểm của tam giác vàng 3 tuyến metro trọng yếu 5 - 6 - 7 (Hình ảnh minh họa)

Bên cạnh địa thế đặc biệt đó, The Metrolines được kiến tạo theo phong cách quốc tế đa sắc với 3 phân khu mang 3 cá tính riêng biệt: The Sakura - phân khu mang tinh thần Nhật Bản tinh tế, The Victoria - phân khu mang phong cách Hongkong sầm uất và The Miami - phân khu mang phong cách nhiệt đới Mỹ sôi động. Bên cạnh thiết kế đậm chất quốc tế, The Metrolines sẽ thiết lập chuẩn mực sống mới cho cộng đồng cư dân tinh hoa của Việt Nam và cộng đồng quốc tế sinh sống - làm việc tại Việt Nam.

Đặc biệt, phân khu The Sakura đã lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản để rót vốn cùng hợp tác phát triển. Chia sẻ về quyết định đầu tư vào The Sakura, ông Morita Naohiro - Tổng Giám đốc SAMTY Việt Nam cho biết: "Tôi được biết hệ thống metro được mở rộng sang khu vực phía Tây Hà Nội và đặc biệt có ba tuyến metro qua Smart City. Ở Việt Nam các bạn chưa thấy được tầm quan trọng của metro nhưng từ quan điểm của người Nhật Bản, đường sắt là một công cụ vô cùng quan trọng trong phát triển đô thị. Việc metro chạy qua khu phía Tây sẽ hỗ trợ rất lớn cho sự phát triển của khu vực này trong tương lai.

Vị trí đắc địa, thiết kế độc đáo và với sự tham gia của các đối tác Nhật Bản tại phân khu The Sakura,

sẽ trở thành nơi an cư đẳng cấp và là sản phẩm đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường bất động sản tại Hà Nội ngay sau khi ra mắt.

Trường Thịnh