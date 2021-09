Sắp ra mắt căn hộ chất Nhật tại tâm điểm Tây Bắc Đà Nẵng

Dân trí Đáp ứng lời kêu gọi xây dựng nhà ở từ nguồn vốn tư nhân của thành phố để đảm bảo nguồn cung 10.000 căn hộ, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) cho ra mắt căn hộ chất Nhật ven biển tại tâm điểm phía Tây Bắc Đà Nẵng.

Thỏa "cơn khát" dự án nhà ở thực tại TP Đà Nẵng

TP Đà Nẵng thể hiện quyết tâm quy hoạch theo tiêu chí "thành phố đáng sống nhất". Trong đó, nhận thấy nhu cầu nguồn cung nhà ở thực của cán bộ, công nhân viên chức và các đối tượng chính sách xã hội thu nhập thấp, còn rất lớn đặc biệt trước bối cảnh TP Đà Nẵng đang tập trung phát triển các Khu công nghiệp lớn tại khu vực Tây Bắc.

Bằng nỗ lực của khát khao thay đổi diện mạo cho những KĐT trung cấp tại Đà Nẵng, kiến tạo nên những công trình đúng với định nghĩa "mái ấm", Chủ đầu tư SDN bằng tâm huyết và khả năng đã đầu tư xây dựng dự án mang tên: The Ori Garden tọa lạc tâm điểm giữa Tây Bắc Đà Nẵng, nằm trong đại đô thị xanh Bàu Tràm 46 hecta với quy mô - có tổng cộng 3358 căn hộ chung cư chất lượng. Đây chính là câu trả lời cho lượng lớn nhu cầu về một nơi cư trú của người dân TP Đà Nẵng.

Tọa lạc tại tâm điểm phía Tây Bắc Đà Nẵng, The Ori Garden mang đến cho cư dân tầm view 4 mặt thoáng, 2 mặt hồ: View hồ Bàu Tràm, hồ cảnh quan, nhìn ra núi Bạch Mã và view biển.

Căn hộ chuẩn chất Nhật ven biển tại tâm điểm phía Tây Bắc Đà Nẵng

The Ori Garden mang trong mình ý nghĩa của điểm bắt đầu của những mái ấm cho cán bộ, công nhân viên chức, đặc biệt ưu tiên cho công nhân các khu công nghiệp và chế xuất mong muốn ổn định chỗ ở tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Dự án nằm tại vị trí kề hồ, cận biển, chỉ mất 5 phút đến bãi biển Xuân Thiều. Từ tên gọi Ori - nhấn mạnh tinh thần Nhật Bản trong thiết kế, xây dựng và lõi tiện ích xanh của toàn dự án.

Toàn khu dự án được quy hoạch là khu phức hợp chung cư, và nhà phố thương mại chất lượng cao. Các sản phẩm căn hộ chung cư đa dạng về diện tích, phù hợp với nhu cầu của nhiều người trẻ và gia đình bao gồm: Loại 1 phòng ngủ (45 m2), 2 phòng ngủ (55 m2) và 3 phòng ngủ (68,2 m2).

Thiết kế layout thông minh, diện tích căn hộ vừa phải nhưng vẫn đảm bảo tất cả công năng và thông thoáng ở tất cả các phòng theo tiêu chí Nhật Bản.

Chất Nhật tinh tế được thể hiện qua không gian thiết kế chú trọng khai thác các giá trị: Tối ưu công năng tới từng cm, đảm bảo đáp ứng không gian thoáng đãng, hợp lý ánh sáng tự nhiên. Chất lượng xây dựng vượt trội và hòa hợp với môi trường.

Toàn bộ các căn hộ đều đảm bảo yếu tố "03 không" trong không gian nội thất: Không phòng ngủ âm - không góc chết - không diện tích thừa. Chính nhờ triết lý "biết đủ" trong thiết kế kiểu Nhật, căn hộ tại The Ori Garden tích hợp mọi công năng trong diện tích vừa phải, nên mức chi phí sở hữu phù hợp với đại đa số người dân TP Đà Nẵng.

Không chỉ coi trọng từng chi tiết của căn hộ, mà tổng thể dự án còn đặt yếu tố phát triển con người và tạo ra môi trường sống chuẩn chất Nhật để xây dựng. Chính vì vậy, hệ thống tiện ích của dự án cũng được đầu tư với mục đích đem đến sự phát triển toàn diện về cả thể chất cũng như tinh thần cho các cư dân tại The Ori Garden.

Mô hình lõi tiện ích khép kín tương đương các chung cư cao cấp hiện nay. Nổi bật có thể kể đến, trường mầm non trong nội khu đảm bảo cho những gia đình trẻ không phải lo lắng về nơi học tập an toàn cho con nhỏ. Phòng thư viện dành riêng cho cư dân bồi dưỡng trí lực.

Toàn khu được quy hoạch diện tích cây xanh lên tới 2.650m2, với concept vườn Nhật có phân khu vườn đa năng cho người dân có không gian xanh thư thái. Khu vườn thể chất trẻ em và khu thể thao ngoài trời, kết hợp với đường chạy bộ liên khu, đường dạo bộ massage, bể bơi… đảm bảo nhu cầu vận động, rèn luyện sức khỏe và tinh thần thư thái hòa hợp với không gian thiên nhiên.

Ngoài ra, cư dân ở The Ori Garden cũng được đảm bảo khu sinh hoạt công cộng với vườn nướng BBQ và sở hữu đầy đủ các dịch vụ với hệ thống cửa hàng tiện ích tại tầng một.

Đặc biệt hệ thống an ninh an toàn cũng hết sức được chú trọng: Camera an ninh 24/7, thẻ ra vào thang máy và Car-parking,…

Có thể nói, The Ori Garden là điểm sáng trong khối dự án căn hộ của TP Đà Nẵng trong thời gian tới khi đáp ứng đủ các tiêu chí: Chất lượng - an ninh - môi trường sống - mức giá hợp lý, thỏa mãn một lượng lớn nhu cầu của những người dân tại phía Tây Bắc Đà Nẵng. Đây cũng là lời hứa về "Chốn an cư nơi cuộc sống vẹn tròn" từ Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN).

Trường Thịnh