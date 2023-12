Sắp diễn ra lễ tiếp nhận căn hộ Diamond Crown Hai Phong

Kỳ vọng vượt xa, hạnh phúc thăng hoa

Còn chưa đầy 10 ngày sẽ diễn ra lễ tiếp nhận căn hộ hạng sang Diamond Crown Hai Phong. Những công đoạn cuối cùng được gấp rút hoàn thiện để những cư dân đầu tiên có thể bắt đầu tiếp nhận căn hộ từ đầu tháng 1/2024.

Chị Nguyễn Hoàng Phương, một cư dân tương lai của Diamond Crown chia sẻ: "Gia đình tôi rất vui khi được trở thành những cư dân đầu tiên tại Diamond Crown Hai Phong. Diamond Crown Hai Phong là nơi an cư lý tưởng mà vợ chồng tôi đã tìm kiếm lâu nay khi mang đến một không gian sống cao cấp, những trải nghiệm sống thời thượng, theo chuẩn quốc tế và một cộng đồng cư dân ưu tú".

Tọa lạc tại vị trí giao lộ trung tâm TP Hải Phòng với chiều cao ấn tượng lên tới 186m, Diamond Crown Hai Phong gồm tòa tháp khách sạn 45 tầng và tháp căn hộ 39 tầng. Đây là số ít công trình sử dụng kết cấu Diagrid bê tông cốt thép tại châu Á - một kỹ thuật khó đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng từ chủ đầu tư và đơn vị thiết kế.

Diamond Crown Hai Phong đang gấp rút hoàn thiện để chào đón những cư dân đầu tiên (Ảnh: DOJILAND).

Không chỉ là biểu tượng kiến trúc, Diamond Crown Hai Phong còn mang đến chất sống thông minh, thời thượng, xứng tầm với người dân phố cảng. Đại diện chủ đầu tư cho biết, các căn hộ cao cấp sở hữu không gian sống 4.0 với hệ thống smart home tiết kiệm năng lượng, thời gian và đảm bảo sự an toàn, riêng tư cho gia chủ.

Cùng với đó là hệ thống thiết bị, vật liệu bàn giao đến từ các thương hiệu danh tiếng như Häfele, Toto, Duravit, Grohe,... Đặc biệt, dự án sử dụng 100% hệ kính hộp cách âm, cách nhiệt Low-E nhập khẩu, đảm bảo sự yên tĩnh và hạn chế tác động nhiệt từ môi trường bên ngoài.

Bên cạnh những tiêu chuẩn bàn giao vượt trội, dự án còn nhiều tiện ích vượt trên cam kết ban đầu như hệ thống điều hòa được lắp đặt tại toàn bộ hành lang và thang máy; toàn bộ sảnh thang máy được ốp đá cao cấp, đầu tư cảnh quan sân vườn kết hợp với các kiệt tác điêu khắc biểu tượng nổi tiếng, robot giao hàng đến tận cửa căn hộ…

Ngoài ra, cư dân sẽ được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích đa dạng "All-in-one", có thể thỏa sức mua sắm tại những cửa hàng flagship stores; thưởng thức ẩm thực tại khu Foodcourt, hay thư giãn tại bể bơi 4 mùa trên cao sử dụng công nghệ điện phân muối hiện đại, trải nghiệm công nghệ tự động tại hầm đỗ xe thông minh.

Nhiều quà tặng, ưu đãi hấp dẫn cho những khách hàng đầu tiên tiếp nhận căn hộ

Diamond Crown Hai Phong là dự án căn hộ hạng sang đầu tiên DOJILAND phát triển tại Hải Phòng và cũng là dự án khởi đầu cho hành trình kiến tạo những công trình biểu tượng đặc sắc nơi phố cảng phồn hoa của thương hiệu này.

Vì thế, DOJILAND cho biết, đơn vị dành nhiều tâm huyết để gửi đến khách hàng những ấn tượng đầu tiên khó quên nhất, như một lời cam kết, khẳng định sự uy tín của thương hiệu bất động sản DOJILAND.

Nhiều quà tặng, ưu đãi hấp dẫn dành cho khách tiếp nhận căn hộ Diamond Crown Hai Phong đợt đầu tiên (Ảnh: DOJILAND).

Tại lễ tiếp nhận căn hộ sắp tới, nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn nhất và thay cho lời tri ân, DOJILAND cho biết, đơn vị dành tặng cho khách hàng nhiều chính sách ưu đãi và những món quà ý nghĩa.

Đó là bộ quà "Tân gia như ý", gồm gạo phủ vàng - muối phủ bạc - bật lửa đồng được đặt trong âu vàng Phúc Long. Theo quan niệm xưa, bộ ba gạo - muối - lửa là những yếu tố cơ bản và thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, đại diện cho sự no đủ, cân bằng, may mắn và bình an.

Cùng với đó là quà tặng "Tân gia cát tường" - Cây kim tiền phủ vàng 24k được chế tác bởi bàn tay của các nghệ nhân tài hoa, kết hợp với công nghệ vàng Nano 3D hiện đại, tinh xảo. Cây kim tiền phủ vàng 24K đại diện cho may mắn, tài lộc là sản phẩm được chế tác độc quyền bởi Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

"Những món quà tân gia ý nghĩa từ chủ đầu tư DOJILAND thay cho lời chúc may mắn và bình an gửi tới các gia chủ nhân ngày đầu tiên bước vào nhà mới", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn miễn phí lên đến 3 tháng dịch vụ quản lý và miễn phí quản lý thi công cho khách nhận nhà trong đợt đầu tiên này. Ưu đãi này sẽ theo điều kiện mà chủ đầu tư thông báo tùy từng thời điểm.

Tính đến thời điểm hiện tại, đại diện chủ đầu tư cho hay, Diamond Crown Hai Phong được xác nhận 100% căn hộ đều đã có chủ nhân sở hữu. Đây hứa hẹn sẽ là cộng đồng tinh hoa tại thành phố cảng, xứng tầm với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế dẫn đầu cả nước.

Như một cách để khép lại năm cũ, Diamond Crown Hai Phong và những chủ nhân tương lai cùng đếm ngược, cùng lưu giữ những khoảnh khắc chờ đợi đáng nhớ và cùng chào đón lễ tiếp nhận căn hộ hạng sang đáng mơ ước Diamond Crown Hai Phong vào dịp đầu năm mới 2024.