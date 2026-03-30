Ra mắt tòa tháp căn hộ cuối tại Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà

Đây được ví như “tấm vé cuối” dành cho giới đầu tư muốn sở hữu căn hộ tại “đảo Ngọc miền Bắc”.

Toà tháp Thanh Long sở hữu tầm nhìn panorama (toàn cảnh) 3 mặt hướng biển (Ảnh: Sun Property).

Với quy mô 25 tầng nổi và 1 tầng hầm, tháp Thanh Long sở hữu ba lợi thế của bất động sản bền vững: Vị trí - Kiến trúc - Tiện ích. Sun Property phát triển gần 2.000 căn hộ nghỉ dưỡng đa dạng diện tích: studio, 1-2 phòng ngủ, penthouse, giúp tối ưu hiệu suất vận hành và bài toán đầu tư.

Thanh Long sở hữu khoảng không gian tách biệt vừa đủ với các phân khu khác để mang tới sự yên tĩnh nhưng vẫn đủ gần để tận hưởng hệ tiện ích “all in one” (tất cả trong một) của quần thể Xanh Island.

Toà tháp Thanh Long cận kề vị trí trung tâm Xanh Island nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh với không gian tách biệt (Ảnh: Sun Property).

Nhờ địa hình “lưng tựa núi, mặt hướng biển”, tòa tháp mở ra tầm nhìn 360 độ ôm trọn vịnh di sản, chủ nhân có thể thu trọn vào tầm mắt bình minh ló rạng trên mặt biển, hoàng hôn buông xuống sau những hòn đảo đá vôi, hay các màn trình diễn pháo hoa, lễ hội sôi động trên bãi tắm Các Bà (Ladies Beach) hay bến du thuyền.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên di sản và không gian lễ hội rực rỡ tạo nên đặc quyền sống độc đáo cho cư dân tòa tháp Thanh Long: ban ngày tận hưởng sự an yên của thiên nhiên, ban đêm hòa mình vào nhịp sống lễ hội lung linh sắc màu.

Tòa tháp Thanh Long còn gây ấn tượng bởi kiến trúc mang tính biểu tượng. Thiết kế công trình lấy cảm hứng từ hình tượng rồng cuộn - linh vật gắn liền với truyền thuyết của vùng vịnh Hạ Long - Lan Hạ, di sản thiên nhiên thế giới. Các đường gấp khúc mạnh mẽ của khối nhà mô phỏng thân rồng vươn mình ra biển lớn, tạo nên hình ảnh uy nghi song vẫn mềm mại giữa nền trời và mặt nước.

Chỉ vài bước chân, cư dân dễ dàng tiếp cận khu vực lễ hội sôi động của quần thể Xanh Island (Ảnh: Ánh Dương).

Hệ thống kính Low-E kết hợp với các lớp vật liệu kim loại phản chiếu ánh sáng giúp công trình tạo hiệu ứng thị giác như lớp vảy rồng lấp lánh, hòa quyện với sắc xanh của biển. Nhờ đó, tòa tháp vừa nổi bật như một điểm nhấn kiến trúc mới của Cát Bà, vừa giữ được sự hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Sự thăng hoa giữa vật liệu gỗ - đá tự nhiên và những mảng kính lớn mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng, chan hòa cùng thiên nhiên.

Các căn hộ được thiết kế với ban công rộng và mặt thoáng lớn, tối ưu tầm nhìn hướng vịnh và khả năng đón gió biển. Nhờ đó, mỗi căn hộ vừa là không gian nghỉ dưỡng vừa trở thành nơi để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên và các sự kiện lễ hội diễn ra tại trung tâm Cát Bà.

Căn hộ cao cấp Thanh Long thừa hưởng hệ tiện ích nội tòa đa dạng, gồm: bể bơi vô cực, vườn trên không, phòng gym, spa, sauna, khu kids club cùng các không gian nhà hàng, ballroom và khu làm việc chung (co-working space)… mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, để cư dân có thể tận hưởng mọi dịch vụ ngay trong tòa nhà.

Toà tháp Thanh Long sở hữu hệ tiện ích nội tòa đẳng cấp (Ảnh: Sun Property).

Bên cạnh tòa tháp là công viên Thanh Long cùng bến du thuyền đẳng cấp - những điểm nhấn giúp nối dài trải nghiệm nghỉ dưỡng. Từ đây, chỉ vài bước chân, cư dân và du khách có thể tiếp cận vịnh biển, bến tàu và các khu vực lễ hội sôi động với bãi tắm dài nhất đảo, chợ đêm VUI-Fest, show pháo hoa…

Căn hộ được bàn giao full (đầy đủ) nội thất cao cấp (trừ đồ điện tử) và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, giúp những chủ nhân dễ dàng nghỉ dưỡng hoặc đầu tư sinh lời.

Trong bối cảnh du lịch Cát Bà đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, những sản phẩm bất động sản sở hữu vị trí trung tâm, đầy đủ tiện ích và tầm nhìn vịnh di sản ngày càng trở nên khan hiếm. Tòa tháp Thanh Long cùng với các tòa căn hộ ra mắt trước đó tại Xanh Island như The Xanh 1, The Xanh 2 được kỳ vọng sẽ đón trúng “điểm rơi” của thị trường, với tiềm năng sinh lời đầy triển vọng.

Từ dự án, chỉ vài bước chân, cư dân và du khách có thể tận hưởng bầu không khí sôi động tại chợ đêm VUI-Fest (Ảnh: Ánh Dương).

“Căn hộ tại tòa Thanh Long vừa là không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, vừa là khoản đầu tư, nơi giá trị tài sản tỷ lệ thuận với sức hút không ngừng gia tăng tại Cát Bà và hệ sinh thái Sun Group. Với triết lý phát triển xanh, chúng tôi không chỉ tạo ra những sản phẩm bất động sản đơn thuần, mà còn kiến tạo hệ sinh thái sống và nghỉ dưỡng giữa di sản thiên nhiên Cát Bà”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.