Ra mắt phân khu mới, Khải Hoàn Prime tăng nhiệt cho thị trường phía Nam TPHCM

Lễ khởi động phân khu Mika thu hút sự tham gia của hàng nghìn chuyên viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý.

Khu vực phía Nam TPHCM (vốn thường được gọi là khu Nam Sài Gòn) ngày càng khẳng định vị thế sáng giá trên thị trường bất động sản khi được UBND TPHCM liên tục rót vốn đầu tư với hàng loạt công trình giao thông nghìn tỷ dự kiến hoàn thành trong năm 2024: nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Rạch Cây Khô, cầu Rạch Đỉa, cầu Bình Khánh, cầu Phước Long…

Giới đầu tư cũng nhận định, sức nóng của thị trường bất động sản khu Nam sẽ tiếp tục tăng và chưa dừng lại trong năm 2024, nhất là khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024, khung giá đất mới rục rịch áp dụng. Theo đó, những dự án đang hoàn thiện trong giai đoạn này sẽ xác lập mặt bằng giá mới, trở thành mục tiêu được săn đón bởi khả năng sinh lời cao.

Nổi bật trên diện mạo khởi sắc của thị trường bất động sản Nam Sài Gòn, Khải Hoàn Prime tiếp tục ra mắt phân khu mới với sự kiện khởi động (kick-off) diễn ra ngày 6/8 tại trung tâm hội nghị The Adora Premium, quận 7 (TPHCM). Trước đó, Khải Hoàn Prime tạo được sự chú ý khi ghi nhận lượng hấp thụ kỷ lục từ phân khu đầu tiên - tháp Vinci.

Các đại lý đoàn kết và bùng nổ hết mình cùng sự kiện "Mika say hi - Ready to fly".

Thu hút sự tham gia của hàng nghìn chuyên viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý môi giới bất động sản uy tín trên thị trường, màn chào sân của tháp Mika không chỉ là khởi đầu cho hành trình chinh phục thị trường của Khải Hoàn Prime trong giai đoạn mới mà còn tạo nhiệt cho bất động sản Nam Sài Gòn khi nguồn cung chất lượng tại khu vực này vẫn đang trong tình trạng khan hiếm.

Sự kiện mang đến không khí hội quân sôi động và hào hứng với thông điệp: "Mika say Hi - Ready to Fly", những màn trình diễn mang phong cách đại nhạc hội, hòa quyện âm thanh - ánh sáng đỉnh cao. Tất cả làm nên cảm xúc và trải nghiệm cho đội ngũ chuyên viên kinh doanh.

Điểm nhấn của sự kiện chính là những thông điệp ý nghĩa về phân khu Mika lần đầu được công bố trên thị trường - "Thanh âm viên mãn nơi nhà là resort".

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Hải Tâm - Giám đốc Marketing Tập đoàn Khải Hoàn Land, phân khu Mika được ra mắt lần này là tòa tháp trung tâm của dự án, sở hữu nhiều lợi thế hấp dẫn khi kề cận nhiều cụm tiện ích lớn của dự án như: hồ bơi muối khoáng, quảng trường ánh sáng, Prime Island, khu vui chơi trẻ em…

Ngoài ra, với thiết kế thông minh được tính toán tỉ mỉ, toàn bộ các căn hộ trong tòa tháp Mika đều đón sáng tốt và mát mẻ quanh năm nhờ tấm khiên chắn tự nhiên từ môi trường xanh mát, vừa dễ dàng kết nối nhưng cũng tách biệt ồn ào, khói bụi bên ngoài. Đây là không gian lý tưởng để chủ sở hữu an cư và tận hưởng cuộc sống, có thể tận hưởng những thanh âm của cuộc sống viên mãn, nơi nhà là resort.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn tung các chính sách bán hàng đa dạng được thiết kế linh động tùy theo nhu cầu khách hàng. Theo đó khách hàng chỉ cần thanh toán 1% mỗi tháng, được ưu đãi lên đến 14%, ân hạn nợ gốc và lãi 0% trong 24 tháng. Đặc biệt là chương trình "Đặt chỗ bao nhiêu - ưu đãi bấy nhiêu" từ 30-50 triệu và miễn ngay phí quản lý 12 tháng dành cho khách hàng đặt chỗ trước 31/8. Mức giá dự kiến cũng được chủ đầu tư bật mí và khiến các chuyên viên kinh doanh hào hứng vì vừa túi tiền của nhiều khách hàng.

Đại diện phòng Kinh doanh Khải Hoàn Land, ông Trần Bá Tùng cho biết thêm, có thể nhiều chuyên viên tư vấn sẽ chú ý đến giá bán cũng như các chính sách hấp dẫn, bởi đó là công cụ đắc lực giúp các đội kinh doanh tiếp cận người mua. Thế nhưng, chính cơ hội đầu tư đi tắt đón đầu hiếm có tại thị trường Nam Sài Gòn của Mika - bản hòa ca cuộc sống với "thanh âm viên mãn - nơi nhà là resort" mới thực sự là điểm quyết định, giúp các chuyên viên chinh phục khách hàng.

Không khí sôi động tại sự kiện ra quân phân khu Mika - Khải Hoàn Prime

Nhà phát triển Khải Hoàn Land còn dành tặng bộ quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 80 triệu đồng, bao gồm: Flycam DJI Mavic Air 3 Combo, DJI Osmo Pocket 3 Combo, iPad Mini 6, GoPro Hero 12 Black, DJI Gimbal Mobile 6 Combo giúp các chuyên viên làm chủ xu hướng sản xuất công cụ marketing hấp dẫn.

Sự kiện ra quân như "Mika Say Hi - Ready to Fly" không chỉ kích thích tinh thần các chuyên viên kinh doanh, mà còn là tín hiệu phần nào cho thấy sự hồi phục của thị trường bất động sản sau thời gian dài trầm lắng. Với lợi thế pháp lý cũng như tiến độ vượt trội, Khải Hoàn Prime được đánh giá là một lựa chọn tốt, nhất là khi thời điểm 3 bộ luật mới đã khởi động, đánh dấu chương mới của thị trường địa ốc.