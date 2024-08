QMS Top Tower Tố Hữu mở bán từ ngày 2/8

Tòa nhà QMS Top Tower tọa lạc trên phố Tố Hữu, điểm giao Vũ Trọng Khánh và cầu Mỗ Lao, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội do Công ty cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh (QMS) là chủ đầu tư.

Tổ hợp căn hộ cao cấp QMS Top Tower sở hữu giỏ hàng quy mô gồm 4 tầng hầm, 45 tầng nổi, sky bar xoay 360 độ trên độ cao 168m (đứng thứ 18 trong top 20 những tòa nhà cao nhất Việt Nam), 490 căn chung cư sở hữu lâu dài, 112 căn khách sạn căn hộ với 264 phòng ngủ, 7 tầng thương mại với đa dạng tiện ích. Ngoài ra, dự án còn có bể bơi bốn mùa ngoài trời, công viên, đường nội khu và tiểu cảnh xanh len lỏi vào trong từng căn hộ…

Nhiều căn hộ đã được chốt ngay tại sự kiện đã khẳng định cho sức hút từ dự án và sự đầu tư kỹ lưỡng từ chủ đầu tư cho từng căn hộ, tiện ích… cho cộng đồng tinh hoa.

Phối cảnh dự án.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án là thành quả của hơn 4 năm làm việc nghiêm túc, hăng say lao động, xây dựng và trau chuốt QMS Top Tower với phong cách thiết kế độc bản, tạo nên sản phẩm mang đậm dấu ấn riêng với chất lượng vượt trội và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi chi tiết trong dự án đều được chăm chút kỹ lưỡng và tinh tế, thiết kế ấn tượng cùng nội thất cao cấp và thông minh, công nghệ cập nhật được chế tạo tinh xảo của nhà sản xuất trên thế giới mang lại vẻ đẹp sang trọng, ấm cúng cho căn hộ.

"Mục tiêu của QMS là mang lại những sản phẩm tốt lành cho xã hội, luôn luôn cố gắng làm đúng, mang lại niềm tin cho khách hàng. Bên cạnh các yếu tố chất lượng và đẳng cấp sống, chủ đầu tư cam kết đảm bảo sự tuân thủ điều kiện pháp lý, kinh doanh lành mạnh và tập trung vào chất lượng sản phẩm", bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc QMS, chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng giám đốc Công ty QMS, phát biểu tại buổi lễ.

QMS Top Tower cam kết mang đến cho cư dân một trải nghiệm chất sống thăng hoa với sản phẩm chìa khóa trao tay, bao gồm đầy đủ nội thất liền tường cao cấp cho đến rèm, tủ rượu, tủ quần áo... Sen tắm cao cấp với chế độ massage đa vùng mang lại cảm giác thư giãn cho người sử dụng, kiểu dáng gọn đẹp và công nghệ mới nhất 2024. Thiết bị vệ sinh hình quả trứng đạt giải Muse Platinum Design Award 2022, với công nghệ thông minh cùng chế độ sưởi, rửa, sấy, đóng, mở và xả tự động.

Tường kính kịch trần trên nền bê tông an toàn theo thời gian do tổng thầu xây dựng là Tập đoàn Delta-V phụ trách. Kính dày gần 2,5cm, tráng bạc hai lớp với màu vàng kim sang trọng cùng công nghệ bắn màu trong kính với độ tương phản cùng kỹ thuật nâng đẳng cấp cho cư dân và không gây chói mắt cho cộng đồng.

Các căn hộ được trang bị tiện ích chung là thang máy Fuji nhập khẩu cao cấp công nghệ cập nhật phiên bản 2024, gọi tầng thông minh, có điều hòa không khí, tốc độ 4.0 và sở hữu công nghệ chống rơi.

Tòa nhà xây dựng với kết cấu sàn bê tông cốt thép liền khối bằng bê tông xòe mác 600 của công ty bê tông An Phúc. Chủ đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật với các tiêu chí cao nhất, để chất lượng tốt nhất và trường tồn với thời gian. Kính hầm, cách nhiệt mang lại không gian yên tĩnh và tiết kiệm năng lượng. Kính dán an toàn lớp ngoài không bị rơi vụn khi vỡ, kết hợp khung nhôm JMA Top 5 thế giới. Khu trạm sạc xe ô tô - xe máy điện đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật, an toàn bên ngoài tòa nhà…

Dự án dự kiến bàn giao nhà vào quý I/2025, khách hàng người nước ngoài có thể mua và sở hữu lâu dài. Chủ đầu tư sẽ bàn giao giấy chứng nhận sở hữu cho cư dân tại tòa nhà sau 90 ngày kể từ ngày khách hàng hoàn tất đủ thủ tục theo quy định.

Khách hàng được vay bằng chính tài sản mua lên đến 80% giá trị căn hộ. Hiện QMS Top Tower có mức giá từ 68 triệu/m2.

Khách hàng có nhu cầu mua căn hộ liên hệ tới

Công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh (QMS)

Website: www.qms.vn - email: info@qms.vn

Địa chỉ giao dịch: cổng 2, phố Tố Hữu, tầng 1, tòa nhà QMS Top Tower

Điện thoại liên hệ: 0979 515 515 (chủ đầu tư) hoặc sàn CENLAND - 0988 079 518