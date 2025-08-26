PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025: Giải thưởng góp phần định hình tương lai bất động sản Việt Nam

Sau 1 thập kỷ ghi dấu ấn trong việc góp phần nâng tầm chuẩn mực và vinh danh những cá nhân, doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực bất động sản, giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru do PropertyGuru - tập đoàn mẹ của Batdongsan.com.vn tổ chức đã bước sang năm thứ 11 với nhiều đổi mới.

Dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư (KTS) Thiện Dương, Hội đồng Giám khảo tiếp tục mang đến một góc nhìn chiến lược, đa chiều và bám sát thực tế thị trường. Từ đó góp phần xây dựng những chuẩn mực mới cho ngành bất động sản (BĐS) Việt Nam.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và phát triển đô thị, Kiến trúc sư Thiện Dương sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (PropertyGuru Vietnam Property Awards) 2025 (Ảnh: BTC).

Giải thưởng thích ứng linh hoạt với thị trường đang chuyển mình

Theo ban tổ chức, việc mở rộng các hạng mục giải thưởng năm nay là kết quả từ quá trình quan sát kỹ lưỡng những thay đổi trong hành vi tiêu dùng, xu hướng nhân khẩu học cũng như định hướng quy hoạch và pháp lý. Các danh hiệu mới như “Dự án nhà ở đa thế hệ”, “Phát triển ven biển”, “Cải tạo công trình” và “Không gian sống cho người cao tuổi” phản ánh rõ nhu cầu sống ngày càng đa dạng của người dân đô thị hiện đại.

Giải thưởng cũng ghi nhận sự dịch chuyển của thị trường về không gian và phân khúc, nhất là tại các khu vực thuộc Long An (cũ), Bình Dương (cũ), Đồng Nai hay các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình - những điểm nóng đô thị vệ tinh mới, được đầu tư hạ tầng mạnh mẽ.

“Bất động sản ngày nay cần vượt qua khuôn mẫu truyền thống. Một dự án có giá trị là dự án giải quyết được nhu cầu sống đa dạng, kết hợp giữa thiết kế, công năng và đóng góp cho cộng đồng,” KTS Thiện Dương nhận định.

Tiêu chí đánh giá phản ánh chất lượng và chiều sâu chuyên môn

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru không chỉ xét đến quy mô hay hình thức của một dự án, mà tập trung vào những yếu tố cốt lõi như tính bền vững, trải nghiệm sống thực tế, khả năng vận hành lâu dài và giá trị xã hội mà dự án mang lại. Đây là những tiêu chí được xây dựng nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng toàn diện và có trách nhiệm.

Hội đồng Giám khảo đánh giá các đề cử với tư duy phản biện, tìm kiếm những dự án có khả năng trở thành hình mẫu - không chỉ về mặt thiết kế hay tiện ích, mà còn ở mức độ đóng góp cho cộng đồng và khả năng thích ứng với bối cảnh thị trường đang thay đổi.

Việc mở rộng các hạng mục như thiết kế nhà phố, cải tạo công trình hiện hữu hay mô hình sống chia sẻ (co-living) cho thấy giải thưởng ngày càng tiệm cận thực tế, đồng hành cùng sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng và xu hướng sống hiện đại.

Tôn vinh tiếng nói người dùng - “People’s Choice Awards” lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Một điểm nổi bật của mùa giải 2025 là hạng mục People’s Choice Awards lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, cho phép người tiêu dùng trực tiếp bình chọn cho những nhà phát triển hoặc dự án yêu thích. Đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường sự minh bạch, kết nối giữa chủ đầu tư với cộng đồng.

Người ở thực đang ngày càng có tiếng nói trong việc đánh giá và công nhận chất lượng. People’s Choice Awards là cơ chế nhằm đặt người tiêu dùng làm trung tâm của quá trình phản hồi và lựa chọn giá trị thực trên thị trường.

Sau thành công tại Malaysia và Thái Lan, việc triển khai hạng mục People’s Choice Awards tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo sự đổi mới về minh bạch và chất lượng.

KTS Thiện Dương công bố đơn vị chiến thắng tại mùa giải trước (Ảnh: PropertyGuru Group).

Thích ứng với khung pháp lý mới - mở rộng tiêu chí đánh giá

Từ năm 2024, hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Việt Nam có nhiều thay đổi. Điều này tạo ra môi trường đầu tư minh bạch và ổn định hơn nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới cho doanh nghiệp. Hội đồng Giám khảo đánh giá cao những dự án thể hiện tinh thần tuân thủ, minh bạch và chủ động thích nghi với quy định mới, cho thấy khả năng phát triển bền vững lâu dài.

Khuyến khích công trình xanh, công nghệ tích hợp và không gian sống toàn diện

Trong bối cảnh thị trường BĐS đang chuyển mình mạnh mẽ, các xu hướng như phát triển xanh, ứng dụng công nghệ và thiết kế chú trọng sức khỏe thể chất - tinh thần ngày càng quan trọng.

Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru hướng tới những dự án tiên phong, có trách nhiệm và mang lại giá trị thực cho cộng đồng, đóng góp vào chất lượng sống và sự phát triển dài hạn của đô thị.

“Giải thưởng không chỉ dừng lại ở việc vinh danh các dự án xuất sắc mà còn là công cụ phản ánh xu hướng, truyền cảm hứng đổi mới và thúc đẩy phát triển bền vững toàn ngành”, KTS Thiện Dương chia sẻ.

Thông tin chi tiết về giải thưởng bất động sản Việt Nam propertyGuru truy cập: asiapropertyawards.com.