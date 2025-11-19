Pi Group trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Picity High Park cho cư dân

Tại buổi lễ, hơn 100 cư dân đầu tiên của tháp C5 nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ từ đại diện Pi Group. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về sự minh bạch pháp lý, việc bàn giao sổ theo tiến độ không chỉ bảo chứng quyền lợi hợp pháp của cư dân, mà còn là minh chứng cho trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và uy tín của nhà phát triển.

Hơn 100 khách hàng Picity High Park nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Hoàn thành và bàn giao toàn bộ vào năm 2024, Picity High Park là dự án khu đô thị đầu tay của Pi Group - nơi tập đoàn dành tâm huyết để kiến tạo một không gian sống chất lượng và giàu bản sắc.

Với quy mô 8,6ha và mật độ xây dựng 23%, dự án sở hữu lợi thế vượt trội về quy hoạch khi ưu tiên diện tích lớn dành cho mảng xanh, hệ cảnh quan và các tiện ích theo chuẩn đô thị nghỉ dưỡng.

Picity High Park là đại đô thị có quy mô lớn, đã bàn giao cho cư dân (Ảnh: CĐT).

Picity High Park gồm 6 block (tòa), cung cấp gần 2.500 căn hộ và shophouse thương mại - dịch vụ, hình thành cộng đồng văn minh với hơn 10.000 cư dân. Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực, dự án còn tạo lập một thị trường nội khu sôi động, gia tăng giá trị thương mại cho dòng sản phẩm shophouse được nhiều khách hàng quan tâm.

Trong quá trình phát triển dự án, Pi Group xem pháp lý là tiêu chí cốt lõi, là nền tảng để xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng.

Đại diện Pi Group chia sẻ tại sự kiện: “Việc bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân không chỉ là hoàn thành nghĩa vụ pháp lý, mà còn là cam kết về trách nhiệm trong từng sản phẩm mà Pi Group kiến tạo. Đây là mục tiêu mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi trong các dự án tương lai”.

Đại diện Pi Group trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân Picity High Park (Ảnh: CĐT).

Sau đợt bàn giao đầu tiên của tháp C5, Pi Group tiếp tục triển khai các đợt kế tiếp theo lộ trình đã đăng ký với cơ quan chức năng. Dự kiến, các căn hộ còn lại sẽ được bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ trong tháng 12.

Thành công của Picity High Park không chỉ khẳng định năng lực phát triển dự án của Pi Group mà còn tạo tiền đề quan trọng cho hành trình phát triển dài hạn của tập đoàn. Trên nền tảng đó, Pi Group triển khai phát triển “Đô thị số Picity” - mô hình đô thị thế hệ mới được phát triển dựa trên ba trụ cột: Quản lý vận hành toàn diện bằng công nghệ AI - IoT, hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế và đồng bộ thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Đây là định hướng mang tính tiên phong, đáp ứng xu thế đô thị thông minh và nhu cầu sống chất lượng cao của cư dân trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ tại TPHCM. Trong đó nổi bật là Picity Sky Park, tọa lạc trên đại lộ Phạm Văn Đồng - trục giao thông chiến lược kết nối trực tiếp đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự án đang thi công theo tiến độ, dự kiến cất nóc trước Tết Nguyên đán và bàn giao quý IV/2026. Với vị trí đắc địa và mô hình đô thị số tiên phong, Picity Sky Park được kỳ vọng sẽ mở ra trải nghiệm sống cao cấp cho cư dân hiện đại.

Pi Group khẳng định uy tín với việc minh bạch pháp lý (Ảnh: CĐT).

Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân Picity High Park là một cột mốc pháp lý quan trọng, đồng thời là lời khẳng định về uy tín, năng lực và tầm nhìn phát triển bền vững của Pi Group. Sự kiện không chỉ củng cố niềm tin của khách hàng mà còn thể hiện hành trình nghiêm túc và bền bỉ nhằm nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng.

Với triết lý phát triển “khách hàng là trái tim của doanh nghiệp”, Pi Group tiếp tục khẳng định vị thế của nhà phát triển tiên phong, mang đến cho khách hàng những sản phẩm sở hữu giá trị kép: môi trường sống vượt trội và nền tảng pháp lý minh bạch. Picity High Park là minh chứng cho hành trình ấy, và Picity Sky Park hứa hẹn sẽ là bước tiến tiếp theo đưa Pi Group chinh phục những tầm cao mới trên thị trường bất động sản.