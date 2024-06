PHU MY estates - cơ hội đầu tư tiềm năng

Vị trí chiến lược

PHU MY estates tọa lạc ngay mặt tiền đường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án được triển khai xây dựng trên khu đất rộng 7,2ha, trong đó, diện tích dành cho đất ở là 3,73ha với 333 sản phẩm, cung cấp ra thị trường 240 căn nhà phố liền kề, 83 căn biệt thự song lập và 10 căn biệt thự đơn lập. Dự án dự kiến bàn giao tới khách hàng từ quý III/2026.

Phối cảnh khu biệt thự đơn lập và khu vực công viên nội khu dự án

Nơi đây có các tiện ích nội khu như khu hồ bơi (thuộc trường mầm non trong nội khu dự án); 4 công viên cây xanh; sân tập thể dục thể thao ngoài trời; khu BBQ; khu vui chơi trẻ em; phòng gym - yoga; xông hơi khô và ướt; phòng game - câu lạc bộ trẻ em; phòng chiếu phim - karaoke, sảnh chờ - sự kiện và khu thương mại dịch vụ phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí.

Từ PHU MY estates, cư dân còn dễ dàng di chuyển đến các tiện ích ngoại khu thiết yếu, phục vụ nhu cầu an cư lâu dài cho cả gia đình đa thế hệ như siêu thị, hệ thống trường học từ mầm non đến THPT, ngân hàng, trung tâm hành chính… trong bán kính 3km.

Phối cảnh một dãy phố với nhiều mảng xanh trong khu biệt thự song lập.

Dự án được nhiều nhà đầu tư đánh giá sở hữu vị trí chiến lược khi tiệm cận với quốc lộ 51; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giúp dễ dàng kết nối đến TPHCM, thành phố Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành. Cùng với đó, hạ tầng khu vực đang được đầu tư nâng cấp, chuẩn bị cho kế hoạch trở thành thành phố cảng biển vào năm 2025. Đây là những cơ sở để mở ra cho thị trường Phú Mỹ nói chung, và dự án PHU MY estates nói riêng tiềm năng phát triển về mọi mặt.

Dự án còn nằm trên cung đường giao thương logistics quan trọng giữa sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, đồng thời, liền kề 15 khu công nghiệp của khu vực như: Nhơn Trạch 1, 2; Mỹ Xuân A, B; Gò Dầu; Phú Mỹ 1, 2, 3; hệ thống cảng Phú Mỹ và cụm cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải… mang đến tiềm năng cho thuê và phát triển lưu trú.

Lợi thế pháp lý - nhà phát triển uy tín

Ngay từ khi ra mắt, PHU MY estates đã nhận được sự chú ý của nhiều khách hàng và các nhà đầu tư khi là một trong những dự án hiếm hoi tại Phú Mỹ có khung pháp lý hoàn chỉnh.

Dự án đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại văn bản số 5081/UBND-VP ngày 29/5/2019. 333 sản phẩm nhà phố, song lập, đơn lập của dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng lô vào tháng 4/2024.

Mới đây, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra thông báo dự án đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Chủ đầu tư có thể ký ngay hợp đồng mua bán với khách hàng, giúp khách hàng an tâm sở hữu sổ hồng lâu dài.

Một góc khác của khu biệt thự song lập tại PHU MY estates.

PHU MY estates còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi có sự góp mặt của nhà phát triển dự án VinaLiving. Trong hành trình hơn một thập kỷ, VinaLiving không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu với hàng loạt dự án khu dân cư kết hợp nghỉ dưỡng mang phong cách riêng tại Việt Nam và đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Từ đó, nhận được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng và các nhà đầu tư trên cả nước.

Các sản phẩm do VinaLiving triển khai đã và đang trở thành nơi an cư, kinh doanh cho cư dân, nhà đầu tư tại Đà Nẵng, TPHCM và Bình Định như: khu căn hộ cao cấp Azura Đà Nẵng, The Ocean Villas, Ninesouth Estates, Maia Resort Quy Nhon hay The Ocean Resort Quy Nhon...

Chiết khấu đặc biệt cho nhà đầu tư mua sớm

Để tri ân và mang đến cơ hội đầu tư tiềm năng cho các khách hàng đồng hành cùng PHU MY estates, chủ đầu tư đã triển khai chương trình "Early Bird" với chiết khấu hấp dẫn.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận được chiết khấu đặt chỗ sớm lên đến 2% cho mỗi giao dịch thành công; khách hàng của VinaLiving được chiết khấu thêm 1%. Với những khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh sẽ nhận ngay mức chiết khấu 3- 5%. Tất cả khách hàng đặt mua sản phẩm bất kỳ trong đợt ra mắt sắp tới sẽ nhận được 5 đêm nghỉ dưỡng tại The Ocean Resort by fusion Quy Nhon - một khu nghỉ dưỡng hạng sang mà VinaLiving mới vừa hoàn thành và đưa vào vận hành tại Quy Nhơn, Bình Định.

Phối cảnh nhà phố liền kề lớn tại PHU MY estates.

Chủ đầu tư cũng đang chuẩn bị giới thiệu thêm nhiều chương trình ưu đãi giá trị khác, nhằm mang đến những lợi ích tối đa cho khách hàng. Thông tin chi tiết về các chính sách này sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Hội tụ nhiều ưu thế vượt trội, cộng thêm lợi thế pháp lý và các ưu đãi hấp dẫn, PHU MY estates không chỉ là nơi an cư mà còn là cơ hội đầu tư tiềm năng, hứa hẹn mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư.