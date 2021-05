Phát triển năng lượng gió kết hợp trồng rừng

Dân trí Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 và Nhơn Hội 2 đang gấp rút hoàn thành, cùng với đó việc trồng rừng được triển khai, mang ý nghĩa tích cực với môi trường.

Đổ bê tông phần móng tua-bin Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội

Nguồn năng lượng bảo vệ môi trường

Năng lượng được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch chiếm khoảng 67% năng lượng được cung cấp cho toàn cầu, nhưng lại đang làm ô nhiễm môi trường vì khí thải carbon dioxide. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc (UN's Emissions Gap Report 2020), thành công trong việc quản lý quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh sẽ giúp các nước đang phát triển có bước nhảy vọt vượt ra ngoài các công nghệ sử dụng nhiều carbon, vốn làm nền tảng cho các quốc gia giàu có hơn.

Ý nghĩa của điện gió không chỉ ở nguồn năng lượng sạch, tránh được các hóa chất độc hại thải ra môi trường, mà còn ở việc sử dụng năng lượng điện gió không làm suy kiệt, hay phá hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các tua-bin gió đa phần được xây dựng ngoài biển, trong trường hợp xây dựng ven biển, vùng đất đặt tua bin gió vẫn được sử dụng trồng rừng hoặc làm nông nghiệp.

Nhà máy điện gió Nhơn Hội sẽ hoàn thành vào tháng 9/2021

Nằm trong định hướng và quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo, Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 và Nhà máy điện gió Nhơn Hội 2 do Công ty CP Năng lượng FICO Bình Định làm chủ đầu tư đang được xây dựng tại núi Phương Mai, khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Đây là một trong những khu vực có tiềm năng điện gió lớn nhất nước, được tỉnh Bình Định quy hoạch ưu tiên phát triển các nhà máy điện gió.

Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 có công suất 30 MW, khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên diện tích khoảng 175 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.321 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội 2 có công suất 30 MW, khảo sát nghiên cứu trên diện tích đất khoảng 201 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.249 tỷ đồng.

Tính đến tháng 5/2021, các nhà máy điện gió đã cơ bản hoàn thành xong hạ tầng, vận chuyển an toàn thiết bị siêu trường siêu trọng. Đây là một mốc quan trọng để nhà máy điện gió triển khai các kế hoạch trồng rừng bảo vệ môi trường trong khu vực dự án.

Khó khăn của người trồng rừng trên núi giữa nắng và gió

Ông Huỳnh Văn Luận, Phó TGĐ Công ty CP Năng lượng FICO Bình Định cho biết, công trường nhà máy điện gió Nhơn Hội đang tiến hành chỉnh trang lại hạ tầng, cảnh quan, đẩy nhanh tốc độ trồng rừng.

Nhà máy điện gió Nhơn Hội trồng rừng tại núi Phương Mai (Bình Định) tháng 4/2021

Do địa hình núi đá dốc, nhiều gió, núi Phương Mai không có cây lớn, chủ yếu mọc tự nhiên cây bụi thấp. Dự án trồng rừng của Công ty Năng lượng FICO Bình Định đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn toàn bộ núi Phương Mai, giai đoạn 1 của dự án trồng 40ha rừng triển khai từ tháng 4/2021 do Công ty TNHH giống cây trồng Anh Vũ thực hiện. Do đang mùa nắng nóng, nên ưu tiên trồng rừng các vị trí thuận lợi trước. Công việc chọn giống cây trồng và hiện trường trồng rừng đang được tích cực chuẩn bị để trồng đại trà bắt đầu từ tháng 8 năm nay.

Trên công trường nhà máy điện gió, từ giữa tháng 4/2021 công ty Anh Vũ đã triển khai trồng bạt ngàn cây con. Trong điều kiện nắng và gió biển bỏng rát, các vị trí trồng tập trung ở ven các tuyến đường để thuận tiện cho việc chăm sóc, tưới nước, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao.

Với địa hình dốc đá và gió biển khắc nghiệt tại núi Phương Mai, thích hợp trồng bạch đàn ở những nơi địa hình thuận lợi hơn sẽ nghiên cứu các loại cây phù hợp điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, các loại cây bản địa phong phú tạo nên những cánh rừng xanh tươi tốt. Theo ông Huỳnh Văn Luận: "Trồng rừng đã khó, công tác chăm sóc, bảo vệ rừng còn khó hơn. Chúng tôi đã tính đến các kế hoạch chi tiết, như quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phát quang cỏ dại". Dự án trồng rừng núi Phương Mai tính đến việc sử dụng lao động địa phương ngay từ giai đoạn trồng, đến chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Luận lạc quan: Những cánh rừng xanh sẽ tạo nên diện mạo mới cho núi Phương Mai, thay vì cây bụi thấp như môi trường nguyên thủy, núi Phương Mai sẽ có nhiều cây lớn, tạo nên những cánh rừng nhiều tầng tán.

Được biết, Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 và Nhơn Hội 2 sẽ hoàn thành vào tháng 9/2021, vừa tạo ra nguồn điện tái tạo hòa lưới quốc gia, vừa trồng thêm rừng đóng góp vào chương trình 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, mang lại lợi ích kép cho phát triển kinh tế đất nước và tỉnh Bình Định.

Trường Thịnh