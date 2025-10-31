Onsen Forest - “Căn phòng nhiệt đới sức khỏe” tại Flamingo Maison 108

Wellness Real Estate - từ xu hướng toàn cầu đến Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc

Trong nhịp sống hối hả, ngôi nhà không còn chỉ là nơi trú ngụ, mà trở thành chốn an dưỡng, nơi nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn. Theo Global Wellness Institute (GWI), “wellness real estate” - bất động sản được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe con người mỗi ngày - đang dẫn đầu xu hướng toàn cầu, trở thành phân khúc phát triển nhanh trong nền kinh tế wellness.

Không còn là tiện ích bổ sung, chăm sóc sức khỏe thân - tâm - trí giờ đây là lý do chính để giới thượng lưu lựa chọn một ngôi nhà.

Giới tinh hoa toàn cầu không còn chạy theo những dinh thự xa hoa lộng lẫy, mà tìm kiếm những không gian sống gần gũi thiên nhiên - bên hồ, biển, rừng, núi - nơi mỗi hơi thở đều mang lại sự tái tạo.

Họ khao khát những không gian chăm sóc sức khỏe tại gia, dễ sử dụng, mang tính riêng tư và có tác động lâu dài đến sức khỏe và tuổi thọ, không phải dừng lại ở những buổi spa rời rạc, vài liệu trình trị liệu rồi lại trở về vòng xoáy thường nhật.

Không gian xanh bao trùm dinh thự tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc (Ảnh: CĐT).

Từ khát vọng wellness toàn cầu ấy, Flamingo Holdings đã mang Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đến bên Hồ Núi Cốc nguyên sơ lặng lẽ như một minh chứng sống động - nơi sức khỏe không còn là xu hướng, mà là hơi thở của cuộc sống hàng ngày.

108 căn dinh thự tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là những khu dinh thự xa xỉ, mà là một hệ sinh thái, nơi chuỗi trải nghiệm tái tạo và chữa lành được thiết lập với tiêu chuẩn quốc tế.

Trong đó, căn phòng Onsen Forest được tích hợp trong từng dinh thự, biến chăm sóc sức khỏe thành hoạt động chủ động, hàng ngày. Không cần rời nhà để đến resort, gia chủ đã sống trong resort của chính mình; không cần đặt lịch trị liệu, không gian sở hữu là liệu pháp chữa lành 24/7.

Đó là lý do, Onsen Forest - căn phòng nhiệt đới sức khỏe - nổi bật như một ốc đảo riêng tư, mang đến trải nghiệm chăm sóc tại gia hòa quyện cùng thiên nhiên.

Thiên đường retreat tại gia, nơi thiên nhiên và hành trình chữa lành hòa nhịp

Onsen Forest tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc vượt xa căn phòng thông thường, trở thành thiên đường retreat riêng tư hàng ngày trong lòng nhà, nơi gia chủ tự do dẫn dắt hành trình chữa lành và tái sinh cho chính mình.

Lấy cảm hứng từ onsen Nhật Bản - nghệ thuật tắm khoáng nóng chữa lành, kết hợp cùng forest bathing (tắm rừng) - liệu pháp tái tạo năng lượng từ thiên nhiên, Onsen Forest là một không gian khép kín, nơi nước nóng, hơi thở rừng, ánh sáng dịu nhẹ và âm thanh thiên nhiên hòa quyện thành bản giao hưởng chữa lành thể chất, tâm hồn và trí tuệ sau mỗi bận rộn.

Onsen Forest - Ốc đảo nhiệt đới sức khỏe tích hợp trong dinh thự (Ảnh: CĐT).

Được thiết kế như một ốc đảo nhiệt đới thu nhỏ, Onsen Forest khéo léo tích hợp các công năng chăm sóc sức khỏe tại gia. Đầu tiên, hệ thống xông hơi dịu dàng ôm ấp cơ bắp, xua tan mọi căng thẳng, rồi nhẹ nhàng thúc đẩy dòng máu lưu thông.

Tiếp nối bể sục và tắm thảo dược mang đến sự thư thái sâu lắng, từ tinh chất thiên nhiên. Cùng với đó, chum tắm khoáng đưa cơ thể vào trạng thái thiền định, chữa lành từ sâu thẳm bên trong nhờ khoáng chất tự nhiên. Cuối cùng, không gian thư giãn biệt lập với tầm nhìn mở ra Hồ Núi Cốc là chốn riêng tư ấm áp, nơi gia chủ thả lỏng tâm trí, hít thở sâu, rồi tái kết nối với chính mình.

Điểm khác biệt của Onsen Forest nằm ở hệ cây xanh nhiệt đới 360°, tạo nên một không gian xanh mát, ngập tràn hơi thở thiên nhiên. Hệ thực vật được chọn lọc kỹ lưỡng không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại luồng không khí trong lành, giúp gia chủ tận hưởng liệu pháp tắm rừng ngay tại nhà.

Tầm nhìn hướng ra Hồ Núi Cốc thơ mộng, nơi mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh nắng và những dãy núi trập trùng, làm tăng giá trị của Onsen Forest, biến mỗi khoảnh khắc thành một liều thuốc cho tâm hồn.

Phối cảnh 108 dinh thự cùng 3 đảo tiện ích khám phá sinh thái và trị liệu tái tạo (Ảnh: CĐT).

Onsen Forest không đứng một mình, mà là một điểm nhấn rực rỡ trong hành trình trị liệu tổng thể tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc. Nơi đây hội tụ những tiện ích sức khỏe hàng đầu miền Bắc, từ Maison Wellness Center với chuỗi liệu trình trị liệu tái tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đến những không gian xanh mở rộng hòa quyện cùng thiên nhiên.

Mỗi dinh thự là một trung tâm sức khỏe cá nhân hóa, nơi gia chủ có thể tận hưởng sự chăm sóc toàn diện mà không cần rời khỏi không gian sống của mình. Sự kết hợp giữa Onsen Forest và các tiện ích tại Maison Wellness Center tạo nên một phong cách sống mới: sống không chỉ là tồn tại, mà là tái tạo mỗi ngày.

Trên hành trình tái tạo tâm - thân - trí, Onsen Forest tại Flamingo Maison 108 mang đến cuộc sống lành mạnh, cân bằng và bền lâu. Đây là nơi gia chủ không chỉ sống, mà sống khỏe, trọn vẹn mỗi khoảnh khắc. Trong từng giọt nước khoáng nóng, từng tán lá xanh, từng hơi thở thiên nhiên, gia chủ sẽ tìm thấy sự bình yên và năng lượng để tận hưởng cuộc sống thượng lưu.