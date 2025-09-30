“Ông lớn nghìn tỷ” đứng sau dự án The Lumia Đà Nẵng

Đứng sau dự án này là Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN), một thành viên trong hệ sinh thái Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) do doanh nhân Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT.

Với kinh nghiệm dày dạn, tiềm lực tài chính vững mạnh cùng những thương vụ hợp tác tầm cỡ quốc tế, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần mở ra chương mới cho thị trường địa ốc miền Trung.

Kinh Bắc là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu cả nước. Dưới sự dẫn dắt của ông Đặng Thành Tâm, KBC đã xây dựng nên mạng lưới khu công nghiệp trải dài từ Bắc chí Nam, góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI.

Nhưng Kinh Bắc không chỉ dừng lại ở bất động sản công nghiệp. Từ nhiều năm nay, doanh nghiệp còn lấn sân sang lĩnh vực phát triển đô thị, bất động sản thương mại và nhà ở xã hội. Những công trình này đã ghi dấu ấn trên bản đồ quy hoạch, thể hiện trách nhiệm cộng đồng song song với khát vọng kinh doanh.

Dự án The Lumia Da Nang được phát triển bởi SDN - Một thành viên của tập đoàn Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm chủ (Ảnh: Kinh Bắc).

Trong hệ sinh thái của Kinh Bắc, SDN được ví như cánh tay nối dài tại miền Trung. Thành lập từ năm 2005, SDN nắm giữ quỹ đất đáng kể tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, những địa phương được đánh giá giàu tiềm năng phát triển nhờ vị trí chiến lược, du lịch tăng trưởng mạnh mẽ và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Khi Kinh Bắc nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 48% và biến SDN thành công ty liên kết, doanh nghiệp này đã có thêm nguồn lực tài chính, chiến lược quản trị cũng như định hướng để triển khai các dự án lớn.

Từ nền tảng đó, The Lumia Đà Nẵng ra đời, trở thành minh chứng cho sự hội tụ giữa kinh nghiệm, tiềm lực và tầm nhìn. Dự án nằm ở cửa ngõ Tây Bắc Đà Nẵng, kết nối trực tiếp cảng quốc tế Liên Chiểu và khu thương mại tự do, hứa hẹn mở ra cơ hội giao thương và du lịch.

Không chỉ dừng ở yếu tố địa lý, The Lumia Đà Nẵng còn được quy hoạch như một khu đô thị phức hợp “all-in-one” (tất cả trong một), nơi cư dân có thể tận hưởng đầy đủ tiện ích hiện đại từ căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, không gian sinh hoạt cộng đồng đến các dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Dự án The Lumia Da Nang được kỳ vọng trở thành điểm đến mua sắm - giải trí - check-in hàng đầu khu vực (Ảnh: Kinh Bắc).

Điểm nhấn của dự án là hệ tiện ích lớn bậc nhất khu vực. Hệ thống công viên ven sông, đường dạo bộ, hồ cảnh quan, sân tập golf, khu thể thao và tiện ích cộng đồng hứa hẹn biến nơi đây thành biểu tượng của cuộc sống nghỉ dưỡng năng động, thân thiện môi trường, kết nối thiên nhiên. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng đến hình ảnh “thành phố đáng sống” và trung tâm du lịch quốc tế, The Lumia Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc và lối sống mới.

Đối với nhà đầu tư, sức hút của The Lumia Da Nang nằm ở tiềm năng gia tăng giá trị. Sự phát triển của hạ tầng giao thông, cùng xu hướng dịch chuyển về khu vực cạnh trung tâm tài chính quốc tế giúp dự án có tiềm năng sinh lời dài hạn. Trong khi đó, với người mua ở thực, The Lumia Da Nang không chỉ là chốn an cư mà còn là sự lựa chọn cho phong cách sống đẳng cấp, gần gũi thiên nhiên, thuận tiện kết nối lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực.

Tiềm năng của dự án còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của SDN và tập đoàn Kinh Bắc. Sau khi ghi dấu ấn ở phân khúc khu công nghiệp và nhà ở xã hội, Kinh Bắc đang dần hoàn thiện bức tranh toàn diện, mở rộng sang mảng đô thị cao cấp.

Sự xuất hiện của The Lumia Đà Nẵng chứng minh năng lực triển khai dự án quy mô, khẳng định định hướng đưa miền Trung trở thành điểm đến bất động sản mới. Đây không chỉ là một sản phẩm đơn thuần, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn tầm quốc tế.

Nhìn lại chặng đường, chân dung “ông lớn nghìn tỷ” Đặng Thành Tâm và đế chế Kinh Bắc được khắc họa bằng bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, sự táo bạo trong những thương vụ quốc tế và trách nhiệm trong các dự án cộng đồng. Với The Lumia Đà Nẵng, doanh nhân và hệ sinh thái của mình đang tiếp tục viết thêm một chương mới, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị miền Trung, đồng thời mở ra những cơ hội đầu tư cho tương lai.

