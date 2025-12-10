Ocean City: Tọa độ sống, lập nghiệp, nghỉ dưỡng theo chuẩn quốc tế

Giấc mơ bên biển hồ

Anh Hải Anh (35 tuổi), Giám đốc tài chính một công ty công nghệ, thường kể với đồng nghiệp về quyết định của mình khi chuyển tới Ocean City.

“Trước đây, 8 tiếng làm việc là 8 tiếng áp lực, cộng thêm 2 tiếng di chuyển sáng - tối là 2 tiếng căng thẳng. Giờ đây, chỉ cần bước ra khỏi nhà, tôi đã thấy nguồn năng lượng tích cực dồi dào”, anh Hải Anh nói.

Sáng sớm, thay vì mệt mỏi với tiếng còi xe inh ỏi, tắc đường và bụi bặm, anh Hải Anh bắt đầu ngày mới bằng việc chạy bộ bên bờ cát trắng nhân tạo hoặc chèo thuyền kayak trên hồ ngay trong lòng đô thị. Hành trình di chuyển đến văn phòng trở nên nhàn hơn nhờ kết nối thuận tiện.

Việc đưa đón con đi học cũng không còn là áp lực vì các bé có thể tự đi bộ tới trường học chỉ cách nhà vài phút. Cuối tuần, cả nhà không còn phải vắt óc chọn chỗ vui chơi bởi ngay ngoài cửa là cả một thiên đường giải trí đa trải nghiệm.

Đó chính là nhịp sống năng động chuẩn quốc tế mà nhiều người trẻ hướng tới. Toàn bộ nhu cầu của cư dân được đáp ứng trọn vẹn trong hệ sinh thái Vingroup từ giáo dục VinUni, y tế quốc tế Vinmec đến mua sắm và giải trí thời thượng tại Vincom Mega Mall, Grand World, VinWonders…

“Thế hệ trước chỉ dám mơ ước về những kỳ nghỉ dưỡng bên biển mà cả một năm tích cóp mới dám tận hưởng một lần. Giờ đây, Ocean City biến giấc mơ đó thành một đặc quyền được tận hưởng hằng ngày. Tôi cũng không phải đánh đổi chất lượng sống của cả gia đình để lấy sự nghiệp”, anh Hải Anh chia sẻ.

Không gian sống tiện nghi và thư thái giữa lòng đại đô thị biển Ocean City (Ảnh: Vinhomes).

Ocean City - Hình mẫu đô thị thế hệ mới

Ocean City đang trở thành chốn an cư được giới chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng đa văn hóa quan tâm. Đây không chỉ là một đại đô thị hiện đại, mà là một “đô thị thế hệ mới”, hội tụ những giá trị cốt lõi của chuẩn sống toàn cầu: chất lượng sống cao, nền tảng lập nghiệp bền vững và trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày.

“Ocean City có hai giá trị cốt lõi song song: Thứ nhất là chất lượng sống vượt trội, được ví von như Dubai hay Singapore thu nhỏ. Thứ hai là vai trò trung tâm kinh tế mới của phía Đông. Một môi trường sống đa văn hóa, với tiêu chuẩn hạ tầng và dịch vụ ở mức cao nhất, chính là nam châm thu hút giới chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao về đây”, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại một đơn vị tư vấn, nhận định.

Cộng đồng đa văn hóa với hơn 90.000 người và dòng khách cả chục triệu lượt mỗi năm còn tạo ra môi trường để các cư dân Ocean City có thể khởi nghiệp ngay tại nơi mình sống. Chị Ngọc Ánh, chủ một chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Ocean City, cho biết chị nhận thấy sự tương đồng rõ rệt giữa nhịp sống nơi đây với các trung tâm kinh tế hàng đầu - nơi dòng chảy tri thức, dòng vốn và cơ hội được luân chuyển liên tục, là động lực mạnh mẽ cho mọi sự đột phá.

“Ocean City là nơi mà mỗi cư dân không chỉ sở hữu một căn nhà, mà là một chuẩn sống mới và một bệ phóng dài hạn”, chị Ngọc Ánh nhìn nhận.

Ocean City đã trở thành điểm hẹn an cư, lập nghiệp của hơn 90.000 cư dân (Ảnh: Vinhomes).

Điều khiến anh Hải Anh, chị Ngọc Ánh và hàng chục nghìn cư dân khác thêm vững tin về nơi mình sống còn là tương lai rộng mở của Ocean City. Xung quanh đại đô thị là loạt công trình hạ tầng tầm vóc quốc gia và quốc tế sắp hiện diện.

Đại học Bách khoa cơ sở 2 và các trung tâm nghiên cứu sẽ hội tụ nguồn nhân lực tri thức dồi dào, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Sân golf Trump International Hưng Yên và sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi sẽ đưa Ocean City trở thành điểm gặp gỡ của giới tinh hoa và thể thao chuyên nghiệp.

Tổ hợp khu công nghiệp - logistics hiện đại cùng khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội (dự kiến khởi công vào ngày 19/12) sẽ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm, kéo theo một lượng lớn chuyên gia và lao động chất lượng cao về an cư, phát triển sự nghiệp.

Trong khi đó, cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (cách chỉ 1 giờ di chuyển) sẽ là những động lực chiến lược định nghĩa lại bức tranh phát triển toàn khu Đông Hà Nội.

“Với những người làm kinh doanh, quy hoạch hạ tầng là đòn bẩy. Sự bùng nổ của các công trình chiến lược này càng củng cố vai trò của Ocean City như một trung tâm an cư, lập nghiệp và nghỉ dưỡng mới của miền Bắc, nơi tiềm năng tăng trưởng được bảo chứng dài hạn”, chị Ngọc Ánh nhận định.

Câu chuyện của chị Ngọc Ánh và anh Hải Anh phản ánh một phần xu hướng của nhiều người trẻ thành đạt đang theo đuổi những giá trị sống phù hợp với bản thân. Tại Ocean City, họ tìm thấy môi trường đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và phát triển sự nghiệp, thay vì phải lựa chọn giữa các mục tiêu này.