Nội thất Đòng Đòng góp mặt tại triển lãm “80 năm Thành tựu đất nước”

Ở đó, những mảnh ký ức và giá trị văn hóa Việt được khéo léo thêu dệt trong từng đường nét thiết kế, biến nội thất thành ngôn ngữ kể chuyện giàu cảm xúc. Thông điệp “Cất cánh từ cội nguồn” không chỉ là tinh thần của bộ sưu tập, mà còn là khát vọng của một thương hiệu Việt: vươn tầm quốc tế từ nền tảng văn hóa quê hương.

Bộ sưu tập Đòng Đòng: Khi nội thất trở thành bản giao hưởng chứa đựng văn hóa Việt

Tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, thương hiệu quốc gia Landco Corporation đã mang đến một không gian trưng bày nhiều cảm xúc, nơi nội thất trở thành ngôn ngữ kể chuyện về đất, về người, về khát vọng Việt. Từ nền tảng của bộ sưu tập “Đòng Đòng”, lần này, Landco giới thiệu những thiết kế mới trong bộ sưu tập mang thông điệp: “Cất cánh từ cội nguồn”.

Tại phân khu “Khởi nghiệp kiến quốc” của Bộ Công Thương, Landco mang đến không gian trưng bày nội thất sáng tạo đặc sắc “Cất cánh từ cội nguồn”

“Đó là một hành trình nối dài từ những cánh đồng lúa mênh mông đến bầu trời rộng lớn, từ sự tĩnh tại của đất mẹ đến sự bay bổng của giấc mơ. Triết lý cốt lõi là tôn vinh bản sắc Việt, nhưng truyền thống không bị đóng khung mà được chắp cánh để bay xa”, đại diện thương hiệu cho hay.

Theo vị này, “Đòng Đòng” là giai đoạn lúa trổ đòng là biểu tượng của sự khởi đầu, của quá trình nuôi dưỡng và chắt lọc tinh hoa. Với LandFurniture (thương hiệu thành viên của Landco), đó là nơi mọi sáng tạo bắt đầu, nơi ký ức và tương lai cùng hội tụ, từ đó, hành trình tiếp nối đến “Cánh diều” – biểu tượng của tuổi thơ, của tự do và khát vọng vươn lên. “Nếu Đòng Đòng là gốc rễ nguồn cội, thì Cánh diều là chắp cánh ước mơ vươn tới tương lai. Nếu Đòng Đòng là sự lắng đọng, thì Cánh Diều là khát vọng, chuyển động không ngừng”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Khách tham quan trải nghiệm không gian trưng bày "Cất cánh từ cội nguồn" của Landco tại phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc"

“Tôi bước vào không gian trưng bày mà như trở về làng quê tuổi thơ. Mùi gỗ, sắc tre, hình ảnh sáo diều… tất cả như đánh thức ký ức đã ngủ quên. Nội thất ở đây không chỉ độc đáo mà còn như chất chứa hồn của đất, của người Việt. Tôi thấy mình được kết nối lại với quê hương nguồn cội, nhưng đồng thời cũng được truyền cảm hứng để bay xa”, anh Nguyễn Hoàng Dương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi tham quan không gian “Cất cánh từ cội nguồn” của Landco tại triển lãm.

Từ hạt lúa đến cánh diều: Hành trình “Cất cánh từ cội nguồn” của khát vọng Việt

Góp mặt tại triển lãm kỷ niệm 80 năm thành tựu đất nước, Landco Corporation không chỉ mang đến những thiết kế mới trong bộ sưu tập Đòng Đòng, mà còn mong muốn định vị LandFurniture như một thương hiệu nội thất sáng tạo kể chuyện bằng văn hóa Việt qua từng chi tiết thủ công tinh tế và cảm xúc.

Từ cánh đồng đến xưởng nghề, từ bản vẽ đến đời thực,hành trình Đòng Đòng - Cất cánh từ cội nguồn cũng là hành trình của tinh thần khởi nghiệp

Những hạt lúa non không chỉ là hình ảnh nông nghiệp, mà là biểu tượng của tiềm năng, của bản sắc Việt được ươm mầm. Chiếc bàn Hương Đồng Nội là hiện thân của ký ức, nơi tuổi thơ của hàng triệu người Việt từng gắn bó với cánh đồng lúa, với tiếng sáo diều vi vu trong gió chiều. Mỗi đường nét, mỗi chi tiết được nghệ nhân chế tác thủ công gợi nhắc về một miền quê yên bình, nơi tâm hồn được nuôi dưỡng bằng đất trời và tình người.

Nếu Đòng Đòng là sự lắng đọng của tiềm năng, thì Cánh diều là sự giải phóng, là khát vọng bay cao. Chiếc Sofa Cánh diều không chỉ là sản phẩm chủ đạo, mà là một tuyên ngôn nghệ thuật. Khung gỗ uốn cong nhẹ nhàng như đang nâng lên kết hợp cùng những đường cong mềm mại tái hiện hình ảnh cánh diều căng gió, lượn giữa không trung, phá vỡ sự tĩnh tại thường thấy trong nội thất, tạo nên chuyển động và cảm xúc. Phần lưng tựa được đan tay không phải để chắn gió, mà để “bắt gió”.

Sofa Cánh diều mang lại những cảm xúc bay bổng với đường cong uốn nhẹ của khung gỗ không phô trương, đầy ẩn ý

Bên cạnh sofa là hình ảnh năm cánh diều cách điệu từ thân tre – biểu tượng của sự nối tiếp, của ý chí vươn lên không ngừng. Từ một hạt mầm trong bộ sưu tập Đòng Đòng, giờ đã hóa thành cánh diều như hiện thực hóa khát vọng “Cất cánh từ cội nguồn”.

Ông Phạm Xuân Thiết - Tổng giám đốc Landco Corporation - chia sẻ tại triển lãm.

“Mới đây, bộ sưu tập nội thất Đòng Đòng cũng được vinh danh Thiết kế nội thất xuất sắc nhất Châu Á tại Lễ trao giải thưởng AADA 2025 ở Seoul. Giải thưởng này đã chứng minh sứ mệnh của Landco: Đi từ cội nguồn văn hoá là con đường vươn ra thế giới hiệu quả nhất. Khi chúng ta thực sự tự hào về cội nguồn, công chúng sẽ lắng nghe, không chỉ bằng sự tò mò, mà bằng sự trân trọng”, ông Phạm Xuân Thiết, Tổng giám đốc Landco Corporation - chia sẻ tại triển lãm.

