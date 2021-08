Niềm vui tổ ấm mới tại Ecolife Riverside Quy Nhơn

Dân trí Tính từ thời điểm bắt đầu bàn giao 25/7 vừa qua, EcoLife Riverside Quy Nhơn (Bình Định) đã đón hàng trăm gia đình về với căn nhà mới còn thơm mùi sơn.

Dự án ghi nhận sự hài lòng và đánh giá cao của cư dân đã nhận nhà. Hiện, dự án đang tiếp tục chào đón thêm những chủ nhân mới về sinh sống.

Là dự án tại Quy Nhơn được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn xanh quốc tế EDGE với giá hợp lý, EcoLife Riverside đáp ứng được nhu cầu của đại đa số các gia đình trẻ đang có nhu cầu ở thực tại địa phương.

Cư dân EcoLife Riverside với niềm vui mới nhà mới.

Hài lòng với chất lượng công trình vượt trội

Quang cảnh ngổn ngang công trường đã không còn, thay vào đó là không gian xanh mát, thảnh thơi ngắm nhìn tầm view yên bình hiện hữu, chị Thúy - là chủ nhân của một trong những căn hộ đầu tiên được bàn giao tại EcoLife Riverside Quy Nhơn chia sẻ: "Sau một thời gian tìm hiểu nhiều dự án ở Quy Nhơn, vợ chồng tôi quyết định chọn nơi này. Lúc ký hợp đồng mua bán căn hộ, tôi rất háo hức đợi ngày nhận nhà và dọn đến nơi ở mới. Tuy vậy, vợ chồng tôi vẫn có những lo lắng nhất định về chất lượng hay thiết kế công trình… Mang theo một chút hồi hộp trong ngày bàn giao, căn hộ mới nhận thật sự khiến tôi ưng ý đến bất ngờ".

EcoLife Riverside lên đèn khi đêm về, sau mỗi ô cửa sáng đèn là một gia đình vừa nhận nhà mới.

Chị Thúy hào hứng, chị thích mê thiết kế căn hộ có ban công của mình. Cả 2 phòng ngủ và phòng khách nhà chị luôn ngập tràn ánh sáng nhờ đón gió, nắng từ ban công. Không gian bếp được bố trí vô cùng hợp lý, liên hoàn với phòng khách giúp "gia chủ" vừa nấu nướng, tiếp khách hoặc trông nom, vui đùa cùng con cái… "Tôi không cần tốn thêm phí cải tạo không gian bên trong mà chỉ thêm nội thất đơn giản theo sở thích là chuyển vào tận hưởng" - chị Thúy chia sẻ.

Mỗi căn hộ đều tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên mang lại tầm view đẹp, có thể ngắm hoàng hôn ngay tại chính ban công căn hộ của mình.

Không chỉ thiết kế chung, những chi tiết nhỏ, từng thành phần nội thất cũng nhận được sự tán thưởng của vợ chồng chị. Đơn cử là cửa ra vào, hệ thống tủ bếp cho đến các thiết bị nhà tắm, vệ sinh đều đến từ những thương hiệu uy tín…

Ghi nhận thực tế trong cộng đồng cư dân đang sống tại dự án, giống như vợ chồng chị Thúy, khách hàng rất hài lòng với chất lượng công trình được bàn giao. Toàn bộ 2 tòa tháp CT1 và CT2 được lắp kính Low-e trong suốt với kiến trúc xanh hiện đại mang đến niềm tự hào cho cư dân ngay từ cái nhìn đầu tiên cho đến hài lòng khi nhận bàn giao căn hộ.

Thêm nhiều yếu tố chinh phục giới trẻ Quy Nhơn

Bên cạnh vẻ đẹp thiết kế và chất lượng công trình, EcoLife Riverside còn sở hữu nhiều yếu tố giúp chinh phục cộng đồng cư dân, đặc biệt là những cư dân đang có nhu cầu ở thực tại Bình Định nhờ yếu tố "Giá hợp lý".

Theo nghiên cứu thì một gia đình trẻ hai vợ chồng một con sinh sống cần khoảng 50m2, thấu hiểu điều đó, tại EcoLife Riverside, Tập đoàn Capital House đã bố trí các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ với diện tích đa dạng từ 33,6m2 đến 78,1m2 phù hợp với nhiều đối tượng gia đình trẻ tại Quy Nhơn. Như vậy để mua một căn hộ tại đây, người dân chỉ cần thanh toán từ 350 triệu ban đầu (tương đương 30% giá trị căn hộ) là có thể nhận nhà về ở ngay cùng nhiều hỗ trợ ưu đãi về lãi suất và quà tặng hấp dẫn khác.

Cũng theo chia sẻ từ BQL tòa nhà, những gia đình trẻ tại EcoLife Riverside thường sinh sống cả gia đình trong những căn hộ có diện tích trung bình hoặc rộng. Chủ yếu là các căn 3 phòng ngủ hoặc 2 phòng ngủ cộng một phòng đa năng.

Không gian thiết kế nội thất bên trong một căn hộ 64 m2 của cư dân tại EcoLife Riverside.

Về vị trí, EcoLife Riverside tọa lạc đường Điện Biên Phủ, trung tâm mới của Quy Nhơn. Từ đây, cư dân thuận tiện di chuyển đến quốc lộ 19b, 19C nối thẳng tới sân bay Phù Cát về trung tâm thành phố Quy Nhơn.

Yếu tố cộng đồng cũng giúp EcoLife Riverside "ghi điểm" với cư dân trẻ có nhu cầu ở thực khi tới sinh sống. Cùng với đó, việc có trường học chất lượng quốc tế GCA ngay trong khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình có con nhỏ. Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, EcoLife Riverside đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục tiện ích cuối cùng và cảnh quan cây xanh để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng cư dân.

Góp phần quan trọng để mang tới cuộc sống tiện nghi, hiện đại cho cư dân Ecolife Riverside không thể không nhắc đến đơn vị quản lý và vận hành tòa nhà. Đảm nhận sứ mệnh quan trọng này, Công ty CP Quản lý Bất động sản Ecolife (ECL) - đơn vị quản lý vận hành xanh đã trang bị hệ thống vận hành tòa nhà thông minh, chuẩn xanh quốc tế EDGE. Cùng với đó, áp dụng phần mềm quản lý Cyhome để tối ưu nguồn lực trong việc quản lý hồ sơ dân cư cũng như tiếp cận phản ánh của cư dân để nhanh chóng có biện pháp khắc phục. Cư dân được bảo vệ bởi hệ thống an ninh đa lớp cùng hệ thống PCCC chất lượng cao, đảm bảo vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn để cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống.

Mọi thông tin dự án liên hệ ngay hotline:

Vạn Tâm Land: 056.525.7777

Hợp Phát Land: 084.79.22225

An Vượng Land: 0931.934.989

Đất Xanh Nam Trung bộ: 0855.988.789

Website: http://ecoliferiverside.chgroup.vn/

Trường Thịnh