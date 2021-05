Những món đồ ngọt kawaii khiến giới trẻ Tokyo "phát cuồng"

Dân trí Cho dù bạn thích kẹo bông cầu vồng, bỏng ngô đông lạnh hay ốc quế Doraemon, đừng ngần ngại bước vào thế giới đồ ngọt kawaii dễ thương, đầy màu sắc của Nhật Bản.

Kawaii là một từ rất quen thuộc với những ai yêu thích văn hóa Nhật Bản. Người Nhật thường thốt lên từ này đầy cảm thán mỗi khi thấy một món đồ vật gì đó có dáng vẻ "siêu cấp" đáng yêu thậm chí là dễ thương một cách kỳ quặc. Nhưng ít ai biết, kawaii không phải chỉ để dùng cho thời trang hay đồ vật, nó còn gắn liền với một nhánh trong nền ẩm thực cầu kỳ và vô cùng tinh tế của Nhật Bản.

Hãy cùng dạo quanh Tokyo để tìm kiếm những món đồ ngọt tráng miệng kawaii đầy màu sắc đang "làm mưa làm gió" khiến giới trẻ "phát cuồng" nhé.

Dumbo Donuts and Coffee: Bánh donut phong cách Nhật Bản

Điểm dừng chân đầu tiên trong danh sách là một quán cà phê phong cách New York ở Azabujuban quận Minato-ku. Quán cà phê này nổi tiếng với những chiếc bánh donut Dumbo với đủ loại hương vị và màu sắc.

Nguồn ảnh: Retrip

DUMBO Donuts and Coffee luôn có sẵn 10 loại bánh donut khác nhau để khách hàng thỏa sức lựa chọn. Một trong những hương vị bán chạy nhất của quán là "Framboise" với hương vị tuyệt vời và màu sắc sặc sỡ chuẩn kawaii, bên trên phủ những quả mâm xôi hấp dẫn.

Nguồn ảnh: Facebook

Ở đây cũng phục vụ món cà phê ngon nức tiếng có nguồn gốc từ Kyoto đựng trong những chiếc cốc màu hồng sặc sỡ. Tất cả tạo nên một phong cách dễ thương hoàn hảo cho những bạn trẻ thoải mái sống ảo.

Melting in the Mouth: Kem ốc quế siêu thực

Đây là một cửa hàng siêu nổi tiếng trên Instagram, được giới trẻ Tokyo săn lùng với món kem "The Original" giá 480 yen. Hàng ngày rất đông khách hàng đổ về Melting in the Mouth ở Hiroo khu Shibuya để được thưởng thức loại kem mềm mịn hoàn hảo này. Các tín đồ ẩm thực mệnh danh cho "The Original" là "Nữ hoàng của các món ăn nhẹ" vì độ mềm ngon có cưỡng đến nỗi siêu thực.

Nguồn ảnh: Melting in the Mouth

Ngoài những chiếc kem ốc quế thơm ngon, Melting in the Mouth còn phục vụ cà phê, đồ uống ngọt, bánh donut với nhiều hương vị như sữa dâu, kem chanh, đường vani và bánh choco crunch.

Nguồn ảnh: The Smart Local

Cửa hàng được trang trí bằng những bức tường bê tông hiện đại, quầy bar, và những câu trích dẫn vui nhộn và dễ thương. Cửa hàng được đón nhận đến mức có cả chi nhánh ở Kyoto và Nagano.

Totti Candy Factory: Kẹo bông cầu vồng

Nếu có dịp ghé qua Harajuku, đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá những chiếc kẹo bông đình đám của Totti Candy Factory khiến giới trẻ Tokyo cuồng nhiệt hâm mộ. Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cách người thợ chế biến ra những chiếc kẹo bông khổng lồ đầy màu sắc, sau đó ngắm nhìn và nhâm nhi chúng trong không gian đúng chất kawaii Harajuku.

Nguồn ảnh: Live Japan

Không chỉ trông rực rỡ và dễ thương, món ăn nổi tiếng này còn có hương vị tuyệt vời tương ứng với mỗi màu sắc, vị cam, chanh hay nho kết hợp vô cùng hoàn hảo. Bên cạnh những chiếc kẹo bông đầy màu sắc, những món đồ ngọt khác như bánh kem, kẹo, marshmallow của Totti Candy Factory cũng rất được ưa chuộng.

Nguồn ảnh: Live Japan

Sweet XO Good Grief: Bắp rang bơ đông lạnh

Nếu bạn chưa thử món bắp rang bơ đông lạnh, tốt hơn hết bạn nên cẩn thận vì có thể sẽ rất dễ dàng bị nghiện món ăn giòn, mát tuyệt vời này ở Sweet XO Good Grief. Đây được xem là một món ăn ngọt làm nên thương hiệu của cửa hàng này.

Nguồn ảnh: E Start

Nằm ngay trên phố Takeshita, thánh địa của kawaii của Tokyo, Sweet XO Good Grief phục vụ bỏng ngô đông lạnh với 30 hương vị độc đáo. Trong đó được ưa chuộng nhất phải kể đến "Frozen Mountain", một món tráng miệng đầy màu sắc và ngon miệng với kem vani và bỏng ngô caramel, phủ chocolate và sốt caramel tạo nên hương vị lôi cuốn hoàn hảo.

Nguồn ảnh: Live Japan

Anywhere Door: Ốc quế Doraemon

Anywhere Door Harajuku mở cửa vào tháng 1/2017 và nhanh chóng trở thành một điểm đến được giới trẻ Tokyo ưa chuộng. Tên của cửa hàng được lấy cảm hứng từ cánh cửa thần kỳ đưa đi muôn nơi của chú mèo máy lừng danh Doraemon, và đây cũng là nét kawaii độc đáo của nó.

Nguồn ảnh: Live Japan

Món đặc trưng của cửa hàng là "kem ốc quế". Ốc quế ở đây được phủ một lớp chocolate, bánh quy hay hạnh nhân và dùng làm cốc để đựng đồ uống như cà phê espresso, cappuccino, matcha latte hay kem mát lạnh. Tất cả tạo nên một sự kết hợp hương vị vô cùng tuyệt vời.

Nguồn ảnh: Live Japan

Đừng chỉ nhìn vào nền văn hóa kawaii tuyệt vời của Tokyo, hãy tận hưởng hương vị thực sự của nó. Cho dù bạn thích kẹo bông cầu vồng, bỏng ngô đông lạnh hay tất cả những món ăn tuyệt vời trên, đừng ngần ngại bước vào thế giới đồ ngọt dễ thương, đầy màu sắc hấp dẫn của Nhật Bản.

Minh Hằng

Theo Live Japan