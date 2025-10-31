Những công trình định hình vị thế điểm đến quốc tế của Vinhomes Green Paradise

Tổ hợp tiện ích mang tính biểu tượng

Nếu Australia có Sydney Opera House, Singapore có Marina Bay Sands, thì tới đây, thế giới sẽ biết đến Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.

Công trình rộng 7ha, do Gensler - tập đoàn thiết kế hàng đầu thế giới tư vấn kiến trúc, lấy cảm hứng từ chuyển động của sóng biển bao quanh Cần Giờ. Với 2 nhà hát, tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi, Blue Waves Theatre hứa hẹn sẽ là điểm đến hàng đầu của nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, cầu nối văn hóa Việt với tinh hoa nhân loại.

Blue Waves Theatre quy mô 7ha được ví như “Sydney Opera House” của Việt Nam (Ảnh: CĐT).

Blue Waves Theatre chỉ là một trong số hàng chục công trình biểu tượng giúp định hình vị thế điểm đến quốc tế của Vinhomes Green Paradise. Trong bộ sưu tập tiện ích tại siêu đô thị ESG++ còn phải kể tới tòa tháp 108 tầng - top 10 thế giới. Đây sẽ là “đại bản doanh” của các doanh nghiệp, tập đoàn toàn cầu kết nối dòng vốn, tri thức và công nghệ.

Công trình được vận hành theo tiêu chuẩn xanh - từ vật liệu tái chế, năng lượng đến xử lý rác thải tuần hoàn - biểu tượng cho hướng đi mới của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển bền vững.

Giữa nền xanh của rừng và biển, hai sân golf, mỗi sân18 hố do Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế, sẽ mở ra không gian thể thao - nghệ thuật, nơi mỗi cú swing là hành trình cảm xúc khó sao chép.

Ở trung tâm, Paradise Lagoon hơn 800ha sẽ đưa cư dân và du khách vào trải nghiệm nghỉ dưỡng 365 ngày/năm trong làn nước biển tự nhiên xanh mát. Tại đây, du khách có thể chèo kayak, đạp xe ven biển hồ, hay chỉ đơn giản là thả mình dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cảm nhận hơi thở đại dương ngay trước hiên nhà.

Cách đó không xa, quần thể vui chơi, giải trí 122 ha là “mạch nguồn cảm hứng” của đô thị. Các lễ hội âm nhạc, triển lãm nghệ thuật, sự kiện thể thao quốc tế sẽ diễn ra quanh năm, biến Cần Giờ thành “thủ phủ lễ hội mới” của Đông Nam Á.

Tổ hợp nghỉ dưỡng cung cấp 7.000 phòng nghỉ hiện đại thuộc chuỗi 20 thương hiệu khách sạn danh tiếng (Ảnh: CĐT).

Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao với hơn 7.000 phòng do 20 thương hiệu khách sạn quốc tế danh tiếng vận hành tạo nên chuỗi trải nghiệm lưu trú sang trọng, kết hợp giữa thiên nhiên và tiện nghi. Đây cũng là động lực tăng trưởng quan trọng trong chiến lược đón 40 triệu lượt khách/năm, đưa Cần Giờ vươn tầm thành điểm đến toàn cầu.

Song hành cùng đó là Vin New Horizon - đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp tiên phong tại Việt Nam. Không còn là thời gian sống lặng lẽ, cư dân nơi đây sẽ có hành trình rực rỡ, kết nối và sẻ chia, trong một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và giàu cảm xúc.

Bên cạnh là Bệnh viện Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ) - hệ thống y khoa hàng đầu thế giới, cùng chuỗi trường quốc tế và Vinschool liên cấp, bảo chứng cho một hệ sinh thái sống, học tập, chăm sóc sức khỏe trọn vẹn.

Đặc quyền tận hưởng chuẩn sống ESG++ đỉnh cao

Theo PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, phát triển đô thị tương lai không còn dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu chỗ ở mà là tổng hòa các giá trị bền vững gắn liền với chỉ số hạnh phúc của người dân. Hạnh phúc ở đây là được sống trong môi trường trong lành, khoẻ mạnh và an toàn.

Vinhomes Green Paradise được phát triển theo triết lý ESG++ là bước đi hiện thực hóa mong ước của người dân về một cuộc sống hạnh phúc - nơi giá trị môi trường và con người được đặt ở trung tâm của mọi kiến tạo.

Phía trước là biển xanh bao la, sau lưng là rừng ngập mặn 75.000ha được UNESCO công nhận. Nhờ đó, cư dân được hưởng bầu không khí trong lành, tinh khiết, trong khi vẫn tận hưởng trọn vẹn sự tiện nghi và các dịch vụ cao cấp.

Toàn bộ kiến trúc, vận hành và công nghệ trong dự án đều đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, từ vật liệu xây dựng tái chế, hệ thống năng lượng tái tạo cho đến quy trình quản lý thông minh ứng dụng AI, IoT, Big Data. Mỗi chuyển động của đô thị đều gắn với giá trị bền vững: giao thông xanh, hạ tầng thông minh, an ninh.

Sống tại Vinhomes Green Paradise, mỗi cư dân trở thành công dân ESG++ toàn cầu, không chỉ là những người hưởng thụ mà còn tham gia bảo tồn, tái tạo hệ sinh thái, đảm bảo sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và phát triển cộng đồng.

Vinhomes Green Paradise phát triển theo tiêu chuẩn ESG++, tạo giá trị xanh cho bất động sản (Ảnh: CĐT).

ESG là “giấy thông hành” để đô thị bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên mà giá trị tăng trưởng không còn chỉ đo bằng quy mô hạ tầng, mà phải được đo bằng khả năng thích ứng, tái tạo và bền vững.

Trên thế giới, các đô thị đạt chuẩn ESG không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn giúp giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững. Tại Việt Nam, Vinhomes Green Paradise tiên phong mở ra chương mới cho hành trình đô thị hóa xanh của Việt Nam, đưa Cần Giờ vươn tầm thiên đường xanh trên bản đồ thế giới.