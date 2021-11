Nhu cầu thay đổi nơi an cư để đầu tư cho thế hệ tương lai

Dân trí Với quan niệm dành điều kiện giáo dục tốt nhất cho con là đầu tư cho tương lai, nhiều gia đình trẻ ở Hà Nội lựa chọn an cư tại tòa GS1, phân khu The Miami - nằm trong "thành phố quốc tế" Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chuyển nhà gần trường tốt mang lại cơ hội phát triển cho con

Nhu cầu nhà ở cho các gia đình trẻ ở Việt Nam tăng khoảng 20%/năm ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM. Tuy nhiên, tiêu chí về nơi an cư của nhóm khách hàng này ngày càng khắt khe, nhất là các tiện ích dành cho trẻ nhỏ. Các khu đô thị có trường học ngay trong phạm vi dự án luôn nằm trong top đầu được lựa chọn. Dự án có mặt những thương hiệu giáo dục đã được kiểm định chất lượng quốc tế như Vinschool được khách hàng tin tưởng.

Học sinh Vinschool được trang bị kiến thức và kỹ năng để vững bước hội nhập.

"Thật tuyệt vời khi ở một dự án mà có đầy đủ cả trường mầm non và hệ thống trường liên cấp Vinschool" - chị Thu Quỳnh, một phụ huynh chia sẻ.

Sau một thời gian đi khắp các dự án ở thủ đô để tìm mua nhà, vợ chồng chị vừa quyết định dừng chân tại tòa tháp GS1 - The Miami thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City. "Tôi có 2 con nhỏ, một cháu năm nay lớp 3 còn một cháu đang ở tuổi mẫu giáo. Khoảng cách từ căn hộ đã lựa chọn tới cả 2 trường đều rất gần, các cháu có thể tung tăng đi bộ tới lớp hàng ngày. Điều đó xua tan đi nỗi lo an toàn khi đưa đón con, đồng thời cũng là trải nghiệm thú vị với các cháu", chị Thu Quỳnh chia sẻ.

Vinschool là hệ thống trường liên cấp với hơn 30.000 học sinh đang theo học trên khắp cả nước. Tại đây, các giáo viên được đào tạo theo chương trình sư phạm của Hoa Kỳ, các môn học theo chuẩn của chương trình phổ thông quốc tế Cambridge. Hơn thế, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn tham gia nhiều hoạt động trang bị kỹ năng sống, khơi gợi tư duy và tinh thần chủ động - những giá trị cốt lõi để hội nhập toàn cầu.

Ngoài chương trình học tiên phong lộ trình đổi mới, các tiêu chí về trang thiết bị, cơ sở vật chất trường học của Vinschool cũng chinh phục được các phụ huynh như chị Quỳnh. Đó là hệ thống phòng học thông minh được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, phòng thí nghiệm thường xuyên được sử dụng để thực hành, các nhà thi đấu đa năng, khu thể thao ngoài trời được đặt ngay trong trường để rèn luyện thể chất. Cùng với đó là nhiều câu lạc bộ giúp sớm phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho các chủ nhân tương lai về năng khiếu nghệ thuật, thể thao.

Môi trường sống đẳng cấp để trở thành công dân toàn cầu

Điểm đặc biệt ở đại đô thị Vinhomes Smart City là chính môi trường sống cũng mang giá trị giáo dục với trẻ nhỏ. Khuôn viên trường học Vinschool có diện tích lớn dành cho cây và hoa, đặt trong không gian xanh của toàn bộ dự án, nổi bật là bộ ba công viên liên hoàn rộng 16 ha trải dài hơn 3 km, gồm Central Park, Sportia Park và Zen Park.

Trong khi đó, nội khu tòa GS1 The Miami được tạo dựng không khác gì xứ sở nhiệt đới, với bể bơi ngoài trời Tropical Palm rộng 1.000 m2 soi bóng những hàng dừa, hàng chà là đậm chất Mỹ cùng với những thảm cỏ trải dài. Điều này mang tới cho các cư dân nhí tình yêu và ý thức sống tôn trọng môi trường thiên nhiên.

Không gian sống ngập màu xanh ở Vinhomes Smart City mang tới bài học về tình yêu thiên nhiên cho trẻ nhỏ trong mỗi ngày an cư.

Nhìn từ góc độ y tế, không gian xanh cũng có lợi cho sự phát triển thể lực và dưỡng chất với trẻ em. Công bố trên tạp chí Nhãn khoa ở Orlando, Florida (Mỹ) khẳng định, cứ thêm một giờ đồng hồ ngoài trời mỗi tuần, nguy cơ cận thị được giảm tới 2%. Còn theo các nhà nghiên cứu ở Đan Mạch, với khảo sát gần 1 triệu cư dân sinh từ năm 1985 - 2003 thì trẻ lớn lên gần các không gian xanh như công viên và rừng, đã giảm nguy cơ phát triển16 chứng rối loạn tâm thần khi trưởng thành.

Ở GS1 The Miami, trong số 25 tiện ích được thiết kế, cư dân nhí được đặc quyền sử dụng sân chơi Kid Galaxy chủ đề phi hành gia giúp khơi gợi trí tưởng tượng và đam mê khám phá.

Hệ thống các sân tập thể thao nối tiếp nhau, đa dạng các bộ môn từ bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá cùng sân thể dục ngoài trời kích thích nhịp sống xanh, ưa vận động, đồng thời giúp trẻ nhỏ khám phá năng lực bản thân. Những ngày cuối tuần, vườn nướng BBQ sẽ trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các gia đình quây quần bên nhau, để con cái hiểu rõ hơn về giá trị của sum vầy.

Ở tòa căn hộ GS1 The Miami trong lòng đô thị quốc tế Vinhomes Smart City, cư dân nhí được dành riêng nhiều khoảng không gian kích thích trí tưởng tượng và đam mê khám phá.

Chuyển cư tới đại đô thị quốc tế Vinhomes Smart City, cư dân nhí cũng có cơ hội hội nhập tốt hơn vì sống trong một cộng đồng đa sắc tộc. Thống kê sơ bộ của chủ đầu tư, nơi đây đã quy tụ được cộng đồng cư dân từ hơn 20 quốc gia/vùng lãnh thổ và đang ngày càng lớn mạnh. Điểm nhấn tạo nên sức hút với họ là cuộc sống "tất cả trong một" không thua kém bất kỳ thành phố hiện đại nào trên thế giới, với hệ sinh thái dịch vụ gồm các thương hiệu hàng đầu trong hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup.

"Không thể tìm thấy ở nơi nào khác môi trường sống và học tập tốt cho con cái như ở dự án này. Cả nhà tôi đang rất háo hức chờ đợi ngày an cư tại GS1 The Miami để các cháu có thể sớm bắt đầu hành trình mới đầy hy vọng", chị Thu Quỳnh bộc bạch. Niềm tin vào cuộc sống có thể tạo dựng các giá trị cho tương lai của các gia đình trẻ sẽ là nhân tố giúp các sản phẩm như căn hộ GS1 The Miami tiếp tục là tâm điểm được săn đón trên thị trường bất động sản.

Trường Thịnh