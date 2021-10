Nhu cầu sở hữu căn hộ hạng sang gia tăng tại Việt Nam

Dân trí Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và tốc độ gia tăng của lượng người giàu và siêu giàu tại Việt Nam, nhu cầu sở hữu căn hộ hạng sang cũng tăng theo nhanh chóng.

Nhà giàu Việt và gu chọn căn hộ hạng sang

Việt Nam được coi là "ngôi sao sáng" về phát triển kinh tế, một trong những quốc gia có chỉ số tăng trưởng cao nhất khu vực và trên thế giới. Minh chứng là trước thời điểm xảy ra đại dịch, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8%/năm trong giai đoạn 2016-2019.

Đời sống của người dân vì vậy cũng được nâng cao, với GDP bình quân đầu người tăng 2,7 lần trong giai đoạn 2002-2018 và đạt trên 2.700 USD vào năm 2019. Theo dữ liệu Wealth Report của công ty tư vấn Knight Frank, năm 2020 Việt Nam đã có 19.419 triệu phú USD, là những cá nhân có tổng tài sản từ một triệu USD trở lên.

Xét về số lượng triệu phú, hiện Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á, sau các nước Singapore, Indonesia và Thái Lan. Tuy bị sụt giảm nhẹ trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng theo dự báo của Knight Frank, giới siêu giàu tại Việt Nam vẫn sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới trong 5 năm tới.

Sự gia tăng này tất yếu dẫn tới sự thay đổi trong nhu cầu chi tiêu, hưởng thụ và lựa chọn phong cách sống. Bởi vậy, những bất động sản cao cấp và hạng sang hiện diện ngày một nhiều để đáp ứng mong muốn của giới nhà giàu về cuộc sống đẳng cấp và tiện nghi trong quần thể all-in-one, có cộng đồng dân cư văn minh và được quản lý chuyên nghiệp bởi đơn vị vận hành quốc tế.

Căn hộ hạng sang có tỷ trọng ngày càng cao tại Việt Nam (Ảnh: Cen Land).

Bên cạnh đó, theo thống kê từ Hiệp hội Bất động sản TPHCM, đã có khoảng 16.000 người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam trong 5 năm qua, trong đó đa phần sở hữu căn hộ thuộc phân khúc cao cấp trở lên. Cùng với các chính sách, thủ tục ngày càng được đơn giản hóa, số lượng người nước ngoài mua nhà được dự đoán sẽ còn gia tăng mạnh trong thời gian tới.

Những điều này cho thấy triển vọng tươi sáng của thị trường căn hộ hạng sang tại Việt Nam, với nguồn cầu lớn từ khách hàng trong và ngoài nước. Căn hộ hạng sang sẽ ngày càng phổ biến trong "bộ sưu tập" tài sản của các doanh nhân, những người thành đạt hay các nhà đầu tư sành sỏi.

Lựa chọn căn hộ hạng sang tại BMG Hà Nội

Gần đây, một khu căn hộ hạng sang mới ra mắt, cũng là dự án bất động sản nhà ở đầu tiên được quản lý bởi thương hiệu Best Western (Mỹ) đang thu hút nhà đầu tư tại thủ đô.

Với hơn 100 năm kinh nghiệm, Best Western ghi dấu chất lượng và đẳng cấp quản lý - vận hành tại hơn 4.200 khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên thế giới. Khi quyết định hợp tác với một dự án căn hộ tại Việt Nam, đơn vị này đã nghiên cứu kỹ lưỡng và chỉ lựa chọn đối tác có tiềm lực vững mạnh, đáp ứng được những quy chuẩn nghiêm ngặt mà thương hiệu đề ra.

Bởi thế, việc căn hộ được quản lý bởi Best Western xuất hiện tại BMG Hà Nội đã gây chú ý trên thị trường bất động sản hạng sang hiện nay. Ở nơi kề sông - cận phố, tọa lạc tại trung tâm quận Long Biên, dự án được định vị "đắc địa về vị trí - đẳng cấp về tiện nghi". BMG Hà Nội ghi điểm bởi quy trình từ thiết kế đến thi công đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

"Cư dân có thể an tâm sống khỏe mạnh, an toàn với hệ thống khí - điện - nước tuân thủ quy chuẩn của Best Western toàn cầu", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Mỗi căn hộ BMG Hà Nội đều được chăm chút tỉ mỉ từ kiến trúc, cách bài trí không gian đến nội thất sang trọng để tạo nên không gian sống tinh tế. Cùng với đó, khu căn hộ còn sở hữu chuỗi tiện ích sang trọng như meeting lounge, sky pool, phòng golf 3D, cigar lounge, đỗ xe định danh...

Phối cảnh meeting lounge tại BMG Hà Nội (Ảnh: Cen Land).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, khu căn hộ còn sở hữu các dịch vụ đẳng cấp, lần đầu tiên xuất hiện tại thủ đô như house keeping, thư ký riêng…Nhờ vậy, căn hộ BMG Hà Nội hứa hẹn mang đến không gian sống như kỳ nghỉ dưỡng tại gia, riêng tư, thư thái dành cho chủ nhân.

