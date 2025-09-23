Nhu cầu đầu tư và an cư cao cấp tại Hải Phòng

Nhu cầu về hệ sinh thái an cư cao cấp, bao gồm chất lượng không gian, tiện ích nội khu đầy đủ và khả năng kết nối đa chiều của nhóm chuyên gia tại Hải Phòng tăng cao (Ảnh: N.H.O).

Dòng vốn đầu tư kiến tạo nhu cầu mới

Động lực kiến tạo nên tầng lớp cư dân mới đến từ hai nguồn lực cốt lõi: sức mạnh kinh tế nội tại và dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê TP Hải Phòng, tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt 131.253 tỷ đồng, tăng tới 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Dòng vốn đầu tư công cũng được đầu tư mạnh mẽ với 17.782 tỷ đồng, tăng 34,8%, cho thấy quyết tâm trong việc nâng cấp hạ tầng.

Hải Phòng đầu tư 1.500 tỷ đồng để có tuyến phố đi bộ cho người dân đất Cảng (Ảnh: Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng).

Trong 8 tháng, tổng vốn FDI thu hút ước đạt 1,92 tỷ USD, nâng tổng vốn FDI còn hiệu lực trên địa bàn lên con số khổng lồ 50,11 tỷ USD. Có tới 93,44% dòng vốn này tập trung vào các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Dòng vốn khổng lồ không chỉ tạo ra các nhà máy, bến cảng, mà còn tạo ra hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao. Con số này được chứng thực qua số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp 8 tháng đầu năm, tăng 5,47% so với cùng kỳ.

Sự xuất hiện của cộng đồng chuyên gia quốc tế và tầng lớp trí thức có thu nhập cao tạo ra thay đổi cơ bản về nhu cầu nhà ở - một nơi riêng tư, tiện ích và phong cách.

“Đây là khoảng trống của thị trường. Nguồn cung nhà ở tại Hải Phòng, dù dồi dào, nhưng phần lớn không được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu chuyên biệt. Một nhu cầu cấp thiết về các dự án căn hộ cao cấp, được quy hoạch bài bản và quản lý chuyên nghiệp đã hình thành và đang phát triển mạnh tại Hải Phòng”, ông Jeong Cheol - thành viên ban giám đốc công ty N.H.O - Đơn vị đang phát triển khu căn hộ cao cấp Gem Park tại Hải Phòng chia sẻ.

Chiến lược phát triển lâu dài, bền vững

Sức hút của Hải Phòng không chỉ đến từ nội tại, mà còn từ vai trò chiến lược ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Quy hoạch phát triển Hải Phòng đến năm 2050 với mục tiêu trở thành trung tâm cảng biển lớn trong khu vực và trên thế giới là bảo chứng cho sự tăng trưởng bền vững.

Vai trò này sắp được "chắp thêm cánh" khi Thủ tướng mới đây đã đôn đốc việc khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12/2025. Tuyến đường sắt hứa hẹn sẽ tạo thành một hành lang vận tải liên vận quốc tế, giúp hàng hóa lưu thông liền mạch, củng cố vị thế trung tâm logistics của Hải Phòng.

Hướng triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua 6 tỉnh, thành (Ảnh: Ban quản lý dự án đường sắt).

Sự phát triển nhanh của hoạt động cảng biển, với sản lượng hàng hóa thông quan cảng 8 tháng đầu năm đạt 120,1 triệu tấn, tăng 12,25% so với cùng kỳ. Một thành phố kết nối toàn cầu sẽ là nơi hội tụ của những công dân toàn cầu.

Lời giải “đo ni đóng giày” cho nhu cầu mới

Giữa bối cảnh thị trường đang chuyển mình, sự xuất hiện của những khu căn hộ cao cấp theo nhận định của đại diện N.H.O, Gem Park, không phải là một sự bổ sung đơn thuần, mà là một lời giải đáp chiến lược, được "đo ni đóng giày" để phục vụ tệp khách hàng cao cấp tại Hải Phòng.

Gem Park tọa lạc tại điểm giao thoa chiến lược, dự án chỉ cách trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và trung tâm cũ sầm uất khoảng 15 phút di chuyển. Đây là khoảng cách lý tưởng, giúp các chuyên gia dễ dàng kết nối đến nơi làm việc tại các khu công nghiệp lớn, đồng thời vẫn có thể hòa mình vào nhịp sống văn hóa, giải trí sôi động của thành phố mà không mất quá nhiều thời gian.

Gem Park đồng thời kiến tạo tiêu chuẩn quốc tế. Vượt trên một căn hộ đơn thuần, dự án mang đến một hệ sinh thái tiện ích chuẩn resort, với tổng diện tích lên tới 15.000m² dành cho không gian trong nhà và ngoài trời. Nổi bật là hồ bơi điện phân muối rộng tới 500m², phòng xông hơi - jacuzzi, phòng gym-yoga hiện đại và đặc biệt là công viên nội khu rộng lớn 10.000m². Tất cả được thiết kế không chỉ để ở, mà để sống và tái tạo năng lượng.

Được phát triển bởi chủ đầu tư quốc tế N.H.O đến từ Hàn Quốc, Gem Park có sự thấu hiểu về nhu cầu và lối sống của cộng đồng chuyên gia Hàn Quốc - một trong những cộng đồng chuyên gia lớn nhất tại Hải Phòng.

Gem Park dành đến 15.000m2 cho tiện ích trong nhà và ngoài trời, đáp ứng nhu cầu của giới chuyên gia về một cộng đồng tinh hoa, văn minh và đầy đủ tiện nghi với tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: N.H.O).

Dự án căn hộ Gem Park được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Hàn Quốc với 1,5ha dành cho tiện ích trong nhà và ngoài trời. Chủ đầu tư là công ty N.H.O (Hàn Quốc) đã có mặt tại Việt Nam hơn 12 năm qua với hơn 30.000 đơn vị nhà ở trải khắp từ Bắc - Trung – Nam đã và đang trong tiến trình giới thiệu đến thị trường.

Địa chỉ: Khu đô thị mới 2A, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Website: gempark.vn