Nhu cầu an cư ở đô thị xanh

Dân trí Thay vì sống trong không gian chật hẹp, dù gần vùng lõi trung tâm, nhiều người ở TPHCM có xu hướng dịch chuyển về những đô thị xanh, bám sát mạng lưới giao thông công cộng.

Đô thị TOD - mô hình kích hoạt làn sóng dịch chuyển

Ghi nhận từ các môi giới cho thấy, người dân ở trong ngôi nhà chật chội thời gian dài, bất tiện, ít khoảng không để "thở" đã tìm kiếm không gian sống chất lượng hơn. Sự thay đổi xu hướng còn được thúc đẩy bởi tình trạng kẹt xe, ô nhiễm và tác hại của khói bụi đang ngày càng nghiêm trọng hơn ở đô thị. Họ chấp nhận đi xa hơn một chút nhưng đổi lại sẽ được hưởng môi trường sống chất lượng. Khi giao thông công cộng và ô tô cá nhân ngày càng chiếm ưu thế, khoảng cách sẽ không còn là vấn đề quá lớn.

Nhận thấy xu hướng này, các nhà phát triển bất động sản nhanh chóng kiến tạo những mô hình đô thị theo kinh nghiệm quốc tế để đón đầu sự thăng hạng của hạ tầng và hệ thống giao thông công cộng. Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore… đã phát triển thành công các đô thị gắn chặt với hệ thống giao thông công cộng (chủ yếu là metro, tàu cao tốc), còn gọi là đô thị TOD, góp phần hạn chế ùn tắc, bảo vệ môi trường và nâng tầm chất lượng sống của người dân.

Phối cảnh Vinhomes Grand Park.

Tại Việt Nam, đô thị TOD đã bắt đầu hình thành khi các tuyến metro được quy hoạch và xây dựng. Tại phía Nam TPHCM có Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Vinhomes còn biến các đại đô thị thành thành phố nghỉ dưỡng, nơi các tiện ích được tổ chức đầy đủ, mang tới cuộc sống chất lượng khác biệt cho cư dân.

Không gian về đêm đầy sắc màu ở Vinhomes Grand Park.

"Mô hình đại đô thị nghỉ dưỡng như kiểu Vinhomes Grand Park vừa đúng chỗ vừa đúng thời điểm", ông Trần Hoàng, lãnh đạo một sàn giao dịch tại TP Thủ Đức nói.

Vị này lý giải, những hạng mục như bãi cát dài gần 1 km, đại công viên lên tới 36 ha, công viên Ánh sáng khổng lồ cùng chuỗi các công viên chủ đề… được đầu tư bài bản. Bên cạnh đó, dự án này nằm cạnh sông Đồng Nai, hệ thống kênh rạch, sông nước bao quanh cũng góp phần tạo nên chất sống nghỉ dưỡng hiếm có giữa lòng thành phố sôi động.

Ngoài ra, ông Hoàng cũng cho rằng, mô hình đại đô thị all-in-one với một hệ sinh thái đầy đủ từ trường học Vinschool, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, mua sắm - vui chơi - giải trí Vincom, tòa nhà văn phòng ngay nội khu… giúp cư dân chỉ việc dọn tới ở, hưởng thụ, sinh hoạt, làm việc mà không cần phải đi đâu xa.

The Origami - Ngôi nhà xanh giữa "thiên đường nghỉ dưỡng"

Ngay từ khi ra mắt, The Origami gây chú ý với sản phẩm cao tầng độc đáo được hình thành bởi sự hợp tác của 2 "ông lớn" bất động sản Việt Nam và Nhật Bản là Vinhomes và Mitsubishi. Uy tín và tiềm lực của 2 thương hiệu hàng đầu là bảo chứng cho không gian sống đẳng cấp, đậm phong cách an nhiên, tĩnh tại xứ Phù Tang để mỗi ngày trôi qua đều giống như một kỳ "nghỉ dưỡng tại gia".

Thiên nhiên bao phủ không gian sống ở The Origami.

Theo đuổi lối kiến trúc Nhật Bản, The Origami đề cao sự tinh gọn, tối giản nhưng vẫn đầy đủ mọi không gian sinh hoạt, thuận tiện gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Điểm nhấn chính là các mặt thoáng phía ngoài căn hộ, mang ánh sáng tự nhiên và đón không khí trong lành vào không gian sống.

Nhằm đem tới cho cư dân những "ngôi nhà xanh" đúng nghĩa, mỗi căn hộ tại The Origami đều được thiết kế để sở hữu tầm nhìn khoáng đạt. Ở đó, cư dân có thể tự do hưởng thụ vườn Nhật đẳng cấp, thư thái ngay trước mặt hay đón trọn không khí sông rạch mát mẻ, thoáng đãng từ trên cao.

Vườn Nhật tại The Origami.

Đặt tại trung tâm dự án, vườn Nhật The Origami mang tinh thần Nhật Bản thuần khiết, là nơi để cư dân trải nghiệm không gian sống cân bằng, tĩnh tại. Lấy cảm hứng từ kiến trúc sân vườn trứ danh xứ Phù Tang, khu vườn là công trình kiến trúc được bài trí tỉ mỉ, độc đáo với hồ cá Koi, cây bonsai, vườn tùng La Hán, đèn lồng rực rỡ… dẫn lối cư dân bước vào cuộc sống thư giãn, an yên và thanh bình, giúp cư dân khơi dậy nguồn năng lượng hứng khởi sau những phiền muộn cuộc sống thị thành.

Cư dân hòa mình vào thiên nhiên ở Vinhomes Grand Park mọi lúc mọi nơi.

Ngoài ra, hàng loạt tiện ích hiện đại giúp cân bằng thể chất như: công viên gym ngoài trời, khu phức hợp thể thao, sân chơi liên hoàn cho trẻ, hệ thống hồ bơi chuẩn resort... góp phần mang đến cho các cư dân The Origami một cuộc sống năng động, lành mạnh và an toàn.

Nằm trong lòng Vinhomes Grand Park, cư dân The Origami còn được hưởng những đặc quyền sống nghỉ dưỡng và kết nối thuận tiện từ đại đô thị "all in one" - mô hình TOD hiếm hoi trên thị trường TPHCM hiện nay. Với tâm và tầm của chủ đầu tư, "ngôi nhà xanh" tại The Origami hứa hẹn trở thành nơi an cư hoàn hảo cho cư dân tương lai.

Trường Thịnh