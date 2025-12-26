Nhiều khách hàng chốt nhà sớm tại MT Eastmark City để đón Tết

Không khí nhộn nhịp tại sự kiện mở bán MT Eastmark City, nhiều khách hàng chốt nhà sớm để đón Tết (Ảnh: CĐT).

Nhà hoàn thiện - sổ trao tay trở thành lợi thế quyết định

Đón Tết trong ngôi nhà mới được xem là khởi đầu năm mới thuận lợi. Tâm lý này khiến các dự án đã hoàn thiện trở thành lựa chọn ưu tiên giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, số lượng dự án đáp ứng đồng thời các tiêu chí nhà thật - pháp lý minh bạch - sẵn sàng bàn giao hiện không nhiều, và MT Eastmark City là một trong số hiếm hoi đó.

Tọa lạc tại vị trí ba mặt tiền đường Vành đai 3 - Lò Lu - Trường Lưu, MT Eastmark City hưởng lợi từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc hoàn thiện. Dự kiến từ năm 2026, các tuyến Vành đai 3, Lò Lu mở rộng, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cùng các nút giao chiến lược sẽ dần đi vào vận hành.

Việc triển khai các tuyến đường kết nối sân bay quốc tế Long Thành từ khu Đông đang tạo lực đẩy giá trị bất động sản (BĐS) khu vực.

MT Eastmark City hưởng lợi từ hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm sắp về đích (Ảnh: CĐT).

Khác với những dự án vẫn còn chờ phê duyệt hoặc đang hối hả thi công, MT Eastmark City không đón sóng hạ tầng trên giấy, mà ghi điểm nhờ giá trị hiện hữu. Tổng thể dự án rộng 15ha, riêng phân khu cao tầng Eastmark 1 rộng hơn 23.000m² với 5 tòa tháp đã hoàn thiện đồng bộ. Hệ tiện ích nội khu như công viên ven sông 4.500m², hồ bơi phong cách resort, không gian sinh hoạt cộng đồng… đã đi vào vận hành.

Với người mua ở thực, MT Eastmark City mang đến đa dạng loại hình căn hộ gồm 1PN+1, 2PN, 3PN, duplex, phù hợp nhu cầu từ người độc thân, vợ chồng trẻ đến gia đình đa thế hệ. Toàn bộ căn hộ đều được thiết kế tinh tế, bàn giao nội thất cơ bản từ những thương hiệu cao cấp như Hansgrohe, Duravit, Ferroli; riêng tháp D được nâng cấp với thiết bị từ Hafele, Ao Smith và FPT Smart Home 4.0.

Trong khi đó, dòng sản phẩm thương mại - dịch vụ (shop) và văn phòng (office) lại thu hút giới đầu tư nhờ vị trí đón đầu dòng chảy giao thương đang dịch chuyển về khu Đông. Cơ cấu diện tích linh hoạt, dễ dàng khai thác đa dạng mô hình kinh doanh như ẩm thực, bán lẻ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe - làm đẹp… đến văn phòng làm việc. Với cộng đồng cư dân hiện hữu hơn 3.000 người và quy mô dân số dự kiến khoảng 6.000 người khi toàn khu hoàn thiện, các sản phẩm được đánh giá cao về khả năng tạo dòng tiền.

Chủ đầu tư cho biết, MT Eastmark City sở hữu lợi thế pháp lý hiếm có khi người mua có thể nhận sổ hồng sau 2-3 tuần kể từ khi bàn giao. Được phát triển bởi Điền Phúc Thành và điều phối kinh doanh bởi Gamuda Land, sự kết hợp giữa uy tín nội địa và tiêu chuẩn quốc tế mang đến bảo chứng về chất lượng, tiến độ và pháp lý.

MT Eastmark City là nguồn cung căn hộ hoàn thiện hiếm hoi trên thị trường sơ cấp hiện nay (Ảnh: CĐT).

Giỏ hàng ngày càng thu hẹp trước thềm chu kỳ tăng giá mới

Theo CBRE, giá bán sơ cấp căn hộ tại TPHCM quý IV/2025 đạt trung bình khoảng 90 triệu đồng/m², tăng 5% theo quý và 21% so với cùng kỳ. Dự báo năm 2026, thị trường bước vào chu kỳ mới, nguồn cung có thể tăng 20-30%, giá bán được nhận định sẽ tăng khoảng 10%.

Trong bối cảnh đó, việc MT Eastmark City ra mắt với mức giá chỉ từ 50 triệu đồng/m² được xem là hiện tượng hiếm hoi. Bên cạnh đó, sản phẩm office có giá từ 40 triệu đồng/m² và shop từ 68 triệu đồng/m², tạo độ vênh đáng kể so với mặt bằng chung, mở rộng biên độ tăng trưởng.

MT Eastmart City mang đến các giải pháp tài chính thiết thực giúp khách hàng an tâm mua nhà đón Tết (Ảnh: CĐT).

Để hỗ trợ khách hàng sớm hiện thực hóa kế hoạch mua nhà đón Tết, chủ đầu tư triển khai chính sách bán hàng linh hoạt với năm phương thức thanh toán phù hợp các nhóm khách hàng khác nhau cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Người mua có tiềm lực tài chính mạnh có thể lựa chọn thanh toán nhanh để hưởng chiết khấu trực tiếp và sớm nhận nhà.

Trong khi đó, các phương án thanh toán giãn tiến độ, chia nhỏ dòng tiền hay hỗ trợ lãi suất 7%/năm cho 60% giá trị hợp đồng mua bán và ân hạn gốc trong 18 tháng giúp giảm áp lực tài chính cho nhóm khách hàng trẻ và người mua ở thực trong bối cảnh lãi suất có xu hướng nhích lên.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn miễn phí quản lý 1 năm áp dụng cho toàn bộ các loại hình sản phẩm. Ngoài ra, chủ sở hữu những căn shop lại còn được cung cấp thêm chương trình hỗ trợ vận hành cho thuê. Theo đánh giá của các đại lý phân phối, đây là một trong những chính sách mang tính cạnh tranh bậc nhất thị trường hiện nay.

Khi thị trường đang bước vào giai đoạn nước rút trước chu kỳ tăng giá mới, quỹ sản phẩm cuối cùng của MT Eastmark City hội tụ các yếu tố nhà hoàn thiện, pháp lý, giá còn mềm đang hút người mua.

Trong bối cảnh mặt bằng giá khu Đông đã ở mức cao và còn dư địa tăng khi hạ tầng hoàn thiện, quyết định xuống tiền ở thời điểm này không chỉ để kịp đón Tết trong tổ ấm mới, mà còn là bước đầu tư chiến lược.