Nhận diện cơ hội đón sóng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Long Hải

Triển vọng từ sáp nhập và hạ tầng

Việc sáp nhập Long Hải vào TPHCM không chỉ là điều chỉnh hành chính, mà còn là cú hích mang tính lịch sử. Với vai trò siêu đô thị hàng đầu châu Á, TPHCM được trao cơ chế đặc thù, ưu tiên đầu tư công và hút mạnh dòng vốn ngoại, qua đó tạo lợi thế vượt trội cho những vùng đất mới gia nhập.

Long Hải là vùng biển còn nhiều nét nguyên sơ, chỉ cách trung tâm TPHCM 90 phút di chuyển (Ảnh: Phan An).

Là điểm du lịch lâu đời, sở hữu bãi biển nguyên sơ cùng nhiều danh thắng như Dinh Cô, di tích Minh Đạm, Long Hải nay hưởng lợi thế khi trở thành một phần của đô thị 14 triệu dân.

Địa phương này không chỉ thụ hưởng cơ chế quản lý, quy hoạch, hạ tầng và logistics đồng bộ, mà còn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản, nghỉ dưỡng và dịch vụ quốc tế.

Từ một điểm du lịch biển truyền thống, Long Hải đang được định vị như cửa ngõ hướng biển, bổ sung mắt xích còn thiếu để hình thành trung tâm kinh tế biển quốc tế của TPHCM.

Song song với cơ chế mới, Long Hải còn đón cú hích hạ tầng hàng chục tỷ USD. Chỉ trong năm 2026, sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ đồng loạt vận hành, rút ngắn 30-50% thời gian di chuyển từ TPHCM và Tây Nam Bộ.

Nhờ kết nối này, Long Hải vừa thuận lợi đón khách quốc tế, vừa tiếp cận cảng Cái Mép - Thị Vải để khai thác dòng chuyên gia và vốn ngoại.

Sự cộng hưởng giữa sáp nhập và hạ tầng tạo nên lợi thế để Long Hải bứt phá: từ du lịch nội địa sang quốc tế, từ bình dân lên cao cấp, từ lưu trú ngắn ngày thành trải nghiệm dài hạn.

Với lợi thế chỉ cách trung tâm TPHCM hơn một giờ di chuyển, Long Hải đang sở hữu nhiều yếu tố để trở thành “hub” (trung tâm) nghỉ dưỡng mới, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho mô hình second home (ngôi nhà thứ hai) của giới thượng lưu.

Thiếu dịch vụ du lịch và cơ hội cho người “tiên phong”

So với các đô thị du lịch phát triển, nơi hệ sinh thái resort - khách sạn - mua sắm - giải trí tạo thành chuỗi dịch vụ “không ngủ”, Long Hải vẫn dừng lại ở buổi “bình minh”.

Hiện Long Hải chưa nhiều resort hay căn hộ cao cấp tiêu chuẩn 4-5 sao, nguồn cung lưu trú chủ yếu là khách sạn bình dân hoặc nhà nghỉ nhỏ lẻ. Hoạt động du lịch phần lớn tự phát, thiếu quy hoạch đồng bộ, trung tâm thương mại hay shophouse cao cấp hạn chế.

Hệ quả là Long Hải hiện chưa thu hút được nhóm du khách cao cấp, thường chỉ lưu trú ngắn ngày hoặc đi về trong ngày, dẫn đến nguồn lực chưa được khai thác tối đa và chưa đủ sức hấp dẫn khách quốc tế.

Trong khi đó, với khí hậu trong lành và cảnh quan biển - núi hài hòa, Long Hải đang định vị mình trở thành đô thị du lịch sinh thái chất lượng cao.

Charm Resort Long Hải là một trong những resort quy mô và cao cấp nhất tại địa phương.

Giữa bối cảnh này, Charm Resort Long Hải nổi lên như dự án tiên phong, sở hữu địa thế tựa núi, hướng thủy hiếm có. Phía trước dự án là 300m mặt tiền biển riêng tư, phía sau tiếp giáp đại lộ Võ Thị Sáu đã mở rộng và kết nối thẳng ra quảng trường biển, phố đi bộ và chợ đêm địa phương.

Vị trí này còn được ôm trọn bởi núi Minh Đạm và chỉ vài bước chân đến Dinh Cô - những biểu tượng du lịch hấp dẫn. Cũng vì là trung điểm trên cung đường tỷ đô Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm, từ đây du khách dễ dàng hưởng trọn hệ sinh thái du lịch trên tuyến đường này trong 15-30 phút.

Từ địa thế độc bản đó, Charm Resort Long Hải phát triển mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng gồm căn hộ biển, biệt thự, shophouse cùng 25 tiện ích 5 sao, vận hành bởi Vienna House by Wyndham.

Chuỗi shophouse gắn liền phố đi bộ và chợ đêm hình thành trục dịch vụ sầm uất, trong khi quảng trường dự kiến trở thành trung tâm lễ hội, vui chơi sôi động.

Hệ sinh thái 5 sao này không chỉ thu hút khách trung thượng lưu và quốc tế, mà còn mở ra kênh khai thác MICE, khách đoàn và tour công ty - những nhóm khách vốn mang lại sự ổn định và tỷ suất cao nhưng Long Hải chưa từng khai thác tốt do thiếu dịch vụ xứng tầm.

Đại diện đơn vị vận hành kiểm tra chất lượng bàn giao, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành vào đầu năm 2026.

Lợi thế tiên phong càng được củng cố khi dự kiến tháng 2/2026 resort sẽ đi vào vận hành, khách hàng có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa khai thác lợi nhuận ngay trong bối cảnh Long Hải gần như “trống” nguồn cung cao cấp.

Chủ đầu tư dự kiến mở giỏ hàng ưu đãi đặc biệt