Nhà phố Van Phuc City: Tài sản giới hạn dành cho giới tinh hoa

Nhà phố thương mại tại Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Nhà phố ven sông - món tài sản có giới hạn

Đi dọc những khu vực trung tâm TPHCM, không khó để nhận ra nhà phố vị trí ven sông đang dần trở thành một tài sản hiếm. Những quỹ đất thấp tầng còn sót lại được thay thế bằng các tổ hợp căn hộ cao tầng để đáp ứng tốc độ phát triển đô thị và áp lực dân số ngày càng gia tăng. Điều đó cũng đồng nghĩa, những không gian sống có sân vườn, gara và sự riêng tư đang ngày một ít đi.

Trong bối cảnh ấy, nhà phố ven sông không còn là loại hình bất động sản phổ biến như trước đây mà đang dần trở thành một tài sản khan hiếm khi quỹ đất ven sông, quy mô lớn đang ngày càng thu hẹp.

Vì vậy, những đại đô thị còn sở hữu quỹ nhà phố quy mô lớn, đồng bộ và bài bản như Van Phuc City đang dần trở thành hàng giới hạn trên thị trường. Với quy mô 198ha cùng lợi thế ba mặt giáp sông Sài Gòn, Van Phuc City là một trong số ít quỹ đất ven sông còn sót lại được quy hoạch hiện đại, sang trọng và không gian sống trong lành.

Các sản phẩm nằm tại các trục đường lớn, nhiều cây xanh (Ảnh: CĐT).

Khi tầng lớp trung lưu và giới doanh nhân thành đạt tại Việt Nam ngày càng tăng, họ không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà còn tìm kiếm một không gian sống trọn vẹn cho riêng mình: một căn nhà có sân vườn, gara riêng, có tiện ích đầy đủ nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư và mang lại cảm giác thư thái.

Đó là lý do ngày càng nhiều người đặt câu hỏi: Liệu bỏ ra hàng chục tỷ cho một căn hộ cao tầng có còn là lựa chọn tối ưu khi cùng mức tài chính ấy có thể sở hữu một căn nhà phố hoàn chỉnh trong một đại đô thị quy hoạch bài bản?

Càng giới hạn càng giá trị

Nhiều người khi mua nhà phố thường bắt đầu bằng phép tính về giá bán và diện tích. Nhưng với bất động sản hạng sang, giá trị không nằm ở số mét vuông.

Một căn nhà phố 5x20m ở khu dân cư thông thường có thể rẻ hơn đáng kể so với nhà phố tại Van Phuc City. Nhưng khác biệt chỉ xuất hiện khi bắt đầu đầu sống ở đó.

Ở nhiều khu dân cư hiện nay, mở cửa ra là tiếng xe cộ, là những con đường chật hẹp, dây điện chằng chịt, hàng quán san sát và bầu không khí đặc quánh bởi khói bụi đô thị. Không gian sống bị nén lại giữa bê tông và áp lực dân số ngày càng đông.

Những dãy nhà phố trực diện ra hồ Đại Nhật 16ha (Ảnh: CĐT).

Còn tại Van Phuc City, cánh cửa nhà mở ra một thế giới khác: gió sông Sài Gòn thổi qua những hàng cây xanh, mặt nước hồ Đại Nhật rộng 16ha phản chiếu ánh nắng mỗi buổi chiều, cảm giác thư thái khi chạy bộ hay đạp xe trên tuyến công viên ven sông dài hơn 3,4km ngay trước nhà. Ở đây, thiên nhiên không phải tiện ích để “trang trí” mà là một phần của phong cách sống hiện đại.

Tại Van Phuc City, cư dân không cần phải đi xa để tìm không gian sống chất lượng, bởi toàn bộ hệ sinh thái ấy đã hiện hữu ngay dưới chân nhà: trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, bến du thuyền, phố đi bộ châu Âu và công viên ven sông...

Nhà phố vừa ở, kinh doanh và cho thuê (Ảnh: CĐT).

Nhà phố tại Van Phuc City được thiết kế theo tiêu chuẩn của một tài sản đa công năng: Mặt tiền rộng, trần cao, mảng kính lớn giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí.

Tầng trệt có thể kinh doanh, làm showroom hoặc văn phòng đại diện, trong khi các tầng trên vẫn đảm bảo sự riêng tư cho không gian sống gia đình hoặc cho thuê. Đây là giá trị mà căn hộ cao tầng rất khó thay thế mặc dù giá bán ngày càng tiệm cận các sản phẩm nhà phố.

Những ai am hiểu giá trị bất động sản sẽ sẵn sàng trả cao hơn để sở hữu một tài sản nhà phố có giá trị bền vững, chẳng hạn như tại Van Phuc City. Bởi thứ họ mua được không chỉ là một căn nhà mà là một không gian sống hữu hạn, càng hiếm, giá trị càng lớn.

