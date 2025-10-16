Nhà phố Phước Đông New City giá từ 1,9 tỷ đồng/căn

Cơ hội mua nhà phố giá cạnh tranh

Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Sài Gòn VRG) và đơn vị phát triển - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (Minh Phú Land) tiếp tục tung ra 75 căn nhà phố giai đoạn 2, có sổ hồng với giá từ 1,9 tỷ đồng/căn.

Lễ mở bán Phước Đông New City giai đoạn 2 diễn ra vào ngày 19/10 (Ảnh: Minh Phú Land).

Chủ đầu tư cho biết, đầu tháng 10, hàng trăm khách hàng từ các tỉnh, thành quan tâm bất động sản Trảng Bàng, đã liên hệ đăng ký tham quan và tìm hiểu dự án Phước Đông.

Anh Xuân Duy (Tây Ninh) cho biết từng bỏ lỡ đợt đầu nên tranh thủ đăng ký booking (đặt chỗ) trước để không bỏ lỡ cơ hội.

Phước Đông New City tọa lạc tại trung tâm Trảng Bàng, nằm trong “trái tim” KCN Phước Đông với hơn 80.000 chuyên gia, kỹ sư và lao động sinh sống, làm việc.

Dự án nằm ngay “trái tim” KCN Phước Đông (Ảnh: Minh Phú Land).

Với vị trí mặt tiền ĐT782, liền kề ĐT784, kết nối nhanh đến Trảng Bàng, Đức Hòa, cửa khẩu Mộc Bài và TPHCM qua Quốc lộ 22 hay cao tốc TPHCM - Mộc Bài (đang lên kế hoạch triển khai), Phước Đông New City được xem là điểm sáng đầu tư vùng ven.

Bên trong khu đô thị, hạ tầng đã hoàn thiện đồng bộ với đường nội khu trải nhựa, điện nước đến tận nhà, cùng hệ thống công viên cây xanh, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, trường học, trung tâm thương mại, nhà hàng - cà phê, cửa hàng tiện lợi, phòng khám…

Chính sách tài chính linh hoạt

Phước Đông New City chinh phục nhà đầu tư không chỉ nhờ giá tốt, mà còn ở chính sách tài chính tối ưu.

Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 30% giá trị (tương đương 579 triệu đồng) là có thể nhận nhà. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay đến 70-80% trong thời gian lên đến 30 năm, ân hạn gốc 24 tháng.

Chính sách này giúp người mua chủ động dòng tiền, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm tổ ấm đầu tiên.

Một phần dự án Phước Đông New City (Ảnh: Minh Phú Land).

Với chính sách cam kết thuê lại 7-9 triệu đồng/tháng, nhà đầu tư vẫn có lãi khi chọn phương án vay 1,4 tỷ đồng trong 20 năm. Trong trường hợp lãi suất cố định là 6-7%/năm trong 2 năm đầu, mỗi tháng, tiền trả cả gốc và lãi khoảng 7,8 triệu đồng, thấp hơn mức thuê dự kiến. Điều này giúp người mua vừa sở hữu nhà vừa có thêm thu nhập ngay.

Ngoài trang bị nội thất cơ bản, chủ đầu tư còn tặng thêm bộ bếp, máy lạnh… (Ảnh: Minh Phú Land).

Nhờ nằm ngay “trái tim” KCN Phước Đông, nơi tập trung lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, công nhân, nhu cầu thuê nhà ở thực cao, đảm bảo tính thanh khoản và hiệu suất khai thác cho sản phẩm.

Chiết khấu đến 15%

Đợt mở bán lần này, chủ đầu tư và đơn vị phát triển tặng loạt ưu đãi độc quyền chỉ có ở sự kiện mở bán gồm “Booking 0 đồng” - giữ chỗ miễn phí, ưu đãi cho cư dân Trảng Bàng, khách hàng thân thiết, người giới thiệu đầu tư, tái đầu tư, mua sỉ…

Sau khi trừ tổng mức chiết khấu đến 15% (gần 200 triệu đồng), giá thực tế của nhà phố Phước Đông New City còn khoảng 1,7 tỷ đồng, tương đương hơn 1,8 tỷ đồng sau thuế.

Dãy nhà phố được xây hoàn thiện, sổ hồng sẵn (Ảnh: Minh Phú Land).

Mỗi căn đều đã hoàn công, có sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch, đảm bảo có thể nhận nhà ở ngay hoặc khai thác cho thuê ngay sau khi giao dịch.

Với số lượng giới hạn chỉ 75 căn, Phước Đông New City giai đoạn 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo sức hút với giới đầu tư.

Khu đô thị được quy hoạch hiện đại (Ảnh: Minh Phú Land).

Thông tin liên hệ Phước Đông New City: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (MinhPhuLand)

Địa chỉ: Số 5, đường Số 1, khu dân cư CityLand, phường Hạnh Thông, TPHCM

Văn phòng đại diện: Khu đô thị Phước Đông New City, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh

Website: https://phuocdongnewcity.vn/