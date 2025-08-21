Nhà phố Noble Palace Tay Thang Long lên sóng livestream Sunshine Group ngày 22/8

Nhà phố hàng hiệu 4 tầng, mặt phố rộng, sắp bàn giao, đa tiện ích

Khép lại phiên phát sóng số 15, Sunshine Group tiếp tục tung ra thị trường căn nhà phố thứ 5 tại dự án Noble Palace Tay Thang Long, ký hiệu V6-11. Sở hữu quy mô 4 tầng, mặt tiền rộng 5m, thiết kế mang phong cách châu Âu sang trọng với tầm nhìn trường quốc tế Sunshine School, căn nhà phố này sẽ lên sóng lúc 20h ngày 22/8 với mức giá khởi điểm chỉ 9,2 tỷ đồng - tốt hơn so với giá thị trường.

Căn nhà phố này được thiết kế tối ưu công năng, tầng 1 cho kinh doanh, các tầng trên là không gian sống riêng tư có thể tùy biến linh hoạt theo phong cách của gia chủ. Chủ nhân tương lai còn được thụ hưởng toàn bộ hệ tiện ích 5 sao và công nghệ vận hành thông minh hiện đại của toàn dự án.

Nhà phố V6-11 sẽ lên sóng NobleGo vào 20h ngày 22/8 (Ảnh: CĐT).

Không chỉ được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, V6-11 còn ghi điểm nhờ các gói hoàn thiện đồng bộ với sự đồng hành của S-Decoro - đơn vị thành viên của Sunshine Group với chi phí tiết kiệm đến 30-40% so với việc gia chủ tự hoàn thiện.

Trước đó, ngày 19/8, livestream Sunshine Group tiếp tục gây chú ý khi nhà phố 4 tầng hàng hiệu được chốt giá 16,5 tỷ đồng sau ba vòng đặt giá kịch tính, rẻ hơn 3 tỷ so với thị trường, cùng sự xuất hiện của khách mời đặc biệt: diễn viên phim Việt giờ vàng Huỳnh Anh.

Noble Palace Tay Thang Long là toạ độ an cư và đầu tư

Diễn viên Huỳnh Anh xuất hiện trong phiên livestream NobleGo ngày 19/8 (Ảnh: CĐT).

Huỳnh Anh cho biết đã theo dõi Sunshine Group từ lâu và đánh giá cao chiến lược kiến tạo đô thị tích hợp công nghệ, đặc biệt là Noble Palace Tay Thang Long - một dự án hội tụ đầy đủ yếu tố “3 thật” mà nhà đầu tư cần: hạ tầng thật, tiến độ thật, giá trị thật.

“Là người từng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, tôi rút ra một bài học then chốt: vị trí là yếu tố sống còn”, Huỳnh Anh cho hay. Đối chiếu với Noble Palace Tay Thang Long, dự án nằm kế cận đại lộ Tây Thăng Long - tuyến giao thông chiến lược quy hoạch 10 làn xe, giữa hai đường vành đai 4 và 3.5 đồng thời nằm trên tuyến đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài; chỉ cách Hồ Tây khoảng 15 phút sau khi các hạ tầng kết nối đồng bộ. “Đây là toạ độ vừa an cư, vừa thuận lợi khai thác kinh doanh, có tiềm năng tăng giá”, nam diễn viên nhận định.

Nam diễn viên Huỳnh Anh cho biết anh yêu thích kiến trúc cổ điển châu Âu được thể hiện tinh tế tại dự án (Ảnh: CĐT).

Đây cũng là dự án sở hữu mô hình “nhà tạo phố”: không có trung tâm thương mại, cư dân sẽ toàn quyền khai thác kinh doanh và không bị chia sẻ dòng tiền với các đơn vị bán lẻ bên ngoài.

Với vai trò doanh nhân, Huỳnh Anh cho rằng điều khiến anh ấn tượng nhất là cách Sunshine Group tích hợp công nghệ vào vận hành thực tế tại dự án. Từ hệ thống AI quản lý vận hành toàn bộ hạ tầng, logistic đến các nền tảng hỗ trợ kinh doanh được tích hợp trên các nền tảng số độc quyền như: ứng dụng MyShop để quản lý tài chính hay ứng dụng Noble App với các tính năng NobleMall và NobleX giúp thương chủ dễ dàng mở rộng thị trường, tối ưu tài chính và tăng trưởng doanh thu.

Noble Palace Tay Thang Long được ứng dụng AI trong quản lý vận hành và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các thương chủ (Ảnh: CĐT).

Theo Huỳnh Anh, yếu tố “hiện hữu” cũng có thể xem là một trong những bảo chứng quan trọng nhất cho quyết định xuống tiền của nhà đầu tư, bởi dòng tiền từ khai thác kinh doanh có thể dùng để trả gốc, lãi hoặc tái đầu tư - một chiến lược thực tế, bền vững và khả thi với giới trẻ.

Gần 2.500 căn nhà phố Noble Palace Tay Thang Long đồng loạt hoàn thiện mặt ngoài theo tiêu chuẩn kiến trúc châu Âu và dự kiến bàn giao từ quý III/2025, với phần lớn nhà phố có mức giá từ trên 11 tỷ đến dưới 15 tỷ đồng (khoảng 250 - 280 triệu đồng/m²) (Ảnh: CĐT).

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); tiếp sóng trên các trang Fanpage của Noble Group, VTVTimes, VTVCab…

Tải và cài đặt Noble App tại https://noble.vn/qr