Nhà phố, mặt bằng "đất vàng": Cho thuê ì ạch, giá bán lại diễn biến bất ngờ

Dân trí Dù giá thuê nhà phố liên tục giảm sâu và đang thiết lập kỷ lục mới chưa từng có, song giá sang nhượng thứ cấp loại hình này trên thị trường vẫn không hề lao dốc như nhiều dự đoán.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường quý II năm nay của Batdongsan.com.vn, giá rao bán nhà mặt phố ở khu vực trung tâm TPHCM vẫn tiếp tục đà tăng trưởng trung bình 2-5%.

Cụ thể, tính đến quý II, dù thị trường trải qua nhiều đợt dịch bùng phát, giá giao dịch đất thổ cư và nhà phố ở nhóm các quận gần trung tâm như quận 2, quận 9, quận 7 và Bình Thạnh có tốc độ tăng giá từ 3-8% trong một quý, thậm chí có nơi ghi nhận mức tăng nhiều nhất gần 11%.

Báo cáo quý II của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, giá giao dịch nhà ở riêng lẻ tại nhiều địa phương vẫn tăng bình quân khoảng 3%so với quý trước.

Các chuyên gia dự báo tỷ suất lợi nhuận cho thuê nhiều khả năng tiếp tục điều chỉnh sâu trong thời gian tới nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài.

Theo báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm của Savills Việt Nam, dù chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19 nhưng giá bán bất động sản nhà liền thổ tại thị trường thứ cấp tại TPHCM lại có mức tăng khá ấn tượng, khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước.

"Nguyên do bởi người Việt Nam vẫn ưu tiên nhà ở liền thổ hơn. Do đó, những sản phẩm nhà phố, đặt biệt là các sản phẩm được phát triển trong các dự án rất được nhà đầu tư quan tâm, tỷ lệ hấp thụ cũng rất tốt" - bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu, Savills Việt Nam nhận định.

Trong khi đó, thị trường cho thuê nhà phố lại vô cùng ảm đạm. Liên tục 2 năm trở lại đây, dưới ảnh hưởng bởi Covid-19, tỷ suất sinh lời của nhà phố tại TPHCM duy trì ở mức chưa đến 2% và vẫn có xu hướng sụt giảm dần qua các quý. Riêng 6 tháng đầu năm nay, đa số các quận, huyện trên địa bàn TPHCM có tỷ suất lợi nhuận đều giảm so với năm 2020.

Cụ thể, dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, tại khu vực quận 1, nơi mệnh danh là đất vàng của TPHCM, nhà phố, nhà riêng lẻ cho thuê có tỷ suất sinh lời chỉ đạt 2,7%, giảm mạnh so với mức 3,5% của cùng kỳ năm 2020.

Tương tự, ở quận 2 có tỷ suất lợi nhuận cho thuê nhà phố đạt chưa đến 2% còn các khu vực khác như quận 9, Bình Thạnh, Tân Phú cũng chỉ duy trì được mức lợi nhuận 2,3-2,7%. Hiệu suất của thị trường bất động sản cho thuê đang giảm dần đều và xuống thấp nhất kể từ năm 2019.

Khảo sát của đơn vị này cũng cho thấy từ đầu quý II đến nay, giá thuê nhà phố, nhà riêng tiếp tục giảm bình quân 20-30% so với quý đầu năm, có nhiều nơi thậm chí còn giảm đến 50% để hỗ trợ khách thuê đợt dịch lần thứ tư. Đà giảm giá thuê đi kèm với làn sóng trả nhà, trả mặt bằng và chưa có dấu hiệu dừng lại do dịch bệnh diễn biến khó lường.

Theo số liệu quý II của Bộ Xây dựng, tại khu vực trung tâm của Hà Nội và TPHCM, giá chào thuê trung bình ở tầng trệt và tầng một cũng trong xu hướng giảm; mức giá trung bình khoảng 102 USD/m2/tháng, tương đương 2.357.000 đồng/m2/tháng, giảm 1,9% theo quý và 1,7% theo năm.

Khu vực trung tâm ghi nhận tỷ lệ trống trung bình ở mức 10,8% do một số diện tích trống ở các tầng cao vẫn chưa tìm được khách thuê mới, cũng như bị ảnh hưởng do dịch bệnh; so với cùng kỳ năm ngoái, tỉ lệ này đã tăng 10,1%.

Nguyễn Khánh