Nhà phố 100m2 Noble Palace Tay Thang Long lên sóng livestream tối 21/10

Mặt tiền đường nối vào Hoàng Quốc Việt kéo dài - tọa độ đầu tư và kinh doanh

Tâm điểm phiên livestream lần này là căn V4-38, diện tích đất 100m², tổng diện tích sàn xây dựng 367m², sở hữu mặt tiền đắt giá trên tuyến đường nối vào Hoàng Quốc Việt kéo dài có mặt cắt 40m - tuyến đường đô thị liên khu vực cấp 1, kết nối thuận tiện tới Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 32. Đây là một trong những khu vực hạ tầng phát triển nhanh tại Hà Nội.

Được quy hoạch đồng bộ và hiện đại, trục đường xuyên tâm này cũng sẽ trở thành điểm đến lễ hội của dự án nói riêng và khu vực phía Tây Hà Nội nói chung. Đây sẽ là không gian cho các show trình diễn ánh sáng 3D Mapping, Hologram, nghệ thuật đường phố…, được tổ chức vào các dịp cuối tuần, lễ Tết để thu hút khách du lịch, tham quan, kích cầu các hoạt động mua sắm, trải nghiệm.

Bên cạnh đó, với vị trí đối diện bệnh viện Sunshine Hospital, gần trường quốc tế Sunshine School và công viên trung tâm, V4-38 còn hưởng lợi từ lưu lượng khách hàng ổn định mỗi ngày, thích hợp khai thác các mô hình dược mỹ phẩm, văn phòng tư vấn, homestay cao cấp..., hội tụ lợi thế vừa kinh doanh, vừa ở giữa “trái tim” khu Tây Hà Nội.

Các căn nhà phố được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu, sử dụng vật liệu tinh tuyển cao cấp đảm bảo độ bền và giá trị thẩm mỹ lâu dài (Ảnh: CĐT).

Sở hữu diện tích rộng, mặt tiền lớn tại vị trí đắc địa, những sản phẩm nhà phố như V4-38 là lựa chọn để tối ưu hoá các hoạt động kinh doanh, phù hợp với các ngành hàng cần sử dụng diện tích lớn như nhà hàng, chuỗi F&B, showroom, thương hiệu nội thất, ô tô, trung tâm trải nghiệm công nghệ, tổ hợp trải nghiệm phong cách sống…

Gia chủ vẫn đảm bảo sự riêng tư với không gian sinh hoạt tại ba tầng trên, hoặc có thể tận dụng để cho thuê làm homestay, boutique tạo dòng tiền thụ động mỗi tháng (Ảnh: CĐT).

Cùng với đó, sản phẩm vẫn được thừa hưởng những giá trị đặc trưng của dự án Noble Palace Tay Thang Long như khu đô thị thông minh ứng dụng AI vào vận hành và hỗ trợ các cơ sở kinh doanh; cùng hệ sinh thái tiện ích được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất trong hệ thống BWH Hotels - tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới.

Sunshine Group và BWH Hotels ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án Noble Palace Tay Thang Long (Ảnh: CĐT).

Với quy mô hơn 70ha, không có trung tâm thương mại, các chủ nhân của gần 2.500 sản phẩm Noble Palace Tay Thang Long sẽ là những "nhà tạo phố”. Dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ được đẩy mạnh với nhiều căn cất nóc và dự kiến bàn giao từ quý IV/2025. Cùng với đó là lợi thế vượt trội về giá, khi giá thực tế bao gồm đất và tài sản hiện hữu tại đây được kỳ vọng sẽ giữ đà ổn định khi hạ tầng và tiện ích hoàn thiện đồng bộ.

Trước đó, trong phiên livestream NobleGo tối 17/10, Noble Palace Tay Thang Long khẳng định sức hút của một dự án hàng hiệu với gần 400.000 lượt xem trên các nền tảng, cùng màn đặt giá kịch tính cho căn nhà phố 75m2 cũng tại phân khu Victory được chốt với giá 19,6 tỷ đồng, rẻ hơn thị trường gần 5 tỷ đồng.

Nhiều quà tặng trong phiên livestream NobleGo tối 21/10

Phiên livestream NobleGo tối 17/10 đánh dấu cột mốc 30 phiên phát sóng thành công kể từ khi nền tảng được ra mắt vào ngày 1/7 (Ảnh: CĐT).

Khi xem livestream NobleGo, khách hàng còn được tham gia chương trình Noble Lucky Watch để có cơ hội nhận được 100 triệu đồng cùng tấm thẻ quyền lực KienlongBank Visa Elite.

Cũng trong tháng 10 - tháng sinh nhật KienlongBank, Noble App và KienlongBank còn mang đến chương trình dành riêng cho các khách hàng đã liên kết thành công tài khoản KienlongBank trong Noble App với giải thưởng 30 triệu đồng trong thẻ KienlongBank Visa Elite.