Nhà phát triển Phú Long: Đưa nghệ thuật trở thành nhịp sống mới của Nam Sài Gòn

Khi hạ tầng mở lối cho một kỷ nguyên sống có “gu”

Nam Sài Gòn đang thu hút ngày càng nhiều cư dân thành đạt, nhà đầu tư và giới chuyên gia quốc tế. Sức hút này được củng cố bởi hệ thống hạ tầng: hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ đã thông xe; các cầu Rạch Đỉa, Long Kiểng, Phước Long và Cây Khô lần lượt hoàn thiện, trong khi cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến vận hành từ năm 2026.

Cùng lúc, loạt dự án chiến lược như Metro số 4, Metro Bến Thành – Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và kế hoạch mở rộng các trục Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Tất Thành đang được đẩy mạnh, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho toàn khu Nam.

Sự phát triển của khu Nam cũng đặt ra yêu cầu về những không gian có bản sắc hơn (Ảnh: Phú Long).

Khi hạ tầng đã mở lối và nhịp sống đô thị bước vào giai đoạn định hình bản sắc, Nam Sài Gòn cần nhiều hơn những công trình mới. Với góc nhìn của một nhà phát triển đô thị có hơn 20 năm gắn bó cùng Nam Sài Gòn, Phú Long nhận thấy cư dân đến đây không chỉ tìm kiếm sự tiện nghi, mà tìm một không gian sống có “gu” - nơi tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo.

Từ đó, Phú Long giới thiệu Essensia Parkway, dự án tiên phong định hình chuẩn sống Lux-Well, đặt thêm một tiêu chuẩn mới cho sự chăm sóc thân tâm trí, đồng thời mở ra kỳ vọng lớn hơn: những dự án kế tiếp không chỉ nâng chất mà còn phải thể hiện một tinh thần khác biệt rõ.

Vì vậy, thay vì lặp lại Essensia Parkway, Phú Long tiếp tục mở rộng hệ triết lý phát triển của mình với phố thị Art-Urban - Essensia Broadway. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới trong quá trình phát triển dự án của Phú Long, góp phần định hình diện mạo Nam Sài Gòn trong kỷ nguyên đô thị đề cao phong cách và giá trị sống.

Essensia Broadway - Để nghệ thuật viết tiếp câu chuyện cuộc sống

Lấy cảm hứng từ tinh thần Broadway và ngôn ngữ Art-Deco, Essensia Broadway được định hình như một thị trấn sôi động, quy tụ ba điểm nhấn: shophouse, townhouse và tổ hợp tiện ích clubhouse Broadway.

Trong đó, shophouse không chỉ là sản phẩm thương mại mà là “linh hồn” định hình nhịp sống của toàn khu phố. Đây cũng là nơi Phú Long dồn nhiều tâm huyết để truyền tải tinh thần Art-Urban thông qua ngôn ngữ kiến trúc mang cảm hứng The Great Gatsby đầy sang trọng và cảm xúc.

Tinh thần The Great Gatsby, với vẻ hào hoa của thập niên 1920, được tái hiện qua đường nét sắc sảo, tỷ lệ đối xứng chuẩn mực, họa tiết trang trí tinh xảo và những mảng hình học tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Tất cả giúp shophouse Essensia Broadway mang nét xa hoa nhưng tinh tế, cổ điển mà vẫn đầy sức sống. Khi phố lên đèn, mỗi căn shophouse hóa thành một sân khấu ánh sáng, nơi phong cách của chủ nhân được kể bằng ngôn ngữ riêng.

Mỗi căn shophouse là một sân khấu đầy ánh sáng và màu sắc riêng (Ảnh: Phú Long).

Tiến sâu hơn vào dự án, nhịp sống chuyển sang sắc thái nhẹ nhàng. Những dãy nhà phố liền kề (townhouse) với ý tưởng The Rewritten House mang phong thái hiện đại, tinh giản - phù hợp với các gia đình tìm kiếm không gian riêng tư và đề cao giá trị sống.

Các townhouse được thiết kế theo hướng tối giản, với các nét khối rõ ràng, màu sắc trung tính và những chi tiết được tiết chế tinh gọn giúp không gian nhà phố liền kề mang lại cảm giác an nhiên, nhẹ nhàng.

Xen giữa những dòng sản phẩm là clubhouse Broadway với cảm hứng Aladdin - điểm nhấn mềm mại nhất của toàn dự án. Mái vòm cong thanh thoát, gam màu ấm và ánh sáng dịu mang đến cảm giác huyền ảo như một ốc đảo nhỏ giữa tuyến phố sôi động.

Bên trong, clubhouse Broadway sở hữu hệ tiện ích thư giãn đặc biệt với hồ bơi thác nước sợi quang học đầu tiên tại Nam Sài Gòn, tạo hiệu ứng ánh sáng chuyển động ấn tượng về đêm. Cùng với đó, bể jacuzzi đóng vai trò như khoảng lặng tái tạo năng lượng, đồng thời là nơi cư dân thư giãn và kết nối một cách tự nhiên.

Đặc biệt, với vị trí đắc địa trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, cách trạm Metro số 4 chỉ gần 1km và nằm giữa cộng đồng cư dân hiện hữu, Essensia Broadway sở hữu lợi thế tự nhiên để trở thành “điểm rơi thương mại” mới của khu Nam.

Essensia Broadway hứa hẹn trở thành một “điểm rơi thương mại” tại khu Nam (Ảnh: Phú Long).

Trong bán kính vài km, dân số tăng nhanh nhưng nguồn cung bán lẻ, F&B và giải trí chất lượng cao vẫn chưa theo kịp, các tuyến phố vận hành bài bản chủ yếu tập trung tại Phú Mỹ Hưng, để lại khoảng trống lớn trên trục Nguyễn Hữu Thọ – nơi tập trung đông đảo cư dân trẻ, năng động và sẵn sàng chi tiêu cho các đặc quyền.

Cùng lúc, dòng thương hiệu dịch chuyển về khu Nam ngày càng rõ nét từ Starbucks, Mena Gourmet Market, Elite Fitness, Nutrifort, Orient Spa đến các hệ thống giáo dục – giải trí như VAS, SSIS, Victoria Nam Sài Gòn…

Sự xuất hiện dày đặc này cho thấy chuẩn mực sống tại khu Nam đang được nâng lên rõ rệt, cư dân đòi hỏi nhiều hơn những dịch vụ cao cấp và không gian mua sắm – ẩm thực – giải trí có phong cách, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Vì vậy, Essensia Broadway xuất hiện đúng vào thời điểm khu Nam cần một điểm hội tụ đủ lớn để dẫn dắt nhịp sống mới. Nơi đây có đủ vị trí, lưu lượng cư dân, điều kiện hạ tầng và bản sắc thiết kế để trở thành đại lộ giao thương của khu vực.

Tiện ích đa lớp mang đến những khoảnh khắc thư giãn, kết nối và tái tạo năng lượng cho cư dân và cả khách viếng thăm (Ảnh: Phú Long).

Không chỉ đáp ứng nhu cầu thương mại, Essensia Broadway còn mở ra cơ hội tận hưởng trọn vẹn với hệ tiện ích đa lớp: công viên và quảng trường Broadway, quảng trường nhạc nước, công viên thú cưng, khán đài ngoài trời, cầu đi bộ ngắm cảnh, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em, chòi BBQ, vườn trị liệu…

Tất cả tạo nên một không gian cân bằng giữa nhịp sống đô thị và tinh thần nghỉ dưỡng, hiếm thấy tại khu vực.

Với Phú Long, Essensia Broadway chỉ là bước mở màn. Trong tầm nhìn dài hạn, Phú Long theo đuổi mục tiêu tái định nghĩa chuẩn phát triển đô thị tại Nam Sài Gòn khi không chỉ mang đến những dự án kiểu mẫu mà quan trọng hơn là kiến tạo chuẩn mực mới về chất lượng sống và giá trị cộng đồng.

Từ mỗi dự án, Phú Long đặt nền móng cho một thế hệ không gian đô thị được nâng tầm: vận hành bài bản, giàu tính trải nghiệm và có khả năng tạo sức bật bền vững cho cả khu vực. Đây cũng là tầm nhìn và cam kết mạnh mẽ nhất của Phú Long cho diện mạo Nam Sài Gòn trong thập kỷ tới.