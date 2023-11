Nguồn cung căn hộ lân cận TPHCM khởi sắc, nhiều nhà đầu tư đổi hướng

Bất động sản lân cận TPHCM thu hút nhà đầu tư

Thị trường bất động sản thời gian qua khá ảm đạm nhưng nhu cầu của người dân về nhà ở vẫn rất lớn, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM. Tuy nhiên, giá nhà ở tại các thị trường này đang vượt khả năng chi trả của họ, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, mới lập gia đình. Trong khi đó, họ cũng không dễ tiếp cận nguồn vốn vay có hỗ trợ lãi suất từ các tổ chức tín dụng.

Picity Sky Park sở hữu vị trí tâm điểm kết nối giao thương TP Thủ Đức.

Khi quỹ đất để phát triển phân khúc nhà ở giá rẻ tại TPHCM không còn, các chủ đầu tư có xu hướng chuyển dịch ra khỏi trung tâm, hướng đến các khu đô thị vệ tinh, nơi sản phẩm của họ có thể vừa cung cấp cho cư dân địa phương và cả những người làm việc tại TPHCM.

Trên thực tế, những năm gần đây, địa giới hành chính đã không còn là rào cản tâm lý với nhiều người khi chọn mua nhà. Nhiều người trẻ hiện nay thay vì ưu tiên phải có "hộ khẩu" TPHCM đã chọn khu vực vùng ven với không gian sống rộng rãi, giao thông kết nối tốt, thuận tiện cho con cái học hành. Khái niệm trung tâm cũng được nhiều người trẻ định nghĩa lại, không còn là quận 1 mà có thể là trung tâm của những đô thị vệ tinh, trung tâm của khu vực mà người mua nhà muốn dọn đến sinh sống và làm việc.

Trước thực tế này, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng và phát triển dự án ở khu vực quanh TPHCM nhằm thu hút các nhà đầu tư và người dân có nhu cầu nhà ở. Trong đó, phân khúc căn hộ được tập trung phát triển.

Tầm view đắt giá mang đến cho mỗi cư dân Picity Sky Park trải nghiệm đáng giá.

Tại Bình Dương, khu vực TP Dĩ An - cửa ngõ của TPHCM - đang có nhiều dự án rao bán như chung cư Bcons Polaris, Bcons City Dĩ An của chủ đầu tư Bcons Group; Picity Sky Park của chủ đầu tư Pi Group; Phú Đông Sky Garden, Phú Đông Primier của Phú Đông Group. Ở khu vực TP Thuận An - trục Quốc lộ 13 nối đến TPHCM đang có các dự án như Astral City, Habitat…

Tại Long An có dự án căn hộ EHome Southgate trong Khu đô thị tích hợp Waterpoint do Tập đoàn Nam Long phát triển. Tỉnh Đồng Nai có dự án chung cư Biên Hòa Universe Complex của chủ đầu tư Hưng Thịnh…

Với quỹ đất còn dồi dào và sự quan tâm từ các nhà đầu tư, thị trường bất động sản lân cận TPHCM được đánh giá có nguồn cung lớn để đáp ứng nhu cầu ở cả phân khúc biệt thự liền kề và cả căn hộ của người dân.

Thời điểm để sở hữu bất động sản lân cận

Theo Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), phân khúc bất động sản nhà ở đã có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua và có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển trong trung dài hạn. Tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa, thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, thay đổi hành vi, lối sống, tâm lý đầu tư - tiêu dùng theo hướng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố sức khỏe, sống xanh, an toàn... sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở theo hướng ngày càng đa dạng, hiện đại và "xanh hóa".

Bắt nhịp với xu hướng "ngôi nhà thứ hai" (second home) tại các khu vực ngoại thành, vùng lân cận của các đô thị lớn này của người mua, VIRES nhận định thị trường bất động sản nhà ở giai đoạn 2022-2030 sẽ phát triển theo hướng an toàn, bền vững, gia tăng chất lượng và giá trị sống cho người dân, người sở hữu nhà ở. Đặc biệt, các dự án sẽ ngày càng xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn.

Căn hộ Picity Sky Park được thiết kế hiện đại mang đến trải nghiệm sống cao cấp cho cư dân.

Sống xanh là hướng đi chủ đạo của phân khúc nhà ở cùng với nhu cầu đa tiện ích, hạ tầng cơ sở thuận tiện và môi trường an toàn. Căn nhà thứ hai (second home) gắn với nhu cầu đất nền sẽ phát triển mạnh tại các khu vực ngoại thành hoặc vùng lân cận các thành phố lớn. Đây là xu thế tất yếu để giải bài toán khan hiếm quỹ đất đô thị, đồng thời đón đầu sự phát triển cơ sở hạ tầng của các địa bàn mới.

Đặc quyền trải nghiệm phong cách "sống nghỉ dưỡng" có tại Picity Sky Park.

Do vậy, những dự án có vị trí tốt, đảm bảo hạ tầng xã hội và tiện ích cho những nhu cầu cơ bản và sáng tạo luôn có thanh khoản tốt.

"Thị trường bất động sản đã trải qua thời kỳ thanh khoản khá trầm lắng và dự báo trong khoảng quý II/2024 thị trường sẽ ấm dần lên khi tâm lý người mua tích cực sẽ trở lại và nhất là lãi suất giảm... Đây là thời điểm khá hấp dẫn để mua bất động sản tại những dự án đáp ứng được những tiêu chí trên", nhóm chuyên gia VIRES nhận định.