Nguồn cung căn hộ có mức giá dễ tiếp cận dịch chuyển về khu Đông

Phối cảnh dự án The Aspira (Ảnh: Sai Gon High Rise).

Căn hộ vừa túi tiền ngày càng hiếm ở khu vực trung tâm

Những năm gần đây, thị trường bất động sản TPHCM ghi nhận sự gia tăng mạnh về mặt bằng giá căn hộ. Tại nhiều khu vực nội đô và trung tâm, giá bán căn hộ mới thường ở mức khá cao, khiến việc sở hữu nhà ở trở nên khó khăn hơn đối với nhiều gia đình trẻ.

Trong khi đó, nhóm người mua nhà lần đầu - chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường thường có nhu cầu khá rõ ràng: căn hộ diện tích vừa phải, thiết kế tối ưu công năng và tổng giá ở mức có thể cân đối tài chính.

Vì vậy, khi nguồn cung phù hợp với khả năng chi trả ngày càng hạn chế ở các khu vực trung tâm, người mua bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực đô thị đang phát triển ở khu Đông - nơi hạ tầng ngày càng hoàn thiện và quỹ đất vẫn còn dư địa cho các dự án nhà ở.

Xu hướng dịch chuyển nguồn cung về các đô thị mở rộng

Theo nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, khu Đông đang nổi lên như một trong những khu vực có nguồn cung căn hộ mới trong vài năm trở lại đây. Sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông như các trục đường kết nối liên vùng, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, đã tạo điều kiện cho nhiều dự án nhà ở được triển khai tại khu vực này. Nhờ đó, người mua ở thực có thêm lựa chọn trong phân khúc căn hộ có tổng giá hợp lý.

Các dự án hiện nay thường được thiết kế theo hướng tối ưu diện tích, tập trung vào các căn hộ từ khoảng 1 đến 2 phòng ngủ - phân khúc phù hợp với người trẻ, gia đình nhỏ hoặc người mua nhà lần đầu.

Bên cạnh đó, nhiều dự án còn được đầu tư hệ thống tiện ích nội khu như hồ bơi, công viên, khu sinh hoạt cộng đồng hay khu thương mại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Những dự án đáp ứng nhu cầu ở thực

Tại khu Đông, một số dự án căn hộ đang thu hút sự quan tâm của người mua ở thực nhờ mức giá dễ tiếp cận và thiết kế hướng tới nhu cầu sinh hoạt của cư dân trẻ.

Trong đó, The Aspira là một trong những dự án được nhiều người tìm hiểu khi tìm kiếm căn hộ có diện tích vừa phải và tổng giá dễ tiếp cận. Dự án được phát triển theo mô hình căn hộ hiện đại, chú trọng tối ưu không gian sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ hoặc người mua nhà lần đầu.

Các căn hộ tại The Aspira được thiết kế theo hướng tận dụng tối đa diện tích, phù hợp với xu hướng lựa chọn nhà ở của nhiều người trẻ hiện nay - những người ưu tiên một không gian sống gọn gàng, tiện nghi và có thể cân đối tài chính trong dài hạn. Ngoài ra, khu căn hộ còn được quy hoạch với hệ thống tiện ích nội khu nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân như khu sinh hoạt chung, không gian xanh hay các tiện ích phục vụ đời sống cộng đồng.

Bên cạnh The Aspira, thị trường khu Đông cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều dự án khác như Bcons City, góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ có tổng giá phù hợp với nhu cầu của người mua ở thực. Việc xuất hiện thêm các dự án trong cùng phân khúc giúp thị trường trở nên đa dạng hơn, đồng thời mang lại thêm lựa chọn cho người mua đang tìm kiếm căn hộ phù hợp với khả năng tài chính.

Cơ hội cho người mua nhà lần đầu

Theo giới quan sát thị trường, trong bối cảnh giá bất động sản tại nhiều khu vực trung tâm tiếp tục duy trì ở mức cao, xu hướng dịch chuyển nguồn cung căn hộ về các khu đô thị mở rộng nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Điều này không chỉ giúp cân bằng cung - cầu trên thị trường mà còn mở ra thêm cơ hội cho những người trẻ đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên.

Với các dự án được thiết kế theo hướng tối ưu diện tích, mức giá hợp lý và hệ thống tiện ích ngày càng hoàn thiện, những khu căn hộ như The Aspira cùng với các dự án khác trong khu vực như Bcons City đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhiều người mua ở thực.

Trong bối cảnh nhu cầu an cư của người trẻ ngày càng lớn, sự xuất hiện của những dự án căn hộ vừa túi tiền tại khu Đông được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm động lực cho thị trường nhà ở trong tương lai.