Người mua nhà chuộng không gian sống xanh

Dân trí Môi trường sống tốt cho sức khỏe, chất lượng khuôn viên và tiêu chuẩn quản lý vận hành là những tiêu chí người mua quan tâm khi lựa chọn không gian sống mới.

Xu hướng thay đổi không gian sống

Kết quả một cuộc khảo sát về khách hàng mua nhà trong năm 2021 của Knight Frank cho thấy, nhu cầu thay đổi không gian sống đang diễn ra trên toàn cầu. Có 33% số người được hỏi nhiều khả năng sẽ mua căn nhà thứ hai sau đại dịch, hơn 1/3 số người muốn nâng cấp và thay đổi không gian sống của cả gia đình và 15% khách mua muốn tìm căn hộ để nghỉ dưỡng thảnh thơi.

Tại Việt Nam, sự dịch chuyển xu hướng còn diễn ra mạnh mẽ hơn. Khảo sát của một đơn vị thống kê giao dịch bất động sản cho kết quả phần lớn mọi người coi trọng không gian sống xanh, lành mạnh và tiện ích đa dạng, khép kín.

Vinhomes Grand Park theo hướng thành phố thông minh - công viên.

Theo phân tích của các nhóm chuyên gia về hành vi người mua nhà, những ưu tiên mua sắm đã thay đổi kể từ khi bắt đầu đại dịch. Các tiêu chí như môi trường chú trọng vào yếu tố sức khỏe, chất lượng khuôn viên và tiêu chuẩn quản lý vận hành được nhắc đến nhiều nhất.

Cùng với đó, các căn hộ cần phải thông thoáng, có nhiều ánh sáng giúp không khí lưu thông. Khuôn viên dự án được quy hoạch có chiều sâu, rộng rãi, xanh, sạch đẹp đủ để cư dân thoải mái với các hoạt động ngoài trời. Các tiện ích được bố trí "sát" với nhu cầu, cư dân không cần đi xa.

Sống tại Vinhomes Grand Park, cư dân sẽ được trải nghiệm tiện ích phong cách resort ngay dưới chân tòa nhà.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, không nhiều dự án đáp ứng đủ các tiêu chí trên. Bên cạnh đó, sự cạn kiệt nguồn căn hộ xanh đúng nghĩa còn đến từ lý do chủ quan khi phần nhiều các dự án thiếu lực để bắt nhịp xu hướng mới trong ngắn hạn. Một số chủ đầu tư có nguồn tài chính mạnh, nhạy bén với thị trường, phát triển dài hạn - bền vững mới đưa ra thị trường những sản phẩm có tính cạnh tranh vượt trội.

Sống an nhiên chuẩn Nhật giữa The Origami

Là dự án duy nhất tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức, TPHCM) theo lối kiến trúc Nhật Bản, The Origami mở ra không gian sống tĩnh tại, an nhiên cả trong lẫn bên ngoài căn hộ.

Không gian sống xanh, đủ tiện ích tại Vinhomes Grand Park.

Các căn hộ được thiết kế tối đa hóa mặt thoáng để đem đến nhiều ánh sáng tự nhiên nhất có thể. Cộng hưởng cùng sông Đồng Nai, rạch Bà Dì rộng lớn bao quanh, The Origami đem tới hơi thở trong lành, không khí sông nước mát mẻ vào mọi ngóc ngách căn nhà. Không gian mở cũng giúp chủ nhân hưởng trọn tầm nhìn vườn Nhật độc đáo, chuỗi công viên hay miền xanh sinh thái trải dài trước mặt.

Mảng xanh rộng khắp ở dự án The Origami.

Cuộc sống yên bình, thanh khiết được nâng tầm bởi vườn Nhật ở trung tâm The Origami. Qua bàn tay của những nghệ nhân giàu kinh nghiệm, vườn Nhật ở đây tái hiện những nét đặc trưng xứ Phù Tang với hồ cá Koi, cầu đá, đường dạo, núi non hùng vĩ, vườn tùng La Hán… Tất cả được sắp đặt cân đối tạo chiều sâu hút hồn, tạo nên giá trị thẩm mỹ cao nhất của khu vườn.

Vườn Nhật ở trung tâm The Origami.

Chỉ cần bước chân tới đây, cư dân sẽ được đắm mình vào không gian tĩnh lặng, yên bình giữa miền thiên nhiên trong lành, từ đó cảm nhận rõ sự thư thái, năng lượng tích cực.

Với định hướng phát triển trở thành đại đô thị nghỉ dưỡng "all in one" đẳng cấp quốc tế giữa lòng TPHCM, ngay từ trước dịch bệnh, Vinhomes Grand Park đã đưa vào hoạt động chuỗi tiện ích khổng lồ, cho thấy tâm và tầm khác biệt của chủ đầu.

Vườn cây Ánh sáng.

Trên quy mô 270 ha, chủ đầu tư đã dành tới gần 80% diện tích cho các mảng xanh, tiện ích và không gian công cộng. Trong đó có những công trình mang tính biểu tượng như Đại công viên 36 ha, các điểm nhấn như vườn cây Ánh sáng rực rỡ, vườn đèn lồng Nhật Bản, Công viên nghệ thuật đương đại, Công viên gym ngoài trời, Công viên BBQ, hồ trung tâm lớn với bãi cát trắng và hàng dừa xanh trải dài gần 1 km...

Các căn hộ được thiết kế tối đa hóa mặt thoáng.

Cuộc sống an lành tại The Origami trở nên trọn vẹn, ý nghĩa hơn khi hệ sinh thái Vincom - Vinmec - Vinschool - Vinhomes - Vinbus được tích hợp đủ đầy ngay tại Vinhomes Grand Park.

Vinhomes cho biết, trong suốt mùa dịch, Vinhomes Grand Park vẫn đảm bảo an ninh và thúc đẩy các hoạt động tiêm vaccine, xét nghiệm.

Trường Thịnh